Bác sĩ da liễu gợi ý làm mờ sẹo mụn, đốm đen với các thành phần nhà bếp

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 18:51 PM (GMT+7)

Một số phương pháp thiên nhiên giúp trị sẹo, vết thâm da cực kỳ hiệu quả.

Không phải ai cũng có được làn da đẹp, nhưng ngay cả những người có làn da đẹp cũng có thể bị các đốm đen trên mặt, ngực, tay hoặc các nơi khác trên cơ thể. Đốm đen có thể gây khó chịu nghiêm trọng khi chúng không tự biến mất và đôi khi không thể che phủ bằng kem che khuyết điểm trung bình. Vì vậy, những sự đổi da màu này là gì, và tại sao một số người có chúng? Đối với hầu hết các phần, các đốm đen trên da có thể được quy cho hai nguyên nhân: sẹo và tăng sắc tố.

Nên dưỡng thế nào cho da bị sẫm màu?

Sẹo rỗ có thể được chia thành hai loại: vết sẫm màu thực sự là kết quả của chứng tăng sắc tố sau viêm, xuất hiện dưới dạng vết sẫm màu hoặc hồng, hoặc thay đổi kết cấu da, dẫn đến sẹo lõm hoặc nổi lên, theo bác sĩ phẫu thuật da liễu, Dendy Engelman. Các vết sẹo sắc tố là do gây ra bởi một chấn thương trong lớp hình thành sắc tố của lớp biểu bì, trong khi sẹo kết cấu là những vết rách do nước mắt thực tế ở lớp hạ bì, cô giải thích.

Một số người dễ bị sẹo hơn những người khác có thể là do di truyền, cũng như những người nhận thấy các loại đốm đen khác do tăng sắc tố hoặc tổn thương do ánh nắng mặt trời. Một số người có nhiều sắc tố dễ bị tăng sắc tố hơn. Ngoài ra, những người có nhiều sắc tố trên da dễ bị nám và sẹo hơn.

Dendy Engelman, là một bác sĩ phẫu thuật da liễu được chứng nhận tại Mỹ. Cô là thành viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, Hiệp hội Phẫu thuật Da liễu Hoa Kỳ và Phẫu thuật Hoa Kỳ.

Tẩy tế bào chết bằng đu đủ

Cách chắc chắn để làm sáng tông màu tổng thể của làn da của bạn là gì? Rửa sạch lớp trên cùng với một chất tẩy da chết tự nhiên, như đu đủ. Nó chứa chất được gọi là axit alpha-hydroxy, là một chất tẩy da chết hóa học, bác sĩ Engman giải thích. AHAs được sử dụng cho da khô và chống lão hóa, và có tác dụng cải thiện làn da bằng cách loại bỏ các lớp trên cùng của da thông qua việc làm suy yếu các lipit liên kết chúng lại với nhau, do đó loại bỏ các tế bào da xỉn màu và chết và tiết lộ các tế bào da khỏe mạnh. Nó rất hiệu quả trong việc phá vỡ các tế bào da và cũng làm tăng sản xuất collagen vì loại bỏ các hạt chết. Đu đủ đặc biệt sẽ giúp làm sáng và cho làn da trẻ trung rạng rỡ. Để điều trị các đốm đen của bạn bằng đu đủ, chỉ cần nghiền nhuyễn đu đủ chín trong bát và đắp mặt nạ để làm sạch da. Khi gỡ mặt nạ, bạn rửa nhẹ nhàng.

Sử dụng củ nghệ để làm đều màu da

Từ lâu, người dân ở Ấn Độ, một phần của Trung Mỹ và các khu vực cận nhiệt đới khác đã tìm đến củ nghệ vì nhiều đặc tính chữa bệnh của nó, từ giảm viêm cho đến hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Lợi ích của củ nghệ cũng mở rộng đến khu vực chăm sóc da, và nó đã được chứng minh là ngăn sự hình thành melanin của cơ thể, dẫn đến các đốm do tăng sắc tố.

Để làm mờ vết thâm bằng bột nghệ, hãy làm mặt nạ bằng một phần bột nghệ cho một phần mật ong. Nếu bạn muốn, bạn có thể tăng cường quá trình làm sáng với một vài giọt nước cốt chanh, miễn là da bạn không quá nhạy cảm và cam quýt không tiếp xúc với da hở, như mụn nhọt hay vết loét.

Làm dịu da và giảm các đốm với dầu hạnh nhân

Một thành phần tăng cường cho da khác được sử dụng cả trong nhà bếp và nước da là dầu hạnh nhân ngọt, mà Engman thích sử dụng để điều trị sự đổi màu trên da. Tuy nhiên, dầu hạnh nhân thường được sử dụng để nấu ăn không hoàn toàn giống với dầu được sử dụng trên da, thường được bổ sung thêm vitamin và khoáng chất. Cô có sự hiện diện của Vitamin E và niacin giúp tăng sắc tố và cải thiện màu da, cô nói. Vì dầu hạnh nhân ngọt không gây mụn (có nghĩa là nó sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn), bạn có thể thêm nó vào thói quen hàng đêm của mình như một loại tẩy trang hoặc kem dưỡng ẩm để giúp bảo vệ hàng rào bảo vệ da.

