Lỗ chân lông từ to hoá nhỏ, da mịn săn hơn nhờ loạt bí quyết "có tâm"

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 20:08 PM (GMT+7)

Muốn có làn da đẹp, bạn nên tuân thủ một số mẹo và nguyên tắc sau.

Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể con người. Da của bạn là một cơ quan và nó chứa hàng triệu lỗ chân lông. Hầu hết các lỗ chân lông này không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các lỗ chân lông này đều mở và cho phép da thở. Các lỗ chân lông này chứa các nang lông và tuyến bã nhờn tạo ra chất nhờn gọi là bã nhờn. Những lỗ chân lông này rất quan trọng đối với cơ thể con người vì chúng cho phép mồ hôi và dầu từ cơ thể thoát ra ngoài qua da của bạn và giữ cho cơ thể mát mẻ và làn da khỏe mạnh, bằng cách loại bỏ các độc tố dưới dạng mồ hôi và dầu. Những lỗ chân lông này không chỉ xuất hiện trên khuôn mặt của bạn mà trên khắp cơ thể của bạn, mà nó dễ nhận thấy nhất là ở mũi và trán.

Nguyên nhân của làn da có lỗ chân lông

Quá nhiều bã nhờn và da chết làm tắc nghẽn lỗ chân lông: Khi tuyến bã nhờn của một người sản xuất quá nhiều bã nhờn, dẫn đến da nhờn và giảm độ đàn hồi xung quanh lỗ chân lông, làm cho da kém mềm mại.

Tuổi tác và di truyền: Càng lớn tuổi, độ đàn hồi của da càng giảm và da bắt đầu căng ra, chảy xệ khiến lỗ chân lông ngày càng to ra. Trong trường hợp các thành viên trong gia đình bạn có lỗ chân lông to hơn hoặc lớn hơn thì về mặt di truyền, nó cũng có thể được truyền sang thế hệ sau.

Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời: tác hại của ánh nắng mặt trời có thể bắt đầu làm cho lỗ chân lông trở nên to hơn vì ánh nắng mặt trời làm dày da, khiến các mô bên dưới da co lại và kéo các mép của lỗ chân lông, khiến chúng chảy xệ và trông to hơn. Việc bít các lỗ chân lông này hoàn toàn là không thể, nhưng bạn có thể làm giảm kích thước của các lỗ chân lông này.

Dưới đây là một số sản phẩm có thể giúp bạn giảm kích thước lỗ chân lông to:

1. Axit salicylic:

Axit salicylic là một axit beta-hydroxy (BHA) và là axit phổ biến nhất, có nhiều đặc tính có lợi như nó là chất phân giải mụn (có thể giúp loại bỏ các tế bào da chết và giảm lượng dầu tích tụ gây ra mụn trứng cá và vết thâm), khả năng tẩy tế bào chết trên da) và nó cũng có tính chất chống viêm.

Axit salicylic có thể làm thông thoáng và tẩy tế bào chết của lỗ chân lông vì chúng giúp nới lỏng các liên kết giữa da chết trên bề mặt và thấm sâu vào lỗ chân lông. Đặc tính này có thể hữu ích cho da vì nó nằm trong lỗ chân lông, nơi nó bị tắc nghẽn bởi dầu và các mảnh vụn bị mắc kẹt dưới bề mặt da và chính sự tích tụ này cuối cùng dẫn đến mụn trứng cá, mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Vì vậy, axit salicylic hòa tan trong dầu này có thể thấm qua dầu trên da và làm mỏng nó xuống và nó có thể chảy tự do trên bề mặt da, vì vậy khi bạn rửa mặt, nó cũng có thể được rửa sạch và có thể giúp lỗ chân lông nở rộng trở lại. kích thước bình thường của nó.

2. Niacinamide:

Niacinamide có tính chất hòa tan trong nước và không thể hòa tan trong dầu. Nó thường có thể được tìm thấy trong các loại serum, kem dưỡng ẩm và mặt nạ dạng nước. Nó không có tính axit và không gây kích ứng và có thể hoạt động tốt trên mọi loại da. Nó có thể dễ dàng được hấp thụ bởi lớp ngoài của da. Nó hoạt động với các chất tự nhiên trong da của bạn, nó có thể giúp giảm thiểu rõ rệt lỗ chân lông mở rộng, do đó làm giảm sự tích tụ trong lỗ chân lông gây ra mụn đầu đen.

3. Mặt nạ đất sét:

Mặt nạ đất sét đã xuất hiện từ bao đời nay như một thành phần chăm sóc da tích cực, vì nó rất hữu ích để giải độc da và làm sạch các lỗ chân lông và tạm thời làm giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông to. Thành phần khoáng chất trong mặt nạ đất sét được kích hoạt khi thêm nước vào và có thể có tác dụng làm mát da, tẩy tế bào chết (như da chết, bụi bẩn) khỏi da và giảm lượng dầu thừa trên da, do đó. được sử dụng thường xuyên hơn bởi những người có da nhờn vì nó có thể loại bỏ độ ẩm dư thừa trên da, cùng với dầu tự nhiên. Đất sét như cao lanh (đặc tính hấp thụ nhẹ) hoặc bentonit (đặc tính hấp thụ mạnh hơn), thường được sử dụng cho mặt nạ đất sét. Nó có thể giúp làm giảm độ bóng quá mức trên khuôn mặt của bạn, do da nhờn.

4. Than hoạt tính:

Than hoạt tính, còn được gọi là than hoạt tính, tinh khiết hơn than thông thường, và nói chung là một sản phẩm hữu ích để giữ ở nhà. Than hoạt tính là một dạng cacbon đã được xử lý để có các lỗ xốp nhỏ và thể tích thấp. Đặc tính này giúp tạo ra diện tích bề mặt có sẵn để hấp phụ (giữ các phân tử hoặc hạt như một màng mỏng, do đó các hóa chất độc hại có thể bị giữ lại). Nó thường được sử dụng để điều trị mụn trứng cá và loại bỏ mụn đầu đen vì nó giúp loại bỏ các độc tố dưới da và đưa nó lên bề mặt. Nó có thể hữu ích trong việc tạm thời làm giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông to trên bề mặt da.

5. Retinol:

Retinol được chứng minh có khả năng làm mờ nếp nhăn, làm đều màu da và làm mịn da. Nó giúp tăng cường khả năng xây dựng collagen tự nhiên của da để thu nhỏ lỗ chân lông, mang lại làn da trẻ trung và khỏe mạnh. Nó cũng làm tăng tốc độ luân chuyển tế bào, dẫn đến tế bào cũ hơn.

