Tạm biệt mụn đầu đen với những hoạt chất siêu trị mụn

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 09:50 AM (GMT+7)

Những loại mặt nạ, dưỡng chất trong bài viết dưới đây giúp bạn trị mụn đầu đen.

Điều quan trọng là phải biết về mụn đầu đen, khi nói về mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Đối với những bạn chưa biết mụn thịt là gì, chúng là những nốt sần nhỏ có màu da hình thành trên da. Mụn đầu đen mở được gọi là mụn đầu đen (có nghĩa là đã giải thích trong phần giới thiệu) và mụn bọc kín được gọi là mụn đầu trắng (khi da chết, dầu và vi khuẩn bị tắc nghẽn trong một trong những lỗ chân lông mở của bạn. Không khí không thể xâm nhập vào nang lông, lỗ chân lông mở và do đó không có phản ứng hóa học và nó vẫn có màu trắng), cũng là một dạng khác của mụn trứng cá nhẹ, giống như mụn đầu đen.

Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng để loại bỏ mụn đầu đen:

Dầu tẩy trang: Dầu tẩy trang là một bổ sung phổ biến cho thói quen chăm sóc da của mọi người. Nó thường được sử dụng để loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn và bã nhờn dư thừa (chất sáp nhờn được sản xuất bởi tuyến bã nhờn trên da), đồng thời giữ cho làn da tự nhiên của bạn nguyên vẹn.

Để sử dụng:

- Bạn có thể sử dụng dầu tẩy trang trên khuôn mặt khô của mình. Dầu có thể từ từ thấm vào lỗ chân lông của bạn và bao quanh bụi bẩn. Sau một thời gian, bạn có thể nhẹ nhàng massage mặt theo chuyển động lăn bằng tay ướt. Dầu nhẹ hơn nước sẽ có thể di chuyển lên bề mặt và hòa tan. Nếu bạn đã trang điểm, hãy tẩy trang trước khi thoa dầu tẩy trang. Bạn cũng có thể sử dụng dầu tẩy trang và massage nhẹ nhàng bằng bông tẩy trang hoặc trộn với hỗn hợp tẩy tế bào chết.

BHA/Axit salicylic: Axit salicylic là một hợp chất đắng có trong một số loại thực vật. Nó có nhiều công dụng khác nhau bao gồm cả việc điều trị mụn trứng cá. Nó rất hữu ích trong việc phá vỡ các hạt gây tắc nghẽn lỗ chân lông, có thể là bụi bẩn, bã nhờn/dầu thừa hoặc thậm chí da chết, giúp da được tẩy tế bào chết. Nó có tính chất chống viêm và có thể làm giảm mụn trứng cá. Cách sử dụng - Thoa axit salicylic hai lần một tuần trên mặt sạch. Tiếp theo với một loại kem dưỡng ẩm tốt.

Retinol: Retinol là một dạng vitamin A (một loại vitamin có thể giúp giảm mụn trứng cá). Retinol có thể giúp tăng cường sản xuất collagen (loại protein cần thiết cho khớp và da khỏe mạnh và được biết đến là một trong những loại protein được sản xuất nhiều nhất trong cơ thể con người), bằng cách thâm nhập sâu vào lớp biểu bì (lớp bảo vệ bên ngoài của da) đến lớp hạ bì (lớp giữa của da).

Retinol là một thành phần chăm sóc da phổ biến và có thể được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc da không kê đơn.

Cách sử dụng - Sử dụng retinol 3 lần một tuần để ngăn ngừa mụn đầu đen, thông thoáng lỗ chân lông và thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

Mặt nạ đất sét: Mặt nạ đất sét đã xuất hiện từ bao đời nay như một thành phần chăm sóc da tích cực, vì nó rất hữu ích để giải độc da và làm sạch các lỗ chân lông.

Thành phần khoáng chất trong mặt nạ đất sét được kích hoạt khi thêm nước vào và có thể có tác dụng làm mát da, tẩy tế bào chết (như da chết, bụi bẩn) khỏi da và giảm lượng dầu thừa trên da, do đó. được sử dụng thường xuyên hơn bởi những người có da dầu vì nó có thể loại bỏ độ ẩm dư thừa trên da, cùng với dầu tự nhiên.

Đất sét như cao lanh (đặc tính hấp thụ nhẹ) hoặc bentonit (đặc tính hấp thụ mạnh hơn), thường được sử dụng cho mặt nạ đất sét. Nó có thể giúp làm giảm độ bóng quá mức trên khuôn mặt của bạn, do da nhờn.

Cách sử dụng - Trộn đất sét với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đắp hỗn hợp này làm mặt nạ, giữ nguyên trong 10 phút và rửa sạch.

Than hoạt tính: Than hoạt tính, còn được gọi là than hoạt tính, tinh khiết hơn than thông thường (xin lưu ý rằng nó không giống nhau) và nói chung là một sản phẩm hữu ích để giữ ở nhà.

Than hoạt tính là một dạng cacbon đã được xử lý để có các lỗ xốp nhỏ và thể tích thấp. Đặc tính này giúp tạo ra diện tích bề mặt có sẵn để hấp phụ (giữ các phân tử hoặc hạt như một màng mỏng, do đó các hóa chất độc hại có thể bị giữ lại). Nó thường được sử dụng để điều trị mụn trứng cá và loại bỏ mụn đầu đen vì nó giúp loại bỏ các độc tố dưới da và đưa nó lên bề mặt.

Cách sử dụng - Trộn than hoạt tính với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đắp hỗn hợp này làm mặt nạ, giữ nguyên trong 15 phút và rửa sạch.

Benzoyl Peroxide: Benzoyl Peroxide là chất rắn dạng hạt/tinh thể màu trắng, có mùi rất nhẹ và thường được sử dụng làm chất tẩy trắng da và điều trị mụn trứng cá. Nó có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn và có thể làm giảm lượng dầu thừa và da chết làm tắc nghẽn lỗ chân lông và giúp giảm sự hình thành mụn đầu đen hoặc mụn đầu trắng.

Nguồn: http://danviet.vn/tam-biet-mun-dau-den-voi-nhung-hoat-chat-sieu-tri-mun-50202117109484257.htm