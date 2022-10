2 cách ăn rau giúp giảm cân thần tốc

Một vài trong những cách chế biến rau lành mạnh nhất để thúc đẩy quá trình giảm cân và bồi bổ cơ thể sau khi tập thể dục và khi bạn cần tăng cường năng lượng.

Giảm cân lành mạnh có thể tập thể dục, một lịch trình ngủ phù hợp, cung cấp đủ nước và quan trọng nhất là một chế độ ăn uống cân bằng.

Mẹo số 1— Hấp rau của bạn

Đối với một phương pháp nấu ăn đơn giản và nhanh chóng mà không thêm dầu béo vào rau của bạn, chuyên gia dinh dưỡng Richards khuyên bạn nên hấp chúng. Rau có thể được nấu chín và duy trì chất dinh dưỡng và sức khỏe của chúng thông qua các cách khác ngoài chiên. Hấp là một lựa chọn sử dụng ít hoặc không sử dụng dầu để làm chín rau.

Một vài lý do khiến việc xào rau không tốt cho sức khỏe so với các phương pháp nấu ăn khác. Một trong những lý do là lượng chất béo bạn đang đưa vào một loại thực phẩm tương đối ít chất béo một cách tự nhiên. Chất béo này tương đương với sự gia tăng lượng calo, ở mức 9 calo mỗi gam.

Sức khỏe tim mạch và tăng cân nguy hiểm trở thành mối lo ngại đối với những người hấp thụ quá nhiều chất béo trong chế độ ăn uống, và ngay cả khi chọn chất béo lành mạnh, chúng thường là những loại có nhiều axit béo omega-6, có thể gây viêm và gây hại nếu không được cân bằng với chất béo omega-3 trong chế độ ăn uống.

2: Mỳ (mì) chay

Bây giờ bạn đã biết những lợi ích của việc hấp rau, bạn vẫn có thể muốn có một cách sáng tạo khác để chế biến rau để giảm cân. Nếu bạn yêu thích mì ống, bạn có thể lấy bí xanh và các dạng khác của bí hoặc rau và chế biến chúng thành mì."

Để thực hiện món ăn như vậy, bạn chỉ cần luộc hoặc hấp rau củ như bình thường và đặt nước sốt ít đường yêu thích của bạn lên chúng và bạn đã có một món thay thế mì ống thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng. Món mù ống ít carb và cũng bổ sung thêm chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thực vật bảo vệ khác. Loại bí spaghetti (một loại bí có thể xắt sợi như mì Ý) thực sự là một sự thay thế tuyệt vời cho mì ống có hàm lượng carb thấp và cung cấp cho người ăn kiêng chất xơ để có thêm lợi ích sức khỏe.

