Quy trình chăm sóc da đêm, ngày đầy đủ giúp bạn thoát mụn, da căng sáng

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 18:06 PM (GMT+7)

Hướng dẫn quy trình chăm sóc đầy đủ cho cả ngày lẫn đêm.

Tôi nên dùng gì vào buổi sáng?

Các thói quen chăm sóc da buổi sáng đều nhằm mục đích ngăn ngừa và bảo vệ. Da mặt của bạn sẽ tiếp xúc với môi trường bên ngoài, vì vậy các bước cần thiết bao gồm kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

Thói quen buổi sáng cơ bản

Chất tẩy rửa. Được sử dụng để loại bỏ bụi bẩn và cặn tích tụ qua đêm.

Kem dưỡng ẩm: Dưỡng ẩm cho da và có thể ở dạng kem, gel hoặc dầu dưỡng.

Kem chống nắng: Cần thiết để bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời.

Bước 1: Sữa rửa mặt dạng dầu

Nó là gì? Sữa rửa mặt có hai dạng: dạng nước và dạng dầu. Loại thứ hai nhằm mục đích hòa tan các loại dầu do da của bạn tiết ra.

Cách sử dụng: Một số chất tẩy rửa gốc dầu được thiết kế để hoạt động kỳ diệu trên da ướt. Những loại khác tốt nhất trên da khô. Đọc hướng dẫn trước khi thoa một lượng nhỏ lên da. Mát xa và rửa sạch với nước trước khi lau khô bằng khăn sạch.

Bỏ qua bước này nếu: Sữa rửa mặt của bạn chỉ chứa dầu - thay vì hỗn hợp dầu và chất hoạt động bề mặt và chất nhũ hóa - và bạn có làn da hỗn hợp hoặc da dầu để tránh tăng tiết dầu.

Bước 2: Sữa rửa mặt dạng nước

Nó là gì? Các loại sữa rửa mặt này chủ yếu chứa chất hoạt động bề mặt, là thành phần cho phép nước rửa sạch bụi bẩn và mồ hôi. Họ cũng có thể loại bỏ dầu được thu thập bởi chất tẩy rửa gốc dầu.

Cách sử dụng: Mát xa lên da ướt và rửa sạch bằng nước trước khi lau khô.

Bỏ qua bước này nếu: Bạn không muốn làm sạch gấp đôi hoặc nếu chất tẩy rửa dạng dầu của bạn có chứa chất hoạt động bề mặt đủ để loại bỏ bụi bẩn và cặn bã.

Bước 3: Toner hoặc chất làm se

Toner được thiết kế để bổ sung dưỡng chất cho da thông qua quá trình hydrat hóa và loại bỏ các tế bào chết và bụi bẩn còn sót lại sau khi rửa mặt. Chất làm se da là một sản phẩm gốc cồn được sử dụng để chống lại lượng dầu dư thừa.

Cách sử dụng: Ngay sau khi rửa mặt, chấm trực tiếp lên da hoặc vào miếng bông và vuốt khắp mặt theo hướng ra ngoài.

Bỏ qua chất làm se nếu: Bạn có làn da khô.

Bước 4: Huyết thanh chống oxy hóa

Huyết thanh chứa một hàm lượng cao các thành phần nhất định. Một loại dựa trên chất chống oxy hóa sẽ bảo vệ da khỏi bị tổn thương do các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do gây ra. Vitamin C và E là những chất chống oxy hóa phổ biến được sử dụng để cải thiện kết cấu và độ săn chắc. Những loại khác cần chú ý bao gồm trà xanh, resveratrol và caffeine.

Cách sử dụng: Vỗ nhẹ một vài giọt lên mặt và cổ.

Bước 5: Điều trị tại chỗ

Nếu bạn có mụn bọc ở đầu, trước tiên hãy tìm sản phẩm chống viêm để loại bỏ, sau đó chuyển sang phương pháp điều trị làm khô vết mụn để làm sạch nốt mụn còn lại. Bất cứ thứ gì dưới da đều được phân loại là u nang và sẽ cần một sản phẩm nhắm vào ổ nhiễm trùng bên trong.

Cách sử dụng: Dùng tăm bông ẩm để loại bỏ các sản phẩm chăm sóc da tại chỗ. Áp dụng một lượng nhỏ điều trị và để khô.

