3 loại serum bạn cần có để tránh xa tuổi già, ngăn làn da nhăn nheo

Thứ Năm, ngày 27/10/2022 19:48 PM (GMT+7) Chia sẻ

Những thành phần quan trọng trong serum này giúp bạn trị liệu vấn đề da khô hiệu quả.

Kem dưỡng ẩm và chất tẩy rửa là tuyệt vời và tất cả, nhưng khi nói đến các sản phẩm chăm sóc da được coi là người thay đổi tình trạng da của bạn, thì tâm điểm chú ý là serum. Thật khó để tìm thấy một tín đồ chăm sóc da không trung thành với một hoặc hai loại serum, thường được áp dụng vào buổi sáng và buổi tối như một phần của thói quen chăm sóc da của họ.

Làn da mong manh cần được nuôi dưỡng bằng loại serum phù hợp.

Một loại huyết thanh tuyệt vời giúp tăng cường làn da bằng cách cung cấp các thành phần cụ thể có thể giải quyết các mối quan tâm đa dạng như da khô, nếp nhăn, đốm nắng và làn da không đều màu. Nhưng sự bùng nổ các loại huyết thanh trên thị trường có nghĩa là bạn luôn gặp khó khăn hơn để tìm ra một loại serum cung cấp các thành phần chất lượng cao thực sự hiệu quả.

Axit hyaluronic

Phân tử quan trọng liên quan đến độ ẩm của da là axit hyaluronic (HA), có khả năng duy nhất trong việc giữ nước. Và điều này có nghĩa là thêm một vài giọt huyết thanh axit hyaluronic sau sữa rửa mặt và trước kem dưỡng ẩm của bạn thực sự có thể giúp làm cho làn da của bạn mịn màng và tươi sáng hơn. Khi chúng ta già đi, việc sản xuất các chất quan trọng trong da, bao gồm axit hyaluronic (cùng với collagen và elastin). Axit hyaluronic giúp da căng và giảm nếp nhăn trên da.

Làm thế nào để sử dụng:

Sau khi rửa mặt sạch và khi da vẫn còn ẩm, dùng lòng bàn tay nhỏ một vài giọt lên mặt. Đừng quên thoa kem dưỡng ẩm ngay sau đó để dưỡng ẩm cho da.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng:

Không nên sử dụng HA cho da mặt khô vì nó hút ẩm từ tầng sâu hơn, vì vậy điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng khô da. Điều cần thiết là thoa kem dưỡng ẩm khi bạn đang sử dụng axit hyaluronic, để nó có hiệu quả tốt nhất.

Retinoids

Thuật ngữ này được sử dụng cho các hợp chất vitamin A, chẳng hạn như retinol và axit retinoic giúp sửa chữa các tác hại của ánh nắng mặt trời, chứng tăng sắc tố, đường nhăn và nếp nhăn. Retinol trong huyết thanh thường được tìm thấy ở các dạng như Retinyl Palmitate. Chúng làm tăng sự thay đổi tế bào và sản xuất collagen ở da và là một trong những thành phần chống lão hóa tại chỗ hiệu quả nhất.

Cách sử dụng vitamin C:

Schneider cho biết retinol nên được sử dụng với số lượng nhỏ và không quá thường xuyên. Bắt đầu cách ngày cho đến khi làn da của bạn quen dần và sau đó nâng dần lên từng ngày. Các tác dụng phụ điển hình bao gồm khô, căng, bong tróc và đỏ - đặc biệt là khi mới bắt đầu.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng:

Retinoids, khi lạm dụng quá mức, có thể gây mẩn đỏ, bong tróc hoặc kích ứng. “Retinoids không kê đơn nhẹ hơn và có ít tác dụng phụ hơn nhưng có thể ít mạnh hơn. Kê đơn có thể hiệu quả hơn nhưng lại gây ra các tác dụng phụ nặng nề hơn và cần có sự hướng dẫn của bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ của bạn ”.

Vitamin C (axit ascorbic)

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh và bạn sẽ thấy thường xuyên được các bác sĩ da liễu và chuyên gia chăm sóc da khuyên dùng. Vitamin C bảo vệ da khỏi các gốc tự do, tác hại của ánh nắng mặt trời và giúp giảm nếp nhăn. Điều quan trọng là phải tìm kiếm nồng độ cao hơn để đạt hiệu quả tối đa trên tám phần trăm, với từ 10 đến 20 phần trăm là lý tưởng.

Làm thế nào để sử dụng nó :

Sau khi làm sạch da buổi sáng (và thoa nước cân bằng), nhẹ nhàng thoa serum vitamin C lên da, sau đó thoa kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng:

Vitamin C có tính axit rất cao, có thể làm viêm và kích ứng da. Nó cũng bị phá vỡ và oxy hóa nhanh chóng, có nghĩa là nó có thể mất tác dụng theo thời gian.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/3-loai-serum-ban-can-co-e-tranh-xa-tuoi-gia-ngan-lan-da-nhan-nheo-a57...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/3-loai-serum-ban-can-co-e-tranh-xa-tuoi-gia-ngan-lan-da-nhan-nheo-a577173.html