Uống loại trà này vào buổi sáng và bạn sẽ trẻ hơn chục tuổi

Tại sao những người thêm trà này vào thói quen buổi sáng dường như không bao giờ già đi.

Khi chúng ta già đi, điều tự nhiên là chúng ta muốn tìm ra giải pháp để ngăn chặn quá trình lão hóa theo dấu vết của nó. Mặc dù quy trình chăm sóc da tăng cường collagen hoàn chỉnh với retinol và SPF là bước đầu tiên cần thiết, nhưng cũng có những thay đổi bạn có thể thực hiện đối với chế độ ăn uống của mình có thể có tác động tích cực đến làn da của bạn trong việc ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Mặc dù trà không thể ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của các nếp nhăn, nhưng có một biến thể có thể giúp bảo vệ lớp ngoài của da và cải thiện độ đàn hồi, theo thời gian, hạn chế ảnh hưởng của tuổi tác đối với làn da của bạn. Để có một vẻ ngoài tươi sáng, săn chắc và trẻ trung hơn, có một loại trà đặc biệt mà các chuyên gia đồng ý rằng bạn nên trở thành một nhân tố nổi bật trong thói quen chống lão hóa của bạn.

Trà xanh

Một loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa cũng chứa caffeine, trà xanh, ngoài việc có một số lợi ích sức khỏe bên trong, còn có thể có tác động lớn đến sức khỏe làn da của bạn.

Các nghiên cứu cho thấy rằng uống trà xanh và bôi tại chỗ có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá, giảm bọng mắt và cải thiện độ đàn hồi của da, làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư tế bào hắc tố và ung thư da không phải tế bào hắc tố.

Hàm lượng chất chống oxy hóa tinh khiết là những gì làm cho trà xanh trở thành một bổ sung có giá trị cho chế độ ăn uống của bạn cho cả làn da và sức khỏe tổng thể của bạn. Chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn bất kỳ loại trà nào bạn có thể uống, trà xanh có thể giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do vốn được biết là làm trầm trọng thêm các dấu hiệu lão hóa.

Còn được gọi là chất nhặt rác gốc tự do, chất chống oxy hóa là những chất ức chế quá trình oxy hóa và bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định và một khi tích tụ, chúng có thể gây hại cho DNA và các cấu trúc khác trong tế bào của bạn, dẫn đến bệnh tật và lão hóa.

Chất chống oxy hóa đặc biệt mạnh được tìm thấy trong trà xanh là catechin được gọi là EGCG, được biết đến với tác dụng loại bỏ tổn thương tế bào và thậm chí ngăn ngừa ung thư da phát triển. Tốt nhất là sử dụng lá trà xanh chưa lên men trong trà của bạn vì nó có chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa polyphenol được biết là chống lại các gốc tự do làm hỏng DNA gây lão hóa sớm.

Với điều này, trà xanh thậm chí có thể giúp thu nhỏ các mạch máu có thể nhìn thấy được, giúp loại bỏ bọng mắt và chứng viêm trên mặt có thể khiến bạn trông già hơn tuổi. Ngoài ra, chứng tăng sắc tố và nếp nhăn cũng có thể được nhắm mục tiêu bởi catechin có trong trà xanh, làm cho nó trở thành một chất hỗ trợ chống lão hóa mạnh mẽ.

Mặc dù phải dùng một thời gian lâu thì trà xanh mới có thể loại bỏ tác hại của ánh nắng mặt trời cũng như các nếp nhăn sâu và nếp nhăn sâu hiện có, nhưng việc tiêu thụ thường xuyên loại trà đậm đặc dưỡng chất này có thể giúp làm chậm sự phát triển của các nếp nhăn tuổi mới đồng thời bảo vệ làn da của bạn.

Giàu chất chống oxy hóa đã được biết đến để làm dịu đi những tổn thương mà nhiều năm đã gây ra trên da của bạn, bạn có thể mong đợi giảm sưng đỏ và viêm và một làn da tổng thể sáng hơn và ngậm nước hơn khi uống trà xanh. Kết hợp với thói quen chăm sóc da chống lão hóa, trà xanh là một bổ sung tuyệt vời cho mỗi buổi sáng để giữ gìn làn da của bạn và giúp mọi người không thể đoán được tuổi của bạn trong nhiều năm tới.



