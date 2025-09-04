10 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Dự án TOP500 cập nhật bảng xếp hạng siêu máy tính toàn cầu dựa trên điểm "Rmax" (hiệu năng đỉnh), thước đo tốc độ xử lý cao nhất mà siêu máy tính có thể đạt được trong thử nghiệm mang tên LINPACK (HPL). Tốc độ của chúng được đo bằng FLOPS (Floating Point Operations Per Second), số lượng phép tính toán dấu chấm động mà máy tính có thể thực hiện trong một giây. Dẫn đầu danh sách mới là ba máy cấp exascale của các phòng thí nghiệm Mỹ trong khi Trung Quốc không còn gửi dữ liệu cho TOP500.

El Capitan: Mỹ (Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore)

Điểm Rmax: 1,742 exaFLOPS

Máy tính mạnh nhất thế giới El Capitan sử dụng thiết kế tủ Cray EX255a của công ty Hewlett Packard Enterprise (HPE) với CPU AMD EPYC thế hệ thứ 4 và bộ tăng tốc Instinct MI300A, kết nối qua mạng Slingshot-11. El Capitan vươn lên dẫn đầu cuối năm ngoái và giữ vững vị trí vào tháng 6/2025, mở ra kỷ nguyên mà exascale (máy tính có khả năng thực hiện ít nhất một tỷ tỷ phép tính mỗi giây) trở thành tiêu chuẩn mới tại các phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ. Cỗ máy chủ yếu được sử dụng cho nghiên cứu khoa học và hỗ trợ những nhiệm vụ an ninh quốc gia. Ảnh: ASC

Frontier: USA (Oak Ridge National Laboratory)

Rmax: 1.353 exaFLOPS

Frontier sử dụng tủ HPE Cray EX235a, CPU AMD EPYC, GPU Instinct MI250X GPU trên mạng Slingshot-11. Cỗ máy từng đứng đầu danh sách TOP500 trong năm 2022-2024 và hiện nay xếp thứ hai. Tuy nhiên, Frontier vẫn dẫn đầu trong các ứng dụng năng lượng, vật liệu, khoa học sự sống và vật lý thiên văn. Ảnh: Wikimedia Commons

Aurora: Mỹ (Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne)

Điểm Rmax: 1,012 exaFLOPS

Aurora kết hợp tủ máy tính HPE Cray EX với CPU Intel Xeon Max và bộ tăng tốc GPU Intel Data Max trên mạng Slingshot-11. Sau nhiều năm phát triển, cỗ máy duy trì sức mạnh tính toán một exaflop và giữ vị trí số 3 trên danh sách TOP500. Aurora được chế tạo để kết hợp mô phỏng với AI cho khoa học như nghiên cứu nhiệt hạch, khí hậu và thí nghiệm mô hình ngôn ngữ lớn. Ảnh: Wikimedia Commons

JUPITER Booster: Đức (EuroHPC/Forschungszentrum Jülich)

Điểm Rmax: 793,4 petaFLOPS

Siêu máy tính mới của châu Âu nhanh chóng lọt vào nhóm đầu. Nền tảng BullSequana XH3000 kết hợp siêu chip NVIDIA GH200 Grace-Hopper với mạng NDR200 InfiniBand giúp tăng tốc độ xử lý cho JUPITER. So với danh sách năm ngoái, đây là hệ thống máy tính xếp hạng cao nhất của châu Âu. Ảnh: Forschungszentrum Jülich

Eagle: Mỹ (Microsoft Azure)

Điểm Rmax: 561,2 petaFLOPS

Eagle bao gồm các máy chủ Intel Xeon Platinum 8480C với GPU NVIDIA H100 chạy trên mạng NDR InfiniBand. Nó chỉ kém một bậc so với JUPITER Booster. Với phần cứng và hiệu suất không thay đổi, Eagle là siêu máy tính đám mây xếp hạng cao nhất trong danh sách mới của TOP500. Ảnh: Microsoft

HPC6: Italy (Trung tâm dữ liệu xanh Eni)

Điểm Rmax: 477,9 petaFLOPS

Cấu trúc HPE Cray EX235a của Eni với CPU AMD EPYC và GPU Instinct MI250X (Slingshot-11) nhắm đến chụp ảnh địa chấn, mô phỏng hồ chứa nước và nghiên cứu năng lượng thải ít carbon. Cuối năm 2024, HPC6 dẫn đầu châu Âu về tốc độ trong thời gian ngắn. Năm 2025, HPC6 bị JUPITER Booster truất ngôi trong khi nó tiếp tục thực hiện hoạt động liên quan đến chuyển đổi năng lượng ở quy mô lớn. Ảnh: ENI

Fugaku: Nhật Bản (Riken R-CCS)

Điểm Rmax: 442,0 petaFLOPS

Cỗ máy tiên phong của Fujitsu chạy CPU A64FX trên mạng Tofu-D băng thông cao. Nó từng thống trị bảng xếp hạng TOP500 trong giai đoạn 2020-2021. Năm 2025, Fugaku vẫn là một công cụ khoa học mạnh mẽ giúp xử lý các vấn đề xã hội và khoa học phức tạp như phát triển dược phẩm, dự báo thời tiết và khí hậu, sản xuất, lưu trữ và sử dụng năng lượng, phát triển năng lượng sạch, chế tạo vật liệu mới. Ảnh: Riken

Alps: Thụy Sĩ (CSCS)

Điểm Rmax: 434,9 petaFLOPS

Máy tính Alps của Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Thụy Sĩ (CSCS) gia nhập hàng ngũ dẫn đầu với các nút HPE Cray EX254n đặt xung quanh CPU NVIDIA Grace và siêu chip GH200 trên mạng Slingshot-11. Đây là một trong những nền tảng linh hoạt nhất của châu Âu trong kỷ nguyên huấn luyện AI và mô phỏng vật lý được tích hợp ngày càng nhiều trên cùng một máy. Alps giúp đào tạo các mô hình AI phức tạp cho ứng dụng quan trọng như y học và nghiên cứu khí hậu. Ảnh: CSCS

LUMI: Phần Lan (EuroHPC / CSC)

Điểm Rmax:379,7 petaFLOPS

Là một siêu máy tính khác đến từ châu Âu, LUMI sử dụng cấu trúc HPE Cray EX235a với CPU EPYC và GPU Instinct MI250X của công ty AMD, hoạt động nhờ năng lượng tái tạo. LUMI từng thu hút nhiều sự chú ý trong năm 2022-2024. Tuy xuống vị trí số 9 trong danh sách TOP500 hiện nay, cỗ máy vẫn là công cụ hữu hiệu trong nghiên cứu khí hậu, vật liệu và dữ liệu chuyên sâu ở châu Âu. Ảnh: LUMI

Leonardo: Italy (EuroHPC/CINECA)

Điểm Rmax: 241,2 petaFLOPS

Hệ thống BullSequana XH2000 của Italy kết hợp CPU Intel Xeon Platinum 8358 với GPU NVIDIA A100 trên mạng HDR100 InfiniBand. Vận hành bởi CINECA, là liên minh các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và cơ quan chính phủ Italy, Leonardo được sử dụng cho các nghiên cứu khoa học và công nghệ, thúc đẩy đột phá trong lĩnh vực như đối phó biến đổi khí hậu, dự báo thời tiết, sinh học, thiên văn học và trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: CINECA