Bỏ qua bước này nếu: Bạn không có mụn nào hoặc muốn để tự nhiên khỏi.

Bước 6: Kem dưỡng mắt

Da xung quanh mắt của bạn có xu hướng mỏng hơn và nhạy cảm hơn. Da cũng dễ bị các dấu hiệu lão hóa, bao gồm nếp nhăn, bọng mắt và thâm. Một loại kem mắt tốt có thể làm sáng, mịn và săn chắc vùng da mắt, nhưng nó sẽ không loại bỏ hoàn toàn các vấn đề.

Cách sử dụng: Chấm một lượng nhỏ lên vùng mắt bằng ngón tay đeo nhẫn của bạn.

Bỏ qua bước này nếu: Kem dưỡng ẩm và huyết thanh của bạn phù hợp với vùng da mắt, có công thức hiệu quả và không có mùi thơm.

Bước 7: Làm dịu da mặt bằng dầu

Nó là gì? Sản phẩm càng nhẹ thì càng nên bôi sớm. Các loại dầu dễ hấp thụ có trọng lượng nhẹ và do đó nên dùng trước kem dưỡng ẩm. Chúng đặc biệt hữu ích nếu làn da của bạn có dấu hiệu khô, bong tróc hoặc mất nước.

Cách sử dụng: Nhỏ một vài giọt lên đầu ngón tay. Xoa nhẹ chúng với nhau để làm ấm dầu trước khi thoa nhẹ lên mặt.

Bỏ qua bước này nếu: Bạn muốn bảo dưỡng định kỳ. Thường xuyên hơn không, bạn sẽ phải thử các loại dầu khác nhau để xem loại nào phù hợp nhất với làn da của mình.

Bước 8: Kem dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm sẽ làm dịu và mềm da. Loại da khô nên chọn kem dưỡng hoặc kem dưỡng. Các loại kem đặc hơn sẽ hoạt động tốt nhất trên da thường hoặc da hỗn hợp, và chất lỏng và gel được khuyên dùng cho các loại da dầu. Các thành phần hiệu quả bao gồm glycerine, ceramides , chất chống oxy hóa và peptide.

Cách sử dụng: Lấy một lượng lớn hơn hạt đậu một chút và cho vào tay ấm. Thoa lên má trước, sau đó thoa lên phần còn lại của khuôn mặt.

Bỏ qua bước này nếu: Toner hoặc serum của bạn cung cấp cho bạn đủ độ ẩm. Điều này đặc biệt đúng đối với những người có làn da dầu.

Bước 9: Xoa mặt bằng dầu

Dầu cần một thời gian để hấp thụ. Phù hợp nhất cho loại da khô, chúng nên được áp dụng sau kem dưỡng ẩm để giữ lại tất cả các chất tốt.

Làm thế nào để sử dụng nó: Thực hiện theo quy trình tương tự như dầu nhẹ hơn.

Bỏ qua bước này nếu: Bạn không muốn có nguy cơ bị tắc nghẽn lỗ chân lông.

Bước 10: Kem chống nắng

Kem chống nắng là bước cuối cùng quan trọng trong thói quen chăm sóc da buổi sáng của bạn. Nó không chỉ có thể làm giảm nguy cơ ung thư da mà còn có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyên bạn nên chọn một loại kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên.

Cách sử dụng: Thoa đều khắp mặt và mát-xa. Nhớ thoa sản phẩm từ 15 đến 30 phút trước khi ra ngoài. Không bao giờ thoa sản phẩm chăm sóc da lên trên, vì điều này có thể làm loãng kem chống nắng.

Bước 11: Kem nền hoặc trang điểm nền khác

Nếu bạn muốn trang điểm, một lớp nền sẽ mang lại cho bạn làn da đều màu và mịn màng. Chọn kem nền - có dạng kem, lỏng hoặc bột - hoặc kem dưỡng ẩm có màu nhẹ hoặc kem BB.

Cách sử dụng: Dùng cọ hoặc bông mút để trang điểm. Bắt đầu ở trung tâm của khuôn mặt và pha trộn ra ngoài. Để trộn các cạnh một cách liền mạch, hãy sử dụng một miếng bọt biển ẩm.

