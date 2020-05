"Đường lo âu" khiến bạn già hơn chục tuổi làm sao để tránh?

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 15:56 PM (GMT+7)

Căng thẳng tâm lý và căng thẳng môi trường (độc tố, chất ô nhiễm, phơi nắng) gây ra những đường lo âu trên khuôn mặt bạn.

Các chuyên gia da liễu đều đồng tình với ý kiến là nếp nhăn là không thể tránh khỏi. Căng thẳng cũng vậy, hầu hết là không thể tránh khỏi. Nhưng có một số điều bạn có thể làm để cải thiện nếp nhăn.

Chuyên gia căng thẳng - Tiến sĩ Eric First và Lori Friedman là một bác sĩ chuyên về điều trị da liễu bằng laser, vi kim, lột hóa chất và thuốc tiêm sẽ tiết lộ cách hạn chế nếp nhăn do stress gây ra.

Stress nếp nhăn là gì?

Khi chúng ta bị căng thẳng, chúng ta không ngủ đủ giấc, chúng ta không tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống thất thường có thể gây ảnh hưởng lớn tới diện mạo của bạn. Tất cả những yếu tố đó có thể tạo ra những tác động tiêu cực không chỉ đối với sức khỏe mà còn đối với làn da của chúng ta. Nếp nhăn căng thẳng được cho là xảy ra do stress mãn tính. Điển hình là căng thẳng tâm lý và căng thẳng môi trường (độc tố, chất ô nhiễm, phơi nắng).

Chuyên gia da liễu lưu ý rằng các nếp nhăn căng thẳng thường dễ xuất hiện ở vùng trán và giữa lông mày (còn được gọi là "đường lo lắng").

Tại sao chúng ta bị nếp nhăn căng thẳng?

Căng thẳng có thể xuất phát từ công việc, các mối quan hệ, tài chính và thậm chí cả môi trường vật chất. Nhưng, khoa học thực sự đằng sau tất cả là gì? Câu trả lời ngắn có thể được tóm tắt thành một từ: Telomere.

Telomere là những cái mũ ở cuối mỗi chuỗi DNA bảo vệ nhiễm sắc thể của chúng ta nghĩ về nó giống như lớp vỏ nhựa ở cuối dây giày. Khi các telomere rút ngắn chiều dài đến một điểm nhất định, chúng không thể sao chép nữa và điều này sẽ dẫn đến các dấu hiệu lão hóa. Những người bị rối loạn tâm thần, trầm cảm, lo lắng hoặc chấn thương có thể có telomere ngắn hơn so với những người không mắc bệnh.

Các nghiên cứu đã được thực hiện liên kết các telomere ngắn hơn với căng thẳng mãn tính và tâm lý do đó làm cho một người dễ bị nếp nhăn hơn.

Nếp nhăn liên quan đến căng thẳng so với nếp nhăn liên quan đến tuổi

Nếp nhăn do lão hóa xảy ra do sự suy giảm collagen và elastin. Theo Friedman, ở tuổi đôi mươi, chúng ta bắt đầu sản xuất ít collagen hơn. Và mặc dù chúng ta không thể ngừng lão hóa hoàn toàn, chúng ta có thể giúp làm chậm nó bằng cách điều chỉnh lối sống (tức là bằng cách chống nắng khi sử dụng các sản phẩm chứa chỉ số chống nắng SPF và tuân thủ chế độ chăm sóc da cả bên trong lẫn bên ngoài đều khỏe mạnh). Tuy nhiên, các nếp nhăn căng thẳng hình thành do sự rút ngắn telomere ở những người trải qua căng thẳng tâm lý lâu dài.

"Nếu bạn ở độ tuổi ba mươi trở lên và bị căng thẳng tâm lý mãn tính, bạn có thể thấy sự xuất hiện của cả nếp nhăn liên quan đến tuổi tác và căng thẳng nhiều hơn, so với nếp nhăn chỉ do lão hóa", bác sĩ da liễu First nói.

Làm thế nào để ngăn ngừa nếp nhăn căng thẳng

Tránh căng thẳng thì nói dễ hơn làm. Dưới đây là một số lời khuyên của chuyên gia để giảm bớt quá trình lão hóa da do suy nghĩ mệt mỏi:

Tạo thói quen:

Friedman khuyên bạn nên thực hiện thói quen giảm căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Điều này có thể có nghĩa là tập thể dục, thiền hoặc viết nhật ký.

Giữ nước:

"Khi bạn bị căng thẳng mãn tính, thật dễ dàng để quên giữ nước và điều này có thể gây ra vấn đề", bác sĩ First nói. "Giữ ẩm cho da bên ngoài và bên trong bằng cách uống đủ nước."

Sửa đổi lối sống của bạn:

Friedman lưu ý tầm quan trọng của việc sống một lối sống lành mạnh nói chung, ăn một chế độ ăn uống đầy đủ, hạn chế uống rượu, tránh hút thuốc và thường xuyên thực hiện các kỹ thuật thở.

Ngủ ngon:

Mặc dù điều này có vẻ giống như thừa vì ai cũng hiểu giấc ngủ cần thiết thế nào, nhưng ở đây vẫn cần phải nhắc lại bởi nhiều người vẫn ngủ quá ít. Đầu tiên khuyên bạn nên nhắm đến tám giờ ngủ, vì đây là thời điểm quan trọng khi cơ thể sửa chữa tổn thương cho da.

Bôi SPF:

Các bác sĩ da liễu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bôi kem chống nắng. Bạn nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày có SPF ít nhất 30 (hoặc các sản phẩm có chứa kem chống nắng) đặc biệt là ở các vùng da mặt và ngay cả trong những tháng mùa đông!.

Kích thích collagen:

Các phương pháp điều trị để kích thích collagen có thể giúp ngăn ngừa cũng như làm mềm các nếp nhăn hiện có. Những phương pháp điều trị này bao gồm microneedling (với PRP để có thêm tác dụng), lột hóa chất và laser như Laser Genesis.

Sản phẩm cho nếp nhăn căng thẳng

Từ vitamin C đến retinol, có một số lượng lớn các thành phần được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da có thể giúp chống lại hoặc làm mềm các nếp nhăn do căng thẳng.

