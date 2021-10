Rạn da mờ dần với toàn liệu pháp an toàn và giá thành rẻ

Thứ Năm, ngày 21/10/2021 12:32 PM (GMT+7)

Những vết rạn da này có thể giảm dần theo thời gian, nhưng thường không biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên chúng có thể mờ bớt.

Rạn da, còn được gọi là Striae, là một dạng sẹo xảy ra trên da trông giống như những vệt màu tím đỏ và có kết cấu khác với vùng da xung quanh của khu vực đó. Những vết rạn da này phổ biến đối với cả nam và nữ.

Rạn da không có hại cho sức khỏe của bạn và không phải là dấu hiệu của sức khỏe kém mà có thể do nhiều lý do khác nhau bao gồm giảm cân đột ngột hoặc tăng cân đột ngột, mang thai, dậy thì, tăng trưởng vượt bậc ở thanh thiếu niên, do tác dụng phụ của một số loại thuốc, tăng kích thước cơ do nâng tạ, v.v. Những vết rạn da này có thể giảm dần theo thời gian, nhưng thường không biến mất hoàn toàn.

Dưới đây là một số sản phẩm và biện pháp khắc phục mà bạn có thể sử dụng để giảm sẹo của những vết rạn da này:

1. Tẩy da chết đường tự làm:

Đường hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên và có thể được sử dụng như một phương pháp mài da vi điểm tự nhiên để giảm vết rạn da. Các phương pháp mài da vi điểm thường được các Bác sĩ Da liễu sử dụng để làm mới tông màu và cấu trúc da tổng thể.

Thành phần:

¼ cốc đường cát

2 muỗng canh dầu ô liu(Hoặc dầu hạnh nhân)

Phương pháp:

Cho vào một bát trộn nhỏ, thêm đường cát và thêm dầu vào và tiếp tục trộn, cho đến khi bạn thấy độ sệt trở thành bán lỏng.

Cách sử dụng:

Chà hỗn hợp này lên vùng da bị rạn. Chà xát trong vòng 4 đến 5 phút trong khi ấn nhẹ. Thực hiện cách này 2 đến 4 lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

2. Bơ ca cao hoặc bơ hạt mỡ:

Mát-xa bằng bơ ca cao có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của các vết rạn da một cách rõ rệt và cũng có thể giúp tăng độ đàn hồi của da. Đối với phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai, sử dụng sản phẩm này thường xuyên trong thai kỳ có thể giúp giảm đáng kể các vết rạn da và giúp nó mờ đi.

Cách sử dụng:

Lấy một ít bơ ca cao thoa lên vùng da có vết rạn. Nhẹ nhàng sử dụng chuyển động tròn massage khu vực này trong vài phút. Phương pháp này nên được thực hiện hai lần một ngày, một lần vào buổi sáng và một lần nữa vào buổi tối.

3. Nước ép khoai tây:

Khoai tây rất giàu tinh bột. Tinh bột có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da và thúc đẩy quá trình hydrat hóa da. Nó cũng có thể cải thiện kết cấu da. Khoai tây có chứa catecholase, có thể hoạt động như một chất tẩy trắng và có thể làm sáng các vết sẹo.

Cách sử dụng:

Chiết xuất nước khoai tây bằng cách ép lấy nước từ khoai tây nghiền. Thoa nước ép này lên khắp các vết rạn da và giữ nguyên trong 30 đến 40 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước lạnh.

4. Axit glycolic:

Axit glycolic có thể giúp giảm sự xuất hiện của các vết rạn da vì nó có thể dưỡng ẩm cho da và có thể thúc đẩy sản xuất collagen (một loại protein có trong da).

Cách sử dụng:

Thoa một ít axit glycolic lên vùng có vết rạn ngay trước khi bạn đi ngủ. Rửa sạch nó vào sáng hôm sau.

Thận trọng:

Hãy nhớ rửa sạch chất này trước khi ra khỏi nhà hoặc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vì axit này khi tiếp xúc với ánh nắng có thể gây cháy nắng và do đó chỉ nên sử dụng vào ban đêm.

5. Nha đam:

Nha đam là một chất tái tạo da và có thể giúp tái tạo các mô da theo thời gian.

Cách sử dụng:

Lấy một lá nha đam tươi, rạch đôi và dùng thìa múc lấy phần gel. Bôi gel này lên khu vực, nhẹ nhàng mát-xa trong vài phút và giữ nguyên trong 30 đến 40 phút. Sau đó, xả sạch bằng nước ấm. Lặp lại quá trình này hàng ngày để có kết quả tốt nhất.

6. Axit hyaluronic

Hydrat hóa là chìa khóa để có làn da sáng khỏe. Huyết thanh cung cấp hydrat hóa ở độ sâu và bề mặt. Quá trình hydrat hóa bề mặt dẫn đến làn da sáng ngay lập tức và dưỡng ẩm lâu dài mang lại hiệu quả chống lão hóa. thấm sâu và cung cấp dưỡng ẩm từ bên trong giúp làm mờ các vết rạn da.

Thận trọng: Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy thử trước khi thoa hoàn toàn hỗn hợp này. Nếu bạn có bất kỳ loại kích ứng nào, hãy rửa sạch ngay lập tức và ngừng sử dụng.

Nguồn: http://danviet.vn/ran-da-mo-dan-voi-toan-lieu-phap-an-toan-va-gia-thanh-re-5020212110123210396.htm