Làm sáng da với sữa chua

Một sản phẩm làm sáng da tự nhiên khác mà bạn có thể có trong nhà là sữa chua, có tác dụng làm mờ các vết thâm nám bằng cách tẩy tế bào chết cho da. Giống như các đặc tính tẩy tế bào chết hóa học có trong đu đủ, sữa chua phá vỡ các tế bào da chết nhờ axit lactic, được tìm thấy tự nhiên trong các sản phẩm sữa. Sử dụng sữa chua với sữa bò có thể có tác dụng làm dịu da, vì nó có axit lactic. Axit lactic là một AHA, giúp cải thiện sự đổi màu và các đốm đồi mồi. Các axit này nhẹ nhàng hơn trên da so với các chất tẩy da chết hóa học khác. Vì nó có nguồn gốc từ sữa, nó giúp điều chỉnh sự mất cân bằng pH. Nó hoạt động cải thiện tông màu, kết cấu và giảm độ đỏ.

Sữa chua có thể được áp dụng để làm sạch da đơn thành phần hoặc trộn với các thành phần bổ sung được biết để cải thiện sức khỏe của làn da như mật ong, có khả năng kháng khuẩn và tuyệt vời cho làn da dễ bị mụn trứng cá. Thêm bột yến mạch vào mặt nạ sữa chua sẽ giúp làm bong tróc và làm dịu da khô, chỉ cần đảm bảo rửa sạch mặt nạ này cẩn thận, để không làm rách hoặc kích ứng da.

Trị da thâm với cà chua

Thay vì bôi thành phần này lên mặt, cà chua hoạt động tốt nhất khi được sử dụng một cách có hệ thống. Theo một nghiên cứu năm 2014, những người tham gia ăn từ 40 đến 55 miligam bột cà chua với dầu ô liu mỗi ngày đã thấy được sự bảo vệ khỏi tổn thương ảnh cấp tính và lâu dài do tia UV mang lại. Tại sao bột cà chua lại hiệu quả đến vậy? Cà chua rất giàu lycopene tự nhiên, có nhiều lợi ích cho sức khỏe , bao gồm cả chống nắng. Không phải là một fan hâm mộ của cà chua? Hãy tìm đến các loại trái cây và rau tương tự khác, như ổi, bưởi hồng, dưa hấu và ớt ngọt đỏ.

Giảm sẹo với lô hội

Đối với một số người, các đốm đen không phải là kết quả của tăng sắc tố, nhưng sẹo, có thể đặc biệt rõ ràng ở những người có làn da giàu melanin. Sẹo là không thể đoán trước, do đó chúng khó điều trị. Điều quan trọng nhất là phải điều trị ngay lập tức.

Da của bạn càng dễ "uốn" thì càng ít có sẹo xảy ra, do đó, việc bổ sung độ ẩm trở lại vào da bằng các loại dầu và kem dưỡng da có thể làm giảm sự xuất hiện và ngăn ngừa những cái mới hình thành. Một thành phần thực sự đã được thử và có thể được sử dụng để cải thiện sức khỏe làn da của bạn từ bên trong hoặc bên ngoài là lô hội. Lô hội có thể được uống dưới dạng nước uống lô hội, hoặc bôi lên da dưới dạng kem dưỡng ẩm hoặc làm lành da bằng cách bẻ lá của cây lô hội và chấm chất dính lên vết sẹo của bạn.

Bạn cũng có thể dùng gel lô hội. Gel lô hội có thể được bôi trực tiếp lên mặt, cũng như nhiều loại sữa rửa mặt hoặc kem dưỡng ẩm có chứa lô hội, như Mario Badescu Aloe Lotion, làm giảm mẩn đỏ.

Giữ cho làn da khỏe mạnh với Vitamin C

Theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ, vitamin C là một trong những thành phần tự nhiên hiệu quả nhất mà bạn có thể tin tưởng để làm sáng các đốm hiện có, và có khả năng ngăn chặn những cái mới hình thành.

Đối với một vết sẹo sẫm màu, hãy tìm kiếm AHA lột hoặc retinol sẽ giúp thúc đẩy doanh thu tế bào để loại bỏ các lớp trên cùng của da, theo chuyên gia gợi ý. Để làm mờ sắc tố, hãy tìm các thành phần làm sáng da như hydroquinone, axit kojic, axit phytic và axit L-ascorbic. Thứ hai là một thành phần chăm sóc da hùng mạnh cũng được tìm thấy tự nhiên trong các thực phẩm giàu vitamin C như cam và rau bina. Trong khi một số người thích làm sáng các đốm đen bằng nước chanh, thì những người khác lại thấy hàm lượng axit cao quá mạnh đối với da và lựa chọn ăn vitamin C của họ, gặt hái những lợi ích từ bên trong.

Biết khi nào nên chuyển sang sản phẩm có công thức

Thói quen sử dụng sản phẩm DIY không dành cho tất cả mọi người, kể cả một số chuyên gia chăm sóc da như Engman, người nói rằng các biện pháp tự chế có thể không hiệu quả vì chúng không có cùng tỷ lệ như các sản phẩm công nghiệp.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/bac-si-da-lieu-goi-y-lam-mo-seo-mun-dom-den-voi-cac-thanh-phan-nha-bep-107...Nguồn: http://danviet.vn/dep/bac-si-da-lieu-goi-y-lam-mo-seo-mun-dom-den-voi-cac-thanh-phan-nha-bep-1070479.html