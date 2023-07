Da trắng bật tông như con gái Hàn không khó

Phụ nữ xứ kim chi luôn gây ấn tượng bởi làn da trắng sứ không tì vết. Không chỉ các cô gái trẻ mà ngay cả các phụ nữ tuổi trung niên cũng sở hữu làn da mướt mát, rất ít khuyết điểm.

Phụ nữ Hàn Quốc có những bí quyết riêng để sở hữu làn da trắng sứ

Bên cạnh những điều kiện ưu đãi đến từ thiên nhiên, khí hậu hay môi trường, sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp làm đẹp, không thể phủ nhận phái đẹp Hàn Quốc nắm giữ những bí quyết riêng để duy trì làn da không tuổi.

Cùng tìm hiểu những bí quyết ấy là gì và xem bạn có thể áp dụng được bao nhiêu trong số này nhé.

1. Thoa kem chống nắng 365 ngày/năm

Đối với người Hàn Quốc, việc bảo vệ da khỏi sạm đen do ánh nắng mặt trời đơn giản hơn nhiều so với việc làm trắng da bằng các công nghệ hay mỹ phẩm dưỡng trắng. Đó là lý do họ dùng kem chống nắng 365 ngày/năm. Kem chống nắng được phái đẹp Hàn yêu thích có độ SPF thấp nhất là 30. Họ thoa kem ngay cả khi ở trong nhà bởi ý thức được tia tử ngoại có thể đi xuyên qua cửa sổ, tường bê tông, cửa kính. Ngay cả vào mùa đông khi trời không có nắng, kem chống nắng cũng là một phần không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da của các cô gái nơi đây.

2. Dưỡng da trước, trang điểm sau

Tại Hàn Quốc, từng có quan niệm rằng để mặt mộc tới nơi công cộng được xem là thiếu tôn trọng người khác. Người Hàn rất chuộng trang điểm, không riêng gì nữ giới. Tuy nhiên, bí quyết để có “mặt tiền” hoàn hảo của họ không nằm ở những loại mỹ phẩm makeup, mà ở việc dưỡng da. Dưỡng da trước, trang điểm sau, là tôn chỉ của người Hàn nói chung và các quý cô nói riêng. Đó là lý do quy trình dưỡng da chuẩn Hàn có tới hơn 10 bước. Một làn da được chăm chút kỹ lưỡng từ bước làm sạch cho tới tẩy da chết, dưỡng ẩm, đắp mặt nạ sẽ cho kết quả là lớp nền bóng khỏe, dù makeup nhẹ cũng đủ cuốn hút.

3. Duy trì một sản phẩm ít nhất 3 tháng

Đối với việc dưỡng trắng nói riêng và chăm sóc da nói chung, bạn khó nhìn thấy kết quả nếu sử dụng sản phẩm với tần suất nhỏ giọt và đòi hỏi hiệu quả sau một vài tuần. Các loại mỹ phẩm dưỡng da, đặc biệt tinh chất, sữa dưỡng hay kem dưỡng có tác dụng làm trắng chỉ cho kết quả sau ít nhất 3 tháng sử dụng liên tục, đều đặn mỗi ngày. Bất kể có tuân theo đủ 10 bước dưỡng da hay không, các cô gái xứ củ sâm luôn đảm bảo lặp đi lặp lại những thói quen chăm sóc da đã trở thành quy trình trước khi muốn có một làn da phát sáng.

4. Ăn uống lành mạnh

Quy trình skincare 10 bước chưa phải là tất cả khi nói về thói quen chăm sóc da của người Hàn. Ngoài các loại mỹ phẩm tập trung vào dưỡng trắng, chống lão hóa, phái đẹp xứ kim chi tin rằng một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ quyết định tới việc làn da của bạn trông khỏe mạnh, căng bóng hay sần sùi, xỉn màu. Trái cây và rau xanh là những thực phẩm được phụ nữ Hàn Quốc tin dùng trong thực đơn hàng ngày. Họ đặc biệt thích ăn cà chua – loại quả giàu lycopene, vitamin C giúp chống nắng, chống oxy hóa, bảo vệ và làm trắng da từ bên trong.

