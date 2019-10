Người dùng iPhone điên đầu vì thông báo hiển thị liên tục trên iOS 13

Thứ Năm, ngày 10/10/2019 10:01 AM (GMT+7)

Người dùng các thiết bị iPhone chạy phiên bản iOS 13 phản hồi về tình trạng thiết bị liên tục hiển thị thông báo liên quan đến iTunes Store và không thể tắt đi.

Cụ thể, bắt đầu từ tối 8-10 đến hôm nay, người dùng iPhone tại Việt Nam thông qua các diễn đàn, Fanpage về iPhone để phản ánh về tình trạng các máy iPhone liên tục hiện thị thông báo liên quan đến iTunes với nội dung:"The iTunes Store is unable to process purchases at this time. Please try again later." (Cửa hàng iTunes không thể xử lý giao dịch mua bán ở thời điểm này. Xin hãy thử lại sau).

Người dùng iPhone Việt phản ánh.

Theo phản ánh của người dùng, bảng thông báo trên hiện thị rất ngẫu nhiên, bất cứ lúc nào cho dù người dùng đang thao tác một nội dung không liên quan gì đến iTunes hay AppStore trên máy. Tình trạng gây cảm giác khó chịu cho người dùng. Sự cố cũng ghi nhận chỉ xảy ra với người dùng đã nâng cấp lên iOS 13.

Ngoài Việt Nam, tình trạng lỗi tương tự cũng được ghi nhận xảy ra với người dùng tại nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Phản ánh tương tự của người dùng iPhone một số nước.

Trước đó, iOS 13 trở thành phiên bản hệ điều hành tệ hại và gặp nhiều vấn đề nhất mà Apple từng phát hành khi mà chỉ trong vòng 1 tuần, Apple buộc phải tung ra 3 bản cập nhật cho iOS 13 để tiếp tục khắc phục các vấn đề về bảo mật cũng như lỗi lặt vặt với trải nghiệm của người dùng.