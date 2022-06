4 tính năng trên iPhone giúp bạn không cần phải mang theo giấy tờ tùy thân

Với các tính năng mới, Apple cho phép người dùng sử dụng iPhone như một thiết bị trung tâm để chứng minh danh tính cả khi trực tuyến và ngoại tuyến.

Giấy phép lái xe di động

Vào tháng 6-2021, Apple đã công bố kế hoạch cho phép người dùng tích hợp giấy phép lái xe vào ứng dụng Wallet (ví). Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không cần mang theo giấy phép lái xe (bản cứng) trong bóp hoặc trong xe, hạn chế tình trạng rơi rớt hoặc mất mát.

Các thông tin lưu trên Wallet (ví) đều được mã hóa và lưu trữ cẩn thận, sử dụng cùng một công nghệ phần cứng với Apple Pay.

Apple cho biết Cục Quản lý An ninh Giao thông Vận tải (TSA) đang làm việc để cho phép chủ sở hữu iPhone xuất trình giấy phép kỹ thuật số khi lái xe, đi máy bay… Tuy nhiên, mọi thứ hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm ở một số sân bay nhỏ.

Thẻ sinh viên

Apple đã hợp tác với Blackboard, cho phép sinh viên đại học lưu trữ thẻ sinh viên ngay trong ứng dụng Wallet, sau đó sử dụng các thông tin kỹ thuật số để ra vào trường, sử dụng ký túc xá, thư viện… và thậm chí là thanh toán tại các máy bán hàng tự động, phòng ăn, giặt ủi.

Mật khẩu trong đám mây/FIDO

Trở lại năm 2020, Apple đã gia nhập Fido Alliance, một nhóm công nghệ chuyên về việc loại bỏ mật khẩu.

Hiện tại, để đăng nhập vào một trang web hoặc ứng dụng, chúng ta thường phải nhập tên người dùng và mật khẩu. Trong khi đó, FIDO hướng đến việc sử dụng chính thiết bị để xác thực người dùng, tự động đăng nhập mà không cần mật khẩu.

Xác thực được thực hiện trên thiết bị của bạn, không phải trên máy chủ trang web.

Vi phạm dữ liệu trực tuyến rất phổ biến. Các công ty liên tục mắc phải những sai lầm vô lý như lưu trữ cơ sở dữ liệu khách hàng trên các máy chủ đám mây mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Với FIDO, không có cơ sở dữ liệu nào để hack.

Bỏ qua CAPTCHA

CAPTCHA là viết tắt của Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (tạm dịch là phép thử tự động để phân biệt máy tính và con người).

Chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi phải nhiều lần xác định các khung ảnh có đèn giao thông, thuyền, vạch kẻ đường… Đây là những bài kiểm tra trực quan mà con người có thể vượt qua nhưng các chương trình máy tính hiện tại không thể.

Mới đây, Apple đã bổ sung thêm tính năng Automatic Verification (tự động xác minh), giúp người dùng iPhone, iPad và Mac vượt qua các bài kiểm tra hình ảnh CAPTCHA mà nhiều trang web đang sử dụng.

Tính năng này hiện chỉ có sẵn trên iOS 16, iPadOS 16 và macOS 13 Ventura. Cụ thể, Apple hứa hẹn sẽ giúp người dùng “bỏ qua CAPTCHA” trong ứng dụng hoặc trên website bằng cách cho phép iCloud xác minh thiết bị và tài khoản tự động.

Cách kích hoạt tính năng tự động xác minh trên iPhone. Ảnh: TIỂU MINH

