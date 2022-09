Dưỡng chất có nhiều trong đậu giúp da sáng bừng ngoài tuổi 40

Cải thiện chế độ ăn uống của bạn có thể dẫn đến làn da rạng rỡ, trẻ trung hơn ở mọi lứa tuổi,

Nếu bạn đang muốn thúc đẩy làn da sáng hơn trên 40 tuổi, thì một chế độ ăn giàu selen có thể đặc biệt có lợi cho mục tiêu của bạn.

Selen đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, chất dinh dưỡng chữa bệnh

Selen không chỉ là một chất bổ sung đường uống có giá trị, mà nó còn có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như một vi chất dinh dưỡng.

Những thực phẩm này bao gồm quả hạch Brazil, các loại cá như cá ngừ, cá bơn, cá mòi, tôm, các loại thịt như giăm bông, gan bò, gà tây, thịt gà và các loại thực phẩm khác như pho mát và gạo lứt). Selen là một chất chống oxy hóa và khoáng chất thiết yếu, và may mắn thay, không khó để tìm nguồn thực phẩm toàn phần cung cấp lượng selen có lợi hàng ngày.

Về lợi ích chăm sóc da, Sethi chỉ ra rằng thực phẩm giàu selen có khả năng bảo vệ da chống lại các tổn thương do bức xạ UV gây ra cho các tế bào da. Selenium cũng bảo vệ màng tế bào da chống lại sự phát triển của các đốm đen, viêm nhiễm (phổ biến hơn là mụn trứng cá và dị ứng) và quá trình lão hóa nhanh chẳng hạn như nếp nhăn và da khô. Ngoài ra, selen thúc đẩy quá trình phát triển tế bào da và nhân rộng tế bào da, là một phần thiết yếu của quá trình đổi mới da.

Chất dinh dưỡng này cũng thúc đẩy sản xuất glutathione tự nhiên trong cơ thể, là một chất chống oxy hóa mạnh giúp hỗ trợ quá trình tăng sắc tố da, tác hại của môi trường và làn da xỉn màu. Selenium cũng có một lợi ích bổ sung là hỗ trợ hệ thống miễn dịch mạnh hơn, (có thể rất tốt cho sự trao đổi chất của bạn) với các đặc tính chống oxy hóa của nó. Kết luận, các đặc tính bảo vệ của selen cho phép nó hỗ trợ cơ bản trong việc sửa chữa hàng ngày các tác hại của da như lão hóa và bức xạ tia cực tím.

Lý do tại sao làn da trẻ trông rõ ràng và mềm mại hơn là bởi vì những người trẻ tuổi sửa chữa những tổn thương và tạo ra làn da mới với tốc độ nhanh hơn so với làn da già. Do đó, việc bổ sung các chất bổ sung như selen (hoặc ăn nhiều chất này hơn trong chế độ ăn uống của bạn) để hỗ trợ và đẩy nhanh chu kỳ sửa chữa và đổi mới da, sẽ thúc đẩy làn da tươi trẻ và rạng rỡ hơn.

