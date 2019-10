Apple vướng cáo buộc gửi dữ liệu iPhone về Trung Quốc

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Hãng công nghệ Apple của Mỹ vừa vướng vào nghi án thông tin dữ liệu trình duyệt Safari trên iPhone, iPad và macOS gửi địa chỉ trang web của người dùng cho công ty Trung Quốc.

Ngày 13-10, một loạt chuyên trang công nghệ như EnGadget đăng tải thông tin liên quan đến vấn đề bảo mật trên iPhone của Apple.

Cụ thể, theo thông tin được đăng tải cho biết trình duyệt Safari trên iOS 13 và macOS Catalina đã gửi dữ liệu địa chỉ trang web mà người dùng truy cập về cho Tencent, một công ty đến từ Trung Quốc. Các dữ liệu được chia sẻ bao gồm một số thông tin từ địa chỉ website, địa chỉ IP người dùng. Thông tin trên sau khi đăng tải ngay lập tức gây ra lo lắng cho cộng đồng người dùng iPhone tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ cho biết, đây vốn là một tính năng bảo vệ trên Safari có tên Fraudulent Website Warning. Thông qua công cụ này, từ lâu Apple đã thực hiện việc gửi dữ liệu Safari đến Google Safe Browseing và bộ lọc này sẽ giúp người dùng tránh các trang web lừa đảo. Trước đây bộ lọc này chủ yếu là với Google nhưng nay Apple thực hiện với cả gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent.

Trong phản hồi đẩu tiên sau khi thông tin trên được đăng tải, Apple cho biết hãng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng với chức năng Fraudulent Website Warning trên Safari. Khi chức năng này được kích hoạt, Safari kiểm tra xem đường link bạn đang xem với một danh sách các website được đánh dấu là lừa đảo (blacklist), nếu khớp thì sẽ hiển thị cảnh báo lên cho người dùng.

Để làm được điều đó, Safari dùng danh sách website lừa đảo do Google cung cấp, và với các máy nào được thiết lập vùng Trung Quốc thì Safari sẽ check danh sách do Tencent cung cấp. Địa chỉ cụ thể của website mà bạn ghé thăm không bao giờ được chia sẻ với các bên cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn khi duyệt web, và chức năng này cũng có thể được tắt đi.

Hiện tại, với người dùng cảm thấy không yên tâm khi dữ liệu Safari được gửi về Trung Quốc có thể tự tắt tính năngFraudulent Website Warning bằng cách truy cập vào Cài đặt (Setting) > Safari > Cảnh báo trang web lừa đảo (Fraudulent Website Warning) và chọn vô hiệu hóa.