Vitamin C có tác dụng gì đối với da mặt?

Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì làn da khỏe mạnh. Nhờ đặc tính chống oxy hóa và cải thiện sắc tố da, vitamin C thường được sử dụng để làm chậm quá trình lão hóa da sớm, ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời và các gốc tự do gây hại…

‏1. Lợi ích của vitamin C đối với làn da‏

‏Một vài nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng vitamin C có thể cải thiện nếp nhăn. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng vitamin C hàng ngày trong ít nhất ba tháng giúp cải thiện sự xuất hiện của các nếp nhăn ở mặt và cổ, cũng như cải thiện độ săn chắc và vẻ ngoài tổng thể của da.‏

‏Vitamin C cũng có thể giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím có hại khi sử dụng kết hợp với kem chống nắng. Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng việc kết hợp vitamin C với các thành phần bôi ngoài da khác, cụ thể là axit ferulic và vitamin E, có thể làm giảm mẩn đỏ và giúp bảo vệ da khỏi tổn thương lâu dài do tia nắng mặt trời gây ra.‏

‏Hơn nữa, vitamin C có thể làm giảm sự xuất hiện của các đốm đen bằng cách ngăn chặn việc sản xuất sắc tố trên da. Bên cạnh đó, thoa vitamin C tại chỗ có thể giúp trị mụn trứng cá cực kỳ hiệu quả nhờ đặc tính chống viêm giúp kiểm soát việc sản xuất dầu nhờn trên da, mang đến một làn da láng mịn, đều màu.

Vitamin C mang lại nhiều lợi ích cho làn da.

2. Cách bổ sung vitamin C

‏‏2.1 Bổ sung vitamin C từ thực phẩm‏

‏Vitamin C thường được tìm thấy nhiều trong các loại rau củ và trái cây. Tăng cường các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, ổi, dâu tây, bông cải xanh, cà chua, ớt chuông, khoai tây… sẽ giúp cải thiện làn da. Ngoài các cách chế biến thông thường, bạn có thể pha chế thành các loại nước uống tốt cho da.‏

‏2.2 Vitamin C dạng uống‏

‏Vitamin C còn có thể được bổ sung qua thực phẩm tăng cường dạng bột hoặc viên nén (tốt nhất dùng theo chỉ định của bác sĩ).‏

‏Thời điểm tốt nhất để uống vitamin C là cùng với bữa ăn và nên chia nhỏ thành nhiều lượt trong ngày để tăng khả năng hấp thụ vào cơ thể. Đối với vitamin C dạng sủi, cần lưu ý về liều lượng và số lần uống trong ngày để tránh uống quá nhiều, gây ảnh hưởng đến chức năng của thận và các cơ quan khác trong cơ thể.‏

‏2.3 Các sản phẩm chăm sóc da‏

‏Các loại kem dưỡng da hay serum chứa vitamin C cũng là một nguồn tốt để bổ sung cho cơ thể. Một số nghiên cứu thậm chí đã chỉ ra rằng việc thoa vitamin C tại chỗ đem lại hiệu quả cao hơn so với việc tiêu thụ trực tiếp thành phần này.

Vitamin C được hấp thụ vào các lớp trên cùng của da, giúp làm mịn bề mặt da, giảm nếp nhăn và đốm đen, đồng thời bảo vệ da chống lại các gốc tự do gây hại.‏

‏Trong tất cả các sản phẩm dưỡng da chứa vitamin C thì serum được khuyên dùng hơn cả bởi serum thường có kết cấu đậm đặc hơn kem dưỡng nên dễ dàng hấp thụ vào da hơn. Sau khi rửa mặt và sử dụng toner, bạn có thể thoa một lớp mỏng serum chứa vitamin C rồi thoa kem dưỡng và chống nắng để tăng cường hiệu quả bảo vệ da. ‏

‏Nếu chưa từng sử dụng các loại mỹ phẩm chứa vitamin C, hãy bắt đầu với nồng độ vitamin C thấp hơn để quan sát phản ứng của da. Nếu bạn cảm thấy làn da kích ứng dữ dội thì cần lập tức ngừng sử dụng sản phẩm và tham vấn với bác sĩ da liễu.‏

