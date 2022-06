Đây là 3 việc bạn cần làm trước khi ‘chia tay’ Facebook

Bất chấp tất cả các vụ bê bối xảy ra trong thời gian qua, Facebook vẫn là một trong những ứng dụng không thể thiếu trên điện thoại của nhiều người. Đây là nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay với gần 3 tỉ người dùng hàng tháng, cho phép bạn kết nối, chia sẻ thông tin, hình ảnh với bạn bè và người thân.

Nếu bạn đã quyết tâm từ bỏ Facebook, dưới đây là một số mẹo nhỏ để giữ liên lạc với bạn bè sau khi xóa tài khoản.

1. Tải xuống dữ liệu của bạn

Trước khi từ bỏ Facebook, bạn nên tải xuống tất cả dữ liệu bằng cách bấm vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Settings & Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Your Facebook information (thông tin của bạn trên Facebook) - Download your information (tải thông tin của bạn xuống).

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn dữ liệu cần tải xuống (hình ảnh, video, danh sách bạn bè, bài viết…) và làm theo các bước hướng dẫn. Khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo và liên kết để tải về dữ liệu trong email.

Nếu sử dụng ứng dụng Facebook trên điện thoại, bạn chỉ cần thực hiện tương tự, tìm đến mục Profile Settings (cài đặt trang cá nhân) - Download profile information (tải xuống thông tin trên trang cá nhân).

2. Quản lý các ngày kỉ niệm

Nếu là người yêu thích tính năng “ngày này năm xưa” của Facebook, bạn có thể tự tạo cho mình một danh sách các ngày đáng nhớ, ngay cả khi đây là một quá trình hơi tẻ nhạt.

Khi tải xuống dữ liệu hoàn tất, Facebook sẽ tự động phân chia mọi thứ thành các thư mục ảnh, video khác nhau. Việc bạn cần làm là sắp sếp mọi thứ lại theo sự kiện, ngày tháng, địa điểm… lưu trữ chúng trên máy tính hoặc ở cứng gắn ngoài.

3. Kiểm tra các ứng dụng đã đăng nhập bằng Facebook

Chắc hẳn sẽ không một ai nhớ hết được các ứng dụng, dịch vụ đã đăng nhập bằng tài khoản Facebook.

Tuy nhiên, may mắn là vẫn có cách để kiểm tra tất cả mọi thứ. Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần cài đặt Facebook, tìm đến mục Login and Security (bảo mật và đăng nhập) - Apps and websites (ứng dụng và trang web).

Tại đây, Facebook sẽ liệt kê toàn bộ các ứng dụng đã đăng nhập bằng tài khoản Facebook, việc bạn cần làm là nhấn Remove (gỡ bỏ).

Lưu ý, trước khi xóa tài khoản Facebook, bạn nên đăng tải một bài viết để người thân, bạn bè… biết cách thức liên lạc mới.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/day-la-3-viec-ban-can-lam-truoc-khi-chia-tay-facebook-post686153.html