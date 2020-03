Chu trình dưỡng da chữa mụn cụ thể của nữ nghệ sĩ

Sau nhiều năm vật lộn với làn da nhạy cảm, dễ nổi mụn, nữ nghệ sĩ đã tìm thấy được phương thức để cải tạo làn da đỏng đảnh của mình

Sự thay đổi ngạc nhiên trên làn da của cô.

Beth, một nghệ sĩ và họa sĩ tự do 29 tuổi. Cô đã phát hiện ra phong cách làm đẹp kiểu Hàn Quốc (K-beauty) có triển vọng cải thiện làn da dễ bị mụn trứng cá của mình. Sau nhiều năm vật lộn với làn da nhạy cảm, dễ nổi mụn, cô đã tìm thấy được phương thức để cải tạo làn da đỏng đảnh của mình.

Nữ nghệ sĩ đã đăng tải hình ảnh trước và sau khi sử dụng phương pháp dưỡng da kiểu Hàn Quốc và người ta có thể nhận thấy được sự thay đổi thần kỳ. Nếu trước kia da Beth nhiều tổn thương, lắm mụn trứng cá thì nay đã láng mịn, không mụn, thậm chí còn sáng hơn.

Beth chia sẻ bản thân luôn phải đối phó với mụn trứng cá và làn da nhạy cảm. Đặc biệt tình trạng da liễu nguy hơn khi cô ấy chuyển đến bờ biển phía tây Michigan vào năm 2013, làn da của cô ấy đã nổi mẩn, mụn rất nhiều. Để chống lại mụn trứng cá, cô bắt đầu sử dụng benzoyl peroxide cùng với sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm, nhưng nó gây ra kích ứng và không mang lại cho cô kết quả lâu dài mà cô hy vọng.

Sau đó, cô lại thử nghiệm phương pháp khác bằng lời khuyên mà cô đã học được từ các vlogger làm đẹp trên YouTube. Cô ấy đã thử các thành phần như witch hazel, axit hyaluronic và vitamin C nhưng cô ấy nói, tôi vẫn có những cơn đau phiền toái thường xuyên và tình trạng mụn chưa thể cải thiện.

Trước khi sử dụng các phương pháp làm đẹp K-beauty vào năm 2019, Beth chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể thoa bất cứ thứ gì có chữ "Oil - dầu" lên mặt. Nhưng sau đó, cô đã nhận ra làn da chúng ta sản xuất quá nhiều dầu vì nó không đủ. Các sản phẩm gốc dầu có thể lại chính là bí quyết của làn da dầu.

Dưới đây, Beth chia sẻ các công thức làm đẹp, cũng như các sản phẩm K-beauty khác hiện đang sử dụng trong thói quen chăm sóc 10 phút vào sáng và tối của cô.

Sáng và tối, cô cố gắng làm sạch hai lần, nghĩa là rửa mặt một lần bằng sữa rửa mặt dạng dầu, và một lần nữa sau đó bằng sữa rửa mặt dạng nước. Sữa rửa mặt gốc dầu số 1 của cô là Enature Moringa Cleansing Balm.

Đối với sữa rửa mặt dạng nước, cô dùng I LOVE Neogen's Green Tea Real Fresh Foam Cleanser. Cô đã dùng tới chai thứ 3 và yêu nó nhất trong số tất cả các loại sữa rửa mặt đã thử.

Nếu lăn tăn về việc tẩy da chết - thì bạn cần hiểu nó cực kỳ quan trọng! Bởi vì cô có làn da nhạy cảm nên phải cẩn thận với việc tẩy tế bào chết vật lý vì có thể gây ra mụn. Trước cô thường dùng bàn chải Clarisonic để tẩy tế bào chết nhưng giờ đây cô sử dụng một chất tẩy da chết hóa học gọi là AHA - nghe có vẻ đáng sợ nhưng thực sự nhẹ nhàng hơn dùng bàn chải.

Cô đã chỉ sử dụng 1 loại toner và nó dùng rất lâu hết vì chỉ sử dụng một vài giọt: Acwell Licorice pH Balance Cleansing Toner .

Nữ nghệ sĩ tiết lộ cô dùng sản phẩm Snail 96 Mucin của COSRX. Đó là dịch tiết của ốc sên. Một số blog nói rằng chất nhầy của ốc sên có tác dụng tuyệt vời khi kết hợp với axit hyaluronic.

Cô thực sự yêu thích White Truffle Serum In Oil Drop của Neogen, Tinh chất trị liệu Missha Time Revolution để cải thiện tình trạng da bị tổn hại do mụn! Cô tiết lộ, do sở hữu làn da mụn, cô thích sản phẩm chứa các thành phần lên men.

Cũng như Beth, bạn nên chú ý tới việc dưỡng ẩm! Bạn phải khóa các loại dầu tự nhiên của mình bằng một lớp vô hình để những tinh chất không thể bay hơi khỏi mặt. Cô tin dùng Super Aqua Ultra Water-Full Clear của Missha.

Cô đã học cách dùng cả mặt nạ ngủ cho môi như sản phẩm Klavuu Nourishing Care Lip Sleeping Pack. Nó thật kỳ diệu và biến đổi đôi môi trở nên hồng hào hơn.

"Uống nước! Đừng lau mặt với những thứ khăn bẩn thỉu! Quản trị sự căng thẳng của bạn, và giữ một lịch trình tập luyện phù hợp. Một sự thật này làm tôi ngạc nhiên nhưng việc nâng những vật nặng như tạ làm tăng nội tiết tố testosterone của bạn có thể dẫn đến mụn trứng cá nếu cơ thể bạn không theo nhịp độ tập!", nữ nghệ sĩ chia sẻ về bí quyết trị mụn của mình.

