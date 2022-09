Những thực phẩm càng ăn càng trẻ, bạn không thể bỏ qua

Thứ Ba, ngày 20/09/2022 16:16 PM (GMT+7)

Làn da tuyệt vời ở mọi lứa tuổi đều bắt nguồn từ bên trong. Ăn thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất và có hàm lượng hydrat hóa cao, cũng như uống nhiều nước là chìa khóa để nuôi dưỡng làn da của bạn từ trong ra ngoài.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách chỉ cần thêm một vài loại thực phẩm giúp tăng cường làn da và ngăn ngừa chảy xệ.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, và chỉ trong một cốc (149 gram), chúng đã cung cấp 190% lượng dinh dưỡng (tham khảo hàng ngày - RDI) cho chất dinh dưỡng này. Vitamin C có lợi vì nó là một chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do, tia UV và ô nhiễm. Chúng cũng giúp tăng cường sản xuất collagen, giữ cho làn da của bạn trông trẻ trung và rạng rỡ.

Ớt chuông đỏ là một nguồn đặc biệt tốt của lycopene, một chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm tổn thương da và nếp nhăn.

Cam

Cam là một nguồn cung cấp Vitamin C. Chỉ trong một cốc (180 gram), chúng cung cấp hơn 70% RDI. Cam cũng rất giàu flavonoid, là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại. Một loại flavonoid có trong cam, đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm và cải thiện lưu thông máu. Những tác động này có thể giúp giữ cho làn da trông khỏe mạnh và rạng rỡ.

Dâu tây

Dâu tây là một cách ngon miệng và bổ dưỡng để bổ sung vitamin C, cung cấp hơn 50% RDI chỉ trong một cốc (144 gram). Dâu tây cũng rất giàu axit ellagic, một chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại. Axit ellagic đã được chứng minh là làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn và đường nhăn. Ngoài ra, dâu tây còn chứa anthocyanins, là hợp chất thực vật có thể giúp cải thiện lưu thông máu và giảm viêm.

Bắp cải Brucxen

Cải Brussels là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, cung cấp hơn 100% RDI chỉ trong một cốc (156 gram). Chúng cũng chứa glucosinolate, các hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Những tác động này có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da của bạn và giảm nguy cơ tổn thương da.

Trái ổi

Ổi là một loại trái cây nhiệt đới là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, cung cấp hơn 200% RDI chỉ trong một cốc (165 gram). Ổi là một nguồn cung cấp lycopene tốt khác, có thể giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại. Ngoài ra, giống như dâu tây, ổi có chứa axit ellagic có thể giúp giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và đường nhăn.

Kết hợp tất cả hoặc một số loại rau và trái cây này vào chế độ ăn uống của bạn để hưởng lợi từ các chất dinh dưỡng nuôi dưỡng làn da tuyệt vời của chúng.