Tôi nên sử dụng những gì vào ban đêm?

Tập trung vào việc sửa chữa các hư hỏng được thực hiện vào ban ngày với các sản phẩm dày hơn vào ban đêm. Đây cũng là thời điểm để sử dụng bất cứ thứ gì khiến da nhạy cảm với ánh nắng, kể cả tẩy da chết vật lý và lột tẩy hóa học.

Thói quen buổi tối cơ bản

Tẩy trang: Bước loại bỏ cặn trang điểm mà bạn không thể nhìn thấy.

Chất tẩy rửa: Điều này sẽ loại bỏ bất kỳ bụi bẩn nào còn sót lại.

Điều trị tại chỗ: Mụn có thể được điều trị hiệu quả vào ban đêm bằng các sản phẩm chống viêm và làm khô.

Bước 1: Tẩy trang dạng dầu

Cũng như làm tan dầu tự nhiên trên da của bạn, chất tẩy rửa gốc dầu có thể phá vỡ các thành phần nhờn có trong lớp trang điểm.

Làm thế nào để sử dụng nó: Làm theo hướng dẫn sản phẩm cụ thể. Bạn có thể được khuyên dùng bông tẩy trang trên da ướt hoặc da khô. Sau khi thoa, massage cho đến khi da sạch rồi rửa sạch với nước.

Bỏ qua bước này nếu: Bạn không trang điểm, có làn da dầu hoặc muốn sử dụng sản phẩm dạng nước.

Bước 2: Sữa rửa mặt dạng nước

Chất tẩy rửa gốc nước phản ứng với lớp trang điểm và bụi bẩn trên da theo cách cho phép rửa sạch mọi thứ bằng nước.

Làm thế nào để sử dụng nó: Làm theo hướng dẫn. Thông thường, bạn sẽ thoa lên da ướt, xoa bóp và rửa sạch.

Bỏ qua bước này nếu: Làm sạch hai lần làm bạn nổi mụn.

Bước 3: Tẩy tế bào chết hoặc mặt nạ đất sét

Tẩy da chết giúp loại bỏ tế bào da chết đồng thời làm thông thoáng lỗ chân lông. Mặt nạ đất sét có tác dụng làm thông thoáng lỗ chân lông, ngoài ra còn có thể hút dầu thừa. Những loại mặt nạ này được áp dụng tốt nhất vào ban đêm để loại bỏ bụi bẩn còn sót lại và giúp da hấp thụ các sản phẩm khác.

Cách sử dụng: Một hoặc hai lần một tuần, thoa mặt nạ đất sét lên toàn bộ hoặc những khu vực có vấn đề cụ thể. Để trong thời gian khuyến nghị, sau đó rửa sạch bằng nước ấm và lau khô. Tẩy tế bào chết có các phương pháp áp dụng khác nhau, vì vậy hãy làm theo hướng dẫn của sản phẩm.

Bỏ qua tẩy tế bào chết nếu: Da bạn đã bị kích ứng.

Bước 4: Phun sương hoặc toner dưỡng ẩm

Một màn sương ẩm hoặc mực dấu cuối của thói quen ban đêm làm sạch của bạn. Hãy chú ý đến các thành phần giữ ẩm - axit lactic, axit hyaluronic và glycerine - để thực sự cung cấp độ ẩm cho da.

Làm thế nào để sử dụng nó: Phun sương mù trên khuôn mặt của bạn. Đối với toner, cho sản phẩm vào miếng bông và vuốt trên da.

Bước 5: Xử lý axit

Nhúng mặt vào axit nghe có vẻ đáng sợ, nhưng liệu pháp chăm sóc da này có thể khuyến khích sự thay đổi tế bào. Người mới bắt đầu có thể muốn thử axit glycolic. Các lựa chọn khác bao gồm axit salicylic ngăn ngừa mụn và axit hyaluronic dưỡng ẩm . Theo thời gian, bạn sẽ nhận thấy làn da sáng và đều màu hơn.

Cách sử dụng: Bắt đầu mỗi tuần một lần với mục tiêu sử dụng hàng đêm. Thêm một vài giọt dung dịch vào một miếng bông và quét khắp mặt. Đảm bảo tránh vùng mắt.

