Những cách sau đây giúp bạn giảm quầng thâm ở mắt

Thứ Bảy, ngày 28/05/2022 23:29 PM (GMT+7) Chia sẻ

Dưới đây là những cách để giảm thiểu sự xuất hiện của quầng thâm.

Sự thật là, bọng mắt và thâm quầng mắt của bạn có thể là do di truyền. Paul Jarrod Frank, bác sĩ da liễu thẩm mỹ tại thành phố New York cho biết: “Vùng mắt dưới là một trong những vùng da mỏng hơn và dễ bị bỏ qua trong việc chăm sóc da cơ bản. Đôi khi bạn có chúng do sự gia tăng sắc tố ở khu vực đó. Nhưng đừng đến bác sĩ yêu cầu điều trị bằng laser hoặc vi kim đắt tiền. Dưới đây là những cách để giảm thiểu sự xuất hiện của quầng thâm.

Nếu bạn có quầng thâm do da mỏng, hãy sử dụng retinoid.

Rachel Nazarian, bác sĩ da liễu ở thành phố New York cho biết: "Với việc sử dụng nhiều lần, retinol có thể kích thích sản sinh collagen, làm cho da bớt mỏng và cải thiện quầng thâm. Chúng rất dễ tìm thấy ở hiệu thuốc" . Patricia Ceballos , một bác sĩ da liễu ở New Rochelle, New York cho biết: “Retinoids giúp xây dựng lại collagen ở lớp da và do đó góp phần hỗ trợ mạch máu trong khu vực và phục hồi thể tích và độ săn chắc của da” .

Nằm ngửa khi ngủ và kê thêm một chiếc gối.

"Nếu bọng mắt căng phồng, sẫm màu dường như là vấn đề của buổi sáng, hãy cân nhắc việc nằm ngửa khi ngủ với một chiếc gối bổ sung để chất lỏng không đọng lại qua đêm. Giữ gối khỏi các chất gây dị ứng (bụi và mạt bụi) bằng vỏ bọc bảo vệ cũng có thể hữu ích. Rebecca Tung , một bác sĩ da liễu ở Florida cho biết: “Dị ứng là thủ phạm. Về vỏ gối, không gì sang trọng hơn vỏ gối lụa mềm mại, mát lạnh của Slip .

Nếu bạn có quầng thâm do tăng sắc tố, hãy sử dụng các sản phẩm làm sáng và kem chống nắng.

Nazarian cho biết: “Đôi khi quầng thâm là do sắc tố tăng lên, do cọ xát hoặc do tác hại của ánh nắng mặt trời. "Điều trị tốt nhất cho điều này bao gồm các chất làm sáng tại chỗ như vitamin C , axit kojic và chiết xuất cam thảo. Những thành phần này giúp giảm sắc tố da theo thời gian, cuối cùng là làm sáng quầng thâm." Và bạn phải bôi kem chống nắng. Tung nói: “Hãy đầu tư vào một loại kem chống nắng vật lý phổ rộng có chứa oxit kẽm hoặc titanium dioxide.

Uống thuốc kháng histamine.

Kavita Mariwalla , bác sĩ da liễu ở West Islip, New York , cho biết: "Hầu hết mọi người bị thâm dưới mắt do dị ứng và không nhận ra điều đó. Thuốc kháng histamine giúp xóa tan điều đó"

"Prep H khiến mạch máu trên thành cơ co lại. Điều này sẽ mang lại hiệu quả lâu hơn một chút so với đắp dưa chuột lên mắt nhưng có thể gây khó chịu cho một số người. Tôi chỉ sử dụng nó cho những sự kiện đặc biệt", Annie Chiu, một bác sĩ da liễu ở North Redondo Beach, California tiết lộ.

Hãy nhẹ nhàng với chất tẩy trang của bạn

Joshua Zeichner, giám đốc mỹ phẩm và lâm sàng cho biết: "Hãy coi vùng da dưới mắt của bạn là vùng da nhạy cảm ngay cả khi bạn không nhất thiết phải có làn da nhạy cảm". Đây là cứu về da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở Thành phố New York.

Ngủ nhiều hơn, hoặc ít nhất là ngủ ngon giấc hơn.

Bác sĩ Chiu khuyên: "Cách rẻ nhất để giảm sự xuất hiện của túi thiếu mắt là đi ngủ đều đặn từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Và đừng uống rượu vài giờ trước khi đi ngủ".

Hãy thử trà túi lọc.

"Trà có chứa cafein, chứa tannin tự nhiên, là một chất lợi tiểu nhẹ và được các bà và các người mẫu đường băng sử dụng từ lâu để giảm bọng mắt. Hãy ngâm hai túi trà vào nước ấm, sau đó làm lạnh túi vài phút trong tủ lạnh. Đặt một túi trà Karen Hammerman , bác sĩ da liễu ở Long Island, New York , cho biết mỗi bên mắt trong 5 phút, và đôi mắt của bạn sẽ cảm thấy tươi mới và trông sáng sủa hơn .

Khi vẫn thất bại, bạn có thể trang điểm.

Trong khi bạn đang nỗ lực cải thiện quầng thâm và quầng thâm dưới mắt của mình, bạn đã có kem che khuyết điểm, kem nền và thậm chí là kem lót để chống lại thâm quầng và bọng mắt dưới mắt.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-cach-sau-day-giup-ban-giam-quang-tham-o-mat-502022285233022290.htm