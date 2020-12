7 cách dùng trái chanh để bạn trẻ hóa, da sáng, răng trắng chói lóa

Dưới đây là 7 cách đơn giản để sử dụng chanh để cải thiện làn da, mái tóc và móng tay của bạn.

Bạn có thể tự làm mặt nạ vitamin C tại nhà chỉ với một ít chanh. Da của chúng ta mất đi lượng vitamin C tự nhiên khi chúng ta già đi, và chanh có nhiều vitamin C. Axit alpha hydroxy tự nhiên của chúng tẩy tế bào chết lớp trên cùng của da, làm sáng những đốm nắng khó chịu.

1. Tẩy tế bào chết

Tẩy da chết là bước tối quan trọng trong mỗi tuần 1-2 lần để có nền da trơn láng, hấp thụ sản phẩm dưỡng tốt hơn.

Chanh và lá xô đều là nguyên liệu tự nhiên giúp đánh bay da chết hiệu quả và sạch với công thức sau:

- 1/2 chén muối biển

- 1 thìa xô thơm khô

- Nước ép từ 1 quả chanh

- Dầu ô liu

2-3 giọt tinh dầu chanh (tùy chọn)

Thêm đủ dầu ô liu để tạo thành hỗn hợp sền sệt và sau đó thoa khi tắm.

2. Chanh tẩy sạch gàu

Khi bạn đang tắm, hãy mát-xa da đầu để chống lại gàu và loại bỏ sản phẩm tích tụ. Mát xa trực tiếp 2 thìa nước cốt chanh lên da đầu hàng ngày sau khi gội đầu và dưỡng. Rửa sạch. Hãy cẩn thận vì điều này cũng có thể làm nhạt màu tóc của bạn.

3. Mặt nạ axit alpha hydroxy (AHA) tự nhiên

Nếu bạn có tuổi tác hoặc đốm nắng, chanh là một trong những nguyên liệu tự nhiên tốt nhất để làm sáng chúng. Các chất AHA tự nhiên trong chanh và axit lactic trong sữa cũng loại bỏ các tế bào da chết. Thêm vào đó, mặt nạ này mang lại cảm giác tươi mát, sảng khoái.

- Mặt nạ chanh + sữa

- 2 thìa sữa chua hoặc sữa nguyên kem

- 1 thìa nước chanh tươi

Nếu sử dụng sữa, hãy để hỗn hợp trên quầy trong vài giờ cho đến khi đông lại. Thoa lên cổ và mặt, tránh vào mắt. Để trong ít nhất 20 phút (lâu hơn cũng được), và bạn sẽ cảm thấy nó se lại khi nó khô đi. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm.

4. Toner giảm đốm đồi mồi

Cách tốt nhất để sử dụng vitamin C trên các đốm đồi mồi là nước chanh. Axit citric trong nước chanh có thể giúp làm mờ dần các vết nám và giúp đều màu da của bạn.

Với làn da lão hóa, bạn có thể thoa trực tiếp nước cốt chanh pha loãng lên các đốm đồi mồi bằng bông gòn

5. Chất làm trắng răng

Ngậm một miếng chanh làm trắng răng có thể gây hại men răng nhưng bạn có thể chỉ cần chà phần trắng bên trong của vỏ chanh lên răng. Hoặc thử trộn một vắt chanh với baking. Chải lên răng và để trong 1 phút sau đó rửa sạch và chải.

6. Làm sạch móng tay

Chanh có tác dụng tương tự đối với móng tay cũng như trên răng nên nó có thể loại bỏ sự đổi màu của sơn móng tay. Ngâm tay khoảng 5-10 phút trong cốc nước ấm kết hợp với nước ép từ nửa quả chanh. Tẩy và dưỡng móng bằng dầu dừa.

7. Tẩy da chết cho chân

Đây là cách sử dụng chanh yêu thích của nhiều người. Cách nâng cấp hơn so với việc chà nguyên nửa quả chanh vào chân thì bạn chỉ cần nhúng một nửa vào đường cát và chà lòng bàn chân của bạn.

