Trà hoa thơm ngát giúp làn da bạn thêm sáng hồng

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 09:50 AM (GMT+7)

Loại trà thanh lọc làn da giúp bạn sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung.

Loại trà thanh lọc làn da này được sản xuất đặc biệt bằng cách sử dụng các loại hoa sẽ làm cho làn da của bạn sáng và đẹp hơn. Loại trà làm từ hoa này sẽ giúp bạn trẻ hóa từ trong ra ngoài. Nó sẽ giải độc để loại bỏ độc tố và thúc đẩy làn da sáng mịn một cách tự nhiên.

Lợi ích từ hỗn hợp rửa mặt

Một tách trà hoa hồng ấm là một phương thuốc hữu hiệu để chữa lành và bảo vệ làn da của bạn. Vitamin C bảo vệ làn da của bạn chống lại độc tố và các gốc tự do nguy hiểm. Nó cũng giúp duy trì mái tóc đẹp và làn da đáng yêu. Nguồn vitamin C dồi dào trong hoa hồng giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng một cách tốt hơn, do đó đảm bảo làn da của bạn luôn khỏe mạnh và tươi sáng.

Hoa nhài có hàm lượng cao các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ làn da của bạn. Nó là một thành phần chống lão hóa tuyệt vời sẽ giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh, sáng và trẻ trung hơn.

Công nghệ rửa mặt giúp bạn có làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Bạn sẽ cần:

Cánh hoa hồng hữu cơ - 1/4 cốc

Hoa nhài hữu cơ - 1/4 cốc

Lá trà xanh hữu cơ - 1/4 cốc

Bạn có thể dùng hoa tươi để pha trà, đơn giản là thêm hoa tươi khi pha tách trà xanh yêu thích của mình. Nhưng nhiều người thích pha trà và bảo quản được lâu nên sử dụng hoa khô. Phơi cánh hoa hồng và hoa nhài tự trồng hoặc không có hóa chất ở nơi có nắng ấm trong 2-3 ngày.

Sau khi đã khô, cho hoa khô cùng với lá trà xanh vào lọ thủy tinh đậy kín và bảo quản.

Để pha trà - Lấy 1 muỗng cà phê hỗn hợp trà trong và cho vào ấm trà. Thêm 1 cốc nước nóng vào ấm trà và để ngâm trong 3 phút. Đổ nước vào tách trà và thêm chất tạo ngọt tùy thích nếu muốn.

Nguồn: http://danviet.vn/tra-hoa-thom-ngat-giup-lan-da-ban-them-sang-hong-50202126119482797.htm