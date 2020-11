Muốn xinh đẹp hơn trong mùa đông, hãy ăn 9 thực phẩm này

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 17:53 PM (GMT+7)

Các chất dinh dưỡng thực vật độc đáo được tìm thấy trong những thực phẩm để bảo vệ da khỏi các nhân tố có hại từ môi trường.

Thực phẩm mùa thu là một số trong những món ăn tốt nhất để làm đẹp. Các màu đỏ, cam và vàng mà bạn thấy trong rất nhiều thực phẩm mùa thu là biểu hiện của nồng độ cao chất chống oxy hóa (đặc biệt là vitamin A và vitamin C) và beta carotene, giúp tạo nên làn da sáng, trong trẻo và được bảo vệ khỏi các gốc tự do. Rau xanh là thực phẩm làm đẹp theo đúng nghĩa của nó, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng chống lão hóa, cải thiện làn da và chỉ đơn giản là tốt cho bạn nhờ hàng loạt chất chống oxy hóa: canxi, chất xơ và axit folic.

Các chất dinh dưỡng thực vật độc đáo được tìm thấy trong những thực phẩm để bảo vệ da khỏi các nhân tố có hại từ môi trường. Các dưỡng chất giàu A và C mang lại một sắc thái tuyệt đẹp cho làn da sáng của bạn cũng như giúp bảo vệ làn da.

1. Táo

Ngoài một lượng chất xơ lành mạnh, táo có chất chống oxy hóa và chống viêm có lợi cho da, thậm chí có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Bạn có thể thêm chúng vào sinh tố, salad, bột yến mạch, món tráng miệng hoặc thậm chí là các món ăn chính.

2. Bí ngô

Món khoái khẩu mùa thu tinh túy này chứa nhiều beta carotene và vitamin C. Nó có thể giúp khắc phục những tổn thương do ánh nắng mặt trời gây ra, ngăn ngừa nếp nhăn và nếp nhăn, đồng thời hàm lượng đồng và kẽm giúp làm mờ vết thâm do mụn để lại (và ngăn ngừa mụn mới).

Bí ngô cũng khóa độ ẩm cho tóc, vì vậy hãy sử dụng nó như một loại mặt nạ dưỡng tóc hay da mặt.

3. Ngọn cải Brussels

Những chiếc bắp cải nhỏ dễ thương này là một loại thực phẩm chống lão hóa tuyệt vời nhờ chứa axit folic, vitamin A và vitamin C - giúp tăng cường collagen, cải thiện độ đàn hồi của da bạn. Chúng cũng rất tốt cho việc thải độc đường ruột và chúng ta đều biết hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp làn da của bạn luôn tươi sáng.

4. Củ cải đường

Bắt đầu từ đâu với củ cải đường? Chúng là một loại thực phẩm giúp giải độc, thải độc tố trong gan và máu của bạn. Bằng cách tăng cường oxit nitric, chúng cũng giúp tăng cường lưu thông và cho phép nhiều oxy đi vào máu hơn, làm cho làn da của bạn sáng hơn. Rang chúng, hấp, ép nước hoặc thêm chúng vào món salad.

5. Củ dền

Củ dền chứa nồng độ cao nhất của lutein, beta carotene và các carotenoid khác, cùng với đồng, kali và omega-3, những chất quan trọng cho làn da và mái tóc khỏe mạnh. Bí làm giảm cảm giác thèm đồ ngọt, giúp bạn tiêu thụ ít đường hơn, tốt cho làn da, mức năng lượng và sức khỏe tổng thể của bạn. Hấp hoặc nướng bí, hoặc thêm ớt, súp và món hầm. Nó cũng hoàn hảo cho món thịt hầm.

6. Cà rốt

Tất cả chúng ta đều biết rằng cà rốt chứa nhiều beta carotene (hay còn gọi là chất mà cơ thể chúng ta sử dụng để tạo ra vitamin A), một chất chống oxy hóa mạnh rất tốt cho da, mắt và tóc của bạn. Nhấm nháp một ly nhỏ nước ép cà rốt mỗi ngày để giúp da sáng khỏe và giảm nếp nhăn.

7. Lựu

Là một nhà máy chống oxy hóa, hạt lựu rất ngon và bổ dưỡng cho làn da của bạn. Bạn có thể cho hạt này vào món salad, sữa chua hoặc sinh tố hoặc làm món salsa mặn ngọt lành mạnh. Một công thức món salad lành mạnh bao gồm lựu, rau mùi, hành tím và nước cốt chanh. Hoặc đặt hạt lựu trên bánh pizza để tạo ra một biến tấu ngọt ngào cho một bữa ăn mặn. Lựu giúp giảm thiểu tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm viêm (và thậm chí cả mụn) và tăng độ đàn hồi cho da.

8. Nam việt quất

Quả nam việt quất giúp giữ gìn làn da của bạn. Chứa nhiều chất chống oxy hóa, quả mọng màu đỏ tươi cũng thúc đẩy quá trình giải độc và tăng độ đàn hồi cho da. Chúng cũng được coi là phương pháp điều trị làm dịu da đối với bệnh chàm, viêm da, bệnh vẩy nến và mụn trứng cá.

Tránh đồ đã chế biến trong lọ và chọn đồ tươi, nước trái cây (chú ý thêm đường) hoặc khô không đường, mà bạn có thể sử dụng để làm granola, sữa chua parfaits, sinh tố, nước sốt hoặc bánh nướng.

9. Rau họ cải

Các loại rau xanh thuộc họ cải - hãy nghĩ đến bông cải xanh và cải xoăn - thêm một vị giòn ngon cho món mì ống, salad, thịt hầm và hơn thế nữa. Bông cải xanh có rất nhiều chất xơ, vitamin C và beta carotene, trong khi cải xoăn chứa nhiều chất chống oxy hóa vitamin A, vitamin C và vitamin K giúp bảo vệ làn da của bạn. Selen trong bông cải xanh được cho là một chất bảo vệ tuyệt vời chống lại ung thư da và cũng hỗ trợ chức năng tuyến giáp. Hãy thử rang bông cải xanh , hoặc thêm cải xoăn vào món bì hoặc sinh tố chuyên để chống nhăn.

10. Quả óc chó

Muốn da sạch hơn? Omega-3 có thể giúp ích cho điều đó. Chúng sẽ làm giảm viêm, khóa ẩm và ngăn chặn độc tố. Quăng quả óc chó sống, có vỏ vào món salad, hỗn hợp đồ ăn nhẹ hoặc sinh tố — hoặc làm bơ óc chó tự làm . Chúng cũng rất dễ kết hợp với chà là, chuối, kem hoặc sữa chua.

