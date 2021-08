Bạn sẽ có làn da trong ngần, trắng sáng nhờ loại nước dễ chế biến

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 09:34 AM (GMT+7)

Thêm thứ này vào nước và bạn sẽ có làn da sáng mịn, rạng rỡ hơn.

Nước được biết đến như thần dược của sự sống. Nó có thể giữ cho da của bạn ngậm nước, cải thiện độ đàn hồi và ngăn ngừa mụn trứng cá và mụn. Nó cũng là một chất giải độc tự nhiên, giúp thải độc tố, mang chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào, ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ các cơ quan và mô và cũng có thể giúp bình thường hóa huyết áp. Đó là “thức uống năng lượng” tốt nhất. Nhưng có rất nhiều người lượng nước nạp vào cơ thể ít hơn mức cần thiết. Dưới đây là một số thành phần bạn có thể thêm vào nước để mang lại làn da sáng tự nhiên và trẻ trung hơn!

1. Dưa chuột và nước bạc hà:

Dưa chuột cung cấp nước cho làn da và giúp làm săn chắc vùng da chảy xệ do sự hiện diện của silica. Nó cũng làm giảm viêm và giúp làm dịu làn da bị kích ứng để da sáng từ bên trong.

Thành phần:

500 ml nước lọc

10 - 12 lát dưa chuột

10 - 12 lá bạc hà hoặc 1 thìa cà phê hạt chia

Mật ong

Cách làm: Xay nhuyễn 1/2 quả dưa chuột với 2 cốc nước cùng với lá bạc hà và cho vào bình. Thêm hạt Chia vào và để yên trong vài phút cho đến khi hạt nở ra. Khuấy đều và đồ uống đã sẵn sàng để uống. Bạn cũng có thể để trong ngăn mát tủ lạnh rồi uống sau khi nguội.

2. Hibiscus:

Dâm bụt kích thích sản xuất collagen rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa trong hoa dâm bụt giúp chống lại các gốc tự do trong da của bạn, đồng thời ngăn ngừa mụn và cũng làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Công thức: Cho hoa dâm bụt khô vào cốc nước nóng và đậy nắp trong 5 phút. Lọc hoa và nhâm nhi khi còn ấm hoặc thêm đá để ủ lạnh.

3. Hạt Chia: Các axit alpha-lenoleic có trong những hạt này có thể giúp giảm khô da và do đó cải thiện chất lượng của da. Là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, chúng có thể giúp ngăn ngừa lão hóa sớm của da do tác hại của các gốc tự do.

Công thức:

Trong một cốc nước, ngâm 1 muỗng cà phê hạt Chia và đậy nắp trong 10-15 phút. Bạn có thể dùng nó vào buổi sáng khi bụng đói. Sau khi uống nước này, hãy đợi nửa giờ trước khi ăn hoặc uống bất cứ thứ gì khác.

4. Nước hạt thì là:

Vitamin A trong thì là giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và tươi sáng.

Thành phần:

1 ly nước

1/2 thìa cà phê hạt thì là

1 muỗng cà phê mật ong (tùy chọn hoặc theo khẩu vị của bạn)

1½ muỗng cà phê nước cốt chanh (tùy chọn hoặc theo khẩu vị của bạn)

Phương pháp:

Trong một cái bình, đun nóng một cốc nước và đun sôi. Khi nước sôi, cho 1/2 muỗng cà phê hạt thìa là vào và để tiếp tục đun trong 1 ½ đến 2 phút, cho đến khi tất cả hương vị của thìa là ngấm vào nước. Tắt bếp và để nguội, đưa về nhiệt độ phòng. Lọc nước thìa là vào ly và thêm 1 thìa cà phê mật ong và 1 ½ thìa nước cốt chanh, tùy chọn theo sở thích của bạn.

5. Gừng:

Giàu chất chống oxy hóa, gừng cùng với chanh đào thải chất độc ra ngoài để làm sạch đường ruột cho làn da khỏe mạnh. Nó cải thiện làn da tự nhiên và chống lại bất kỳ nhiễm trùng da nào.

Công thức: Cho 2 miếng gừng tươi hoặc khô và đun cách thủy trong 3-4 phút. Lọc gừng và vắt nửa quả chanh. Uống vào sáng sớm khi bụng đói. Sau khi uống nước này, hãy đợi nửa giờ trước khi ăn hoặc uống bất cứ thứ gì khác.

6. Thức uống từ cam quýt:

Làn da của bạn cần một lượng vitamin C hàng ngày, Vitamin C giúp điều trị các nốt mụn và sắc tố bằng cách kích thích tổng hợp collagen, do đó thúc đẩy làn da khỏe mạnh và đẩy nhanh quá trình chữa lành sẹo và vết thương.

Bạn sẽ cần:

500 ml nước lọc

10 - 12 lát cam / bưởi

Nước ép của một quả chanh(Hoặc 5 đến 6 lát chanh)

Mật ong

Phương pháp:

Lấy một bình hoặc chai nước lọc 500 ml và cho vào đó các lát cam / bưởi, nước cốt chanh hoặc các lát chanh và mật ong. Đảo đều và để ngấm trong 2-3 giờ. Bạn cũng có thể để trong ngăn mát tủ lạnh rồi uống sau khi nguội. Lọc lượng nước bạn muốn uống hoặc uống trực tiếp bằng ống hút, nhưng không loại bỏ các lát cam / bưởi, chanh (nếu bạn cho vào lát) vì nó sẽ tiếp tục ngấm và ngấm vào nước.

Mẹo: Ngoài ra còn có các biến thể khác mà bạn có thể làm cho thức uống này. Hoặc bạn có thể bỏ qua những loại trái cây này và thêm vào một số loại - dưa hấu / lát, táo đỏ hoặc xanh, miếng dâu tây cắt nhỏ, dứa hoặc thậm chí cả lát kiwi.

Nguồn: http://danviet.vn/ban-se-co-lan-da-trong-ngan-trang-sang-nho-loai-nuoc-de-che-bien-5020212589354...Nguồn: http://danviet.vn/ban-se-co-lan-da-trong-ngan-trang-sang-nho-loai-nuoc-de-che-bien-5020212589354562.htm