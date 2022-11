Mùa đông tắm vòi sen nóng bao nhiêu là đủ để giữ da đẹp

Bạn cần duy trì những thói quen tắm và chăm sóc da tốt nhất để giữ cho làn da của bạn mềm mại, mịn màng và tươi sáng trong suốt mùa đông.

Trên thực tế, cảm giác sau khi tắm nước nóng rất sảng khoái, nhưng sau sau đó làn da thường mẩn đỏ, căng tức và ngứa ngáy từ đầu đến chân. Nhưng khi thời tiết bắt đầu lạnh giá hơn, làn da khô, nhạy cảm trở nên dễ bị tổn thương hơn. Vì thế bạn cần duy trì những thói quen tắm và chăm sóc da tốt nhất để giữ cho làn da của bạn mềm mại, mịn màng và tươi sáng trong suốt mùa đông.

Vì vậy, nhiệt độ phòng tắm lý tưởng là bao nhiêu?

Nhiều chuyên gia đồng ý rằng nhiệt độ ấm có cảm giác hơi ấm so với nhiệt độ cơ thể của bạn là tốt nhất.

Tránh nhiệt độ nóng gay gắt là rất quan trọng vì chúng có thể làm tổn hại đến hàng rào độ ẩm của da, ảnh hưởng đến vẻ ngoài và sức khỏe tổng thể của da. Hàng rào bảo vệ da được tạo thành từ các protein và dầu có tác dụng ngăn nước bốc hơi ra khỏi da, bảo vệ da khỏi thế giới bên ngoài. Đây là một trong những tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng ta chống lại sự lây nhiễm và ô nhiễm.

Nước nóng gây kích ứng bề mặt da theo nhiều cách. Nó gây ra chứng viêm có thể dẫn đến phá vỡ hàng rào bảo vệ da bình thường. Hơn nữa, nhiệt độ nước cao như vậy cũng có thể rửa trôi lớp dầu tự nhiên của da rất quan trọng để giữ ẩm.

Thời tiết lạnh ảnh hưởng đến mọi thứ như thế nào?

Khi nhiệt độ bên ngoài trở nên lạnh hơn, hơi ẩm bốc hơi từ không khí, khuyến khích sự bốc hơi ẩm khỏi bề mặt da của chúng ta, và gió lạnh cũng làm khô da thêm. Tất nhiên, điều này tạo ra một câu hỏi hóc búa: bên ngoài càng lạnh, bạn càng muốn tắm nước ấm hơn. Tắm nước nóng phổ biến hơn vào mùa đông khi chúng ta thích chống lại cảm giác lạnh giá bên ngoài, nhưng khi bạn kết hợp không khí lạnh khô bên ngoài với nước nóng trong vòi hoa sen, bạn sẽ đồng thời làm suy yếu hàng rào bảo vệ da và khiến da khô hơn, làm làn da thô sần kém hấp dẫn hơn.

Bạn nên làm sạch như thế nào?

Một thói quen làm sạch thích hợp cũng quan trọng như nhiệt độ vòi hoa sen đối với làn da khỏe mạnh và đủ ẩm. Điều quan trọng nhất cần biết? Rửa mặt bằng xà phòng mạnh có thể làm khô da, lấy đi lớp dầu tự nhiên và vi khuẩn lành mạnh. Về mặt hóa học cơ bản, xà phòng thực sự là muối axit béo. Những loại này có hiệu quả rửa sạch bã nhờn và bụi bẩn, nhưng chúng có độ pH cao từ 9 đến 10, cao hơn nhiều so với độ pH tự nhiên của da vào khoảng 5,4. Xà phòng thực sự có vai trò to lớn trong việc làm sạch làn da bị ô nhiễm, như công nhân mỏ than — nhưng để sử dụng hàng ngày, thường là không cần thiết. Do sự khác biệt về độ pH này, hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ. Thay vào đó, bạn nên tìm đến các loại sữa rửa mặt nhẹ nhàng, cân bằng độ pH. Chúng có độ pH gần với da hơn nhiều (5,5-7) và do đó được dung nạp tốt hơn nhiều khi tắm.

Cách tốt nhất để giữ nước cho da sau khi tắm là gì?

Khi bạn bước ra khỏi phòng tắm, điều quan trọng là phải lau khô để tránh bị kích ứng. Trong vòng một phút sau khi lau khô, thoa kem dưỡng ẩm. Về việc lựa chọn kem dưỡng ẩm cơ thể phù hợp, có hai loại chính cần xem xét: chất giữ ẩm và chất làm mềm (hay còn gọi là chất làm mềm da). Kem dưỡng ẩm giữ ẩm hút nước lên bề mặt da và bao gồm các thành phần tuyệt vời như axit hyaluronic và glycerin. Những loại này thoáng khí hơn và không có khả năng gây ra mụn trứng cá. Theo nguyên tắc chung, kem dưỡng có trọng lượng nhẹ hơn và kem nặng hơn, và loại trước đó nên được sử dụng cho da khô đặc biệt nếu không chuyển sang chất làm mềm. Khi cần, có thể sử dụng chất làm mềm, giữ nước trong da. Lưu ý rằng chúng có xu hướng tương đối nhờn và thường có gốc dầu hỏa.

Một khía cạnh quan trọng khác của việc làm sạch và dưỡng ẩm cho da là tuổi tác. Khả năng duy trì độ ẩm và làn da trông khỏe mạnh giảm đi [theo tuổi tác], và điều này thường được nhận ra lần đầu tiên khi việc chăm sóc da vào mùa thu / đông trở nên khó khăn hơn. Điều này phần lớn là do ở cấp độ sinh học, khả năng hình thành yếu tố giữ ẩm tự nhiên. Hậu quả là lớp da bên ngoài của chúng ta bị khô, mất khả năng co giãn và hình thành các vết nứt nhỏ dẫn đến bề mặt sần sùi, xỉn màu, bong tróc. Việc xây dựng một thói quen tắm và làm sạch lành mạnh trở nên quan trọng hơn theo thời gian và có thể mang lại làn da khỏe mạnh về lâu dài.

