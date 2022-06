"Dưỡng chất thần thánh" vitamin C vì sao giúp da trắng và mịn, hết nếp nhăn?

Vitamin C lại là một phần thiết yếu của bất kỳ quy trình chăm sóc da tuyệt vời.

Có trong mọi sản phẩm làm đẹp hiện nay, từ serum và dầu đến kem dưỡng ẩm và kem chống nắng, Vitamin C được xem là dưỡng chất vàng đang được ưa chuộng để cải tạo làn da. Bất cứ vấn đề gì bạn đang tìm kiếm, bạn có thể tìm thấy trong một loại kem dưỡng chứa thành phần này. Và với tất cả những lời quảng cáo hoa mỹ xung quanh loại Vitamin này trong lĩnh vực chăm sóc da, bạn có thể đã tự hỏi: chính xác thì Vitamin C có thực sự thần thánh đến thế. Câu trả lời là: Thực sự Vitamin C rất hiệu quả nếu dùng đúng. Chất dinh dưỡng chống oxy hóa hòa tan trong nước này có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn, đặc biệt là làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

Để tìm hiểu chính xác cách Vitamin C ảnh hưởng đến làn da của bạn và cách tốt nhất để kết hợp nó vào thói quen hàng ngày, bạn có thể tham khảo tư vấn từ Mina-Jacqueline Au, Chuyên gia sửa chữa da và Giám đốc điều hành của một phòng khám da liễu lớn tại Mỹ. Cô ấy đã chia nhỏ tất cả những lợi ích của thành phần này, từ làn da sáng hơn cải thiệ độ đàn hồi da.

Lợi ích của vitamin C

Không có gì lạ khi Vitamin C là một thành phần chăm sóc da phổ biến như vậy; Kết hợp loại dưỡng chất này vào chế độ hàng ngày của bạn có thể có lợi vì một số lý do. Đối với những người mới bắt đầu, nó nổi tiếng với đặc tính làm sáng da, có thể giúp giải quyết các vấn đề phổ biến như đốm đen.

Chuyên gia da liễu Mina-Jacqueline Au giải thích rằng: "Vitamin C giúp giảm thiểu sự đổi màu trên bề mặt và làm đều màu da bằng cách hạn chế enzym tyrosinase chịu trách nhiệm sản xuất melanin trên da. Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng về việc Vitamin C làm ảnh hưởng đến màu da tự nhiên của bạn. Nó sẽ không làm mất dần sắc tố da bình thường, chỉ làm mất đi các sắc tố melanin bất thường do tác hại của ánh nắng mặt trời".

Ngoài ra, nhờ thực tế rằng vitamin này là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất, nó rất tốt trong việc bảo vệ làn da của bạn khỏi căng thẳng oxy hóa, bao gồm các yếu tố môi trường như tia UV, ô nhiễm, bức xạ hồng ngoại và ánh sáng xanh - tất cả đều có thể bất lợi cho sức khỏe của làn da của bạn. Tiếp xúc với căng thẳng oxy hóa gây ra sự gián đoạn trong các quá trình hóa học quan trọng và tác động tiêu cực đến chức năng và cấu trúc của da. Điều này dẫn đến những thiệt hại đáng kể như lão hóa sớm, viêm và tăng sắc tố. Các sản phẩm Vitamin C sẽ giúp bạn bảo vệ làn da khỏi những tác nhân gây căng thẳng này.

Một vấn đề da chính khác đi kèm với lão hóa là sự mất mát tự nhiên của collagen và elastin, có thể khiến da bị chảy xệ, già nua. Tuy nhiên, may mắn thay, Vitamin C có thể giúp ngăn ngừa những vấn đề này. Au chia sẻ: “Vitamin C vô cùng cần thiết để sản xuất collagen và elastin trong cơ thể, giúp da luôn căng mọng, săn chắc và trẻ trung hơn."

Cuối cùng, nếu bạn đang vật lộn với làn da khô và bong tróc, chắc chắn bạn sẽ muốn thêm Vitamin C vào quy trình chăm sóc da của mình. Da không đủ độ ẩm sẽ dẫn đến ngứa, tróc vảy và lão hóa sớm. Vitamin C được chứng minh lâm sàng giúp giữ nước, giữ cho da căng mọng và mịn màng, đồng thời ngăn không cho da trở nên quá nhờn hoặc khô.

Nhìn chung, Vitamin C là một trong những thành phần tốt nhất để duy trì làn da tươi trẻ và ngăn chặn các vấn đề về da, từ các vết thâm nám đến khô ráp.

Cách sử dụng vitamin C trong quy trình chăm sóc da của bạn

Điều quan trọng là phải áp dụng sản phẩm này riêng biệt với Vitamin C. Chuyên gia da liễu tiết lộ bí quyết:"Tôi luôn khuyên bệnh nhân sử dụng Vitamin C vào ban ngày và retinol vào ban đêm, nhưng không bao giờ kết hợp với nhau. Khi hai hoạt chất được áp dụng cùng nhau, vitamin C có thể làm giảm đáng kể hiệu quả của retinol."

Ngoài ra, nếu bạn có làn da nhạy cảm, chuyên gia da liễu cho biết Vitamin C có thể gây kích ứng. Điều này có thể được điều trị bằng cách thoa một lớp kem dưỡng ẩm lên trên huyết thanh Vitamin C. Đối với những người có làn da thực sự nhạy cảm, khi sử dụng một loại vitamin C mới, hãy thử thoa nó lên một điểm nhỏ trên mặt trong vài ngày đầu để đảm bảo không có kích ứng.

Bạn cũng có thể muốn cân nhắc sử dụng sản phẩm Vitamin C cấp y tế để có kết quả tối ưu, vì chúng được "hỗ trợ bởi các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để cho thấy hiệu quả và độ ổn định trong cả công thức và tốc độ thâm nhập vào da.