Bỏ qua bước này nếu: Bạn có làn da đặc biệt nhạy cảm hoặc gặp phản ứng với một loại axit cụ thể.

Bước 6: Tinh chất và tinh chất

Huyết thanh cung cấp các thành phần mạnh mẽ trực tiếp cho da. Bản chất chỉ đơn giản là một phiên bản giảm bớt nước. Vitamin E rất tốt cho da khô, trong khi chất chống oxy hóa như chiết xuất trà xanh có thể được sử dụng cho làn da xỉn màu. Nếu bạn dễ nổi mụn, hãy thử dùng retinol hoặc vitamin C.

Cách sử dụng: Tiến hành kiểm tra 24 giờ trước khi sử dụng serum hoặc tinh chất mới. Nếu da có vẻ đẹp, hãy cho sản phẩm vào tay và ấn vào da. Bạn có thể xếp lớp nhiều sản phẩm. Chỉ cần thoa kem nền nước trước khi thoa dầu và đợi khoảng 30 giây giữa mỗi lần.

Một số chuyên gia cho rằng không nên trộn vitamin C hoặc retinol với axit hoặc với nhau, hoặc vitamin C với niacinamide. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng hỗ trợ những cảnh báo này. Trên thực tế, nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra sự kết hợp giữa retinol và axit mang lại hiệu quả cao.

Bước 7: Điều trị tại chỗ

Thoa sản phẩm trị mụn lên vùng da nhỏ bị bệnh, không thoa loang sang vùng da lành.

Cách sử dụng: Đảm bảo da sạch sẽ. Thoa một lượng nhỏ sản phẩm và để khô.

Bước 8: Huyết thanh hoặc mặt nạ dưỡng ẩm

Một số sản phẩm có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, nhưng mặt nạ dưỡng ẩm không phải là một trong số đó. Với khả năng cung cấp độ ẩm thực sự, chúng rất lý tưởng cho da khô.

Cách sử dụng: Những mặt nạ này có thể có nhiều dạng. Một số là huyết thanh. Một số khác là mặt nạ giấy kiểu Hàn Quốc. Và một số thậm chí còn được thiết kế để để qua đêm. Nếu đúng như vậy, hãy áp dụng nó vào cuối thói quen của bạn. Chỉ cần làm theo hướng dẫn trên bao bì và bạn đã sẵn sàng.

Bước 9: Kem dưỡng mắt

Kem dưỡng mắt ban đêm đậm đặc hơn có thể giúp cải thiện các vấn đề liên quan đến ngoại hình, như mệt mỏi và nếp nhăn. Tìm kiếm nồng độ peptide và chất chống oxy hóa cao.

Cách sử dụng: Lấy một lượng kem nhỏ thoa lên vùng da mắt và chấm đều.

Bỏ qua bước này nếu: Kem dưỡng ẩm hoặc huyết thanh của bạn có thể được sử dụng an toàn và hiệu quả dưới mắt.

Bước 10: Dầu mặt

Một loại dầu ban đêm là lý tưởng cho làn da khô hoặc mất nước. Buổi tối là thời điểm tốt nhất để thoa các loại dầu dày hơn, có thể dẫn đến làn da sáng bóng dầu nhờn không mong muốn.

Cách sử dụng: Vỗ nhẹ một vài giọt vào da. Đảm bảo rằng không có sản phẩm nào khác được áp dụng trên cùng để có kết quả tốt nhất.

Bước 11: Kem dưỡng da ban đêm hoặc mặt nạ ngủ

Kem dưỡng da ban đêm là bước cuối cùng hoàn toàn không bắt buộc, nhưng chúng có thể rất đáng giá. Trong khi các loại kem dưỡng da ban ngày được thiết kế để bảo vệ da, thì những loại kem dưỡng ẩm dồi dào này lại giúp phục hồi tế bào. Mặt khác , mặt nạ ngủ chứa các thành phần dưỡng ẩm đủ nhẹ để có thể giữ được qua đêm.

Cách sử dụng: Làm ấm một lượng nhỏ sản phẩm trên tay trước khi phân phối đều khắp mặt.

Bỏ qua bước này nếu: Da của bạn trông đẹp và cảm giác căng mọng, đủ ẩm.

