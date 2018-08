Bạn biết gì về ứng dụng siêu đắt nhưng vô dụng nhất trên App Store?

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 12:00 PM (GMT+7)

iPhone Sự kiện:

"Cha đẻ" của nó xác nhận đã có 8 người bỏ ra 999 USD để mua sản phẩm này, dù nó hoàn toàn vô dụng.

Cách đây hơn 10 năm, ứng dụng "I Am Rich" (Tôi giàu có) đã được lập trình viên người Đức tên Armin Heinrich đăng tải lên kho ứng dụng App Store dành cho các thiết bị trong hệ sinh thái iOS, và Apple đã xét duyệt cho ứng dụng này xuất hiện vào ngày 5/8/2008. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, Apple đã gỡ bỏ "I Am Rich" khỏi App Store mà không nêu rõ lý do, đến nay đó vẫn là một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết.

Song có lẽ cũng không quá khó đoán, bởi "I Am Rich" thực chất là một ứng dụng vô dụng nhưng có giá bán "trên trời" lên tới 999,99 USD. Ứng dụng này chỉ đơn giản hiển thị hình ảnh viên kim cương trên màn hình mà không có bất kỳ tính năng nào khác, thể hiện cho ý nghĩa của "tôi giàu có".

Ứng dụng "I Am Rich" chỉ nặng 0,1MB.

Mặc dù vô dụng nhưng "I Am Rich" lại thu hút ngay 8 lượt mua, tải ứng dụng chỉ trong 24 giờ xuất hiện trên App Store. Điều đó có nghĩa Armin Heinrich đã bỏ túi 5.600 USD, trong khi Apple thu về 2.400 USD theo tỉ lệ ăn chia doanh thu.

Theo Armin Heinrich, anh chưa hiểu ứng dụng của anh vi phạm quy tắc nào cũng App Store. Anh cũng cho rằng, hiện nay vẫn có nhiều người muốn tải nó nhưng không thể. Và rằng, ứng dụng "I Am Rich" của anh là một sản phẩm nghệ thuật, là bí mật của những bí mật.

Còn theo bình luận Gizmodo, biên tập viên Jesus Diaz cho rằng: "Thực tế là anh ấy đúng. Nếu có những người muốn mua một phần mềm vô dụng với giá 999,99 USD, tại sao không để họ làm điều đó? Trong khi có những người sẵn sàng mua những món hàng đắt tiền hơn và hoàn toàn vô dụng, từ tranh ảnh đến sưu tầm phần mềm thương mại khác. Thị trường sẽ quyết định một sản phẩm có đáng giá hay không. Dù có người tuyên bố việc mua "I Am Rich" chỉ là nhầm lẫn, nhưng rõ ràng ít nhất 8 người đã bỏ tiền ra mua".

Ứng dụng "I Am Rich LE".

Điều thú vị là hiện sản phẩm "I Am Rich" của Armin Heinrich vẫn đang tồn tại trên App Store với một phiên bản khác có tên "I Am Rich LE", giá 9,99 USD. Ứng dụng mới vẫn đơn giản là hiển thị viên kim cương trên màn hình nhưng đã bổ sung thêm tính năng tính toán như một chiếc máy tính cầm tay cơ bản.