Bật mí siêu dưỡng chất giúp da trắng mịn

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 23:41 PM (GMT+7)

Alpha arbutin là thành phần chăm sóc da mới nhất và tuyệt vời nhất được biết đến như một siêu sao chăm sóc da.

Mặc dù có rất nhiều sản phẩm trên thị trường hứa hẹn làm sáng da, nhưng những sản phẩm này có thể khắc nghiệt với làn da nhạy cảm của bạn và cũng có thể làm khô da. Tuy nhiên, có một thành phần không chỉ hoàn hảo cho mọi loại da mà các bác sĩ da liễu gọi đó là bí quyết giúp da siêu sáng và hồng hào.

Alpha arbutin: một bí mật ít người biết đến để có làn da sáng, rạng rỡ và đều màu

Arbutin là một hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong quả việt quất, quả việt quất và nam việt quất. Alpha Arbutin là một thành phần mạnh mẽ và an toàn, giúp giảm đáng kể các vết thâm và khuyết điểm cho làn da sáng và đều màu hơn. Ngoài khả năng làm sáng da, alpha arbutin còn có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Alpha arbutin là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho hydroquinone (là một thành phần làm sáng da bị cấm ở hầu hết các quốc gia), Nó có đặc tính làm sáng da tương tự mà không có bất kỳ tác dụng phụ nguy hiểm nào cho làn da của bạn.

Huyết thanh nhẹ này dễ dàng hấp thụ vào da để giảm tổn thương do tiếp xúc với tia cực tím, mang lại làn da trong trẻo, rạng rỡ. Nó giúp làm mờ sẹo và vết nám do mụn để lại hoặc tác hại của ánh nắng mặt trời. Alpha arbutin hoạt động cực kỳ hiệu quả để loại bỏ quầng thâm dưới mắt của bạn khi kết hợp với huyết thanh vitamin C.

Sau khi rửa mặt sạch, thoa 2-3 giọt alpha arbutin lên vùng da khô. Chờ 1-2 phút để Alpha Arbutin thẩm thấu vào các lớp sâu hơn của da trước khi sử dụng các loại serum hoặc kem dưỡng ẩm khác. Bạn có thể sử dụng alpha arbutin vào buổi tối.

Để có kết quả tốt nhất, hãy kết hợp alpha arbutin cùng với vitamin C. Đây là sự kết hợp chăm sóc da tốt nhất để cải thiện sắc tố, vết sẹo và làm đều màu da, cho một làn da sáng rạng rỡ. Phải mất 4-6 tuần để huyết thanh cho thấy kết quả hiệu quả trên làn da của bạn. Tốt nhất nên sử dụng huyết thanh trong 3 tháng để có kết quả hiệu quả. Điều quan trọng cần nhớ là việc mờ dần các vết nám và sẹo có thể mất thời gian, bạn sẽ không thấy ngay kết quả nhưng phải kiên nhẫn và kiên trì sử dụng hàng ngày.

Thận trọng - Kiểm tra thử trên da trước khi sử dụng huyết thanh để kiểm tra bất kỳ phản ứng dị ứng nào. Những người có làn da cực kỳ nhạy cảm nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm mới nào. Mang một lượng kem chống nắng phù hợp và thoa lại kem chống nắng nếu bạn đang sử dụng alpha arbutin vào buổi sáng.

