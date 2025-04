Yamal bị chê kiêu ngạo trước đại chiến Cúp C1, đáp trả "Thắng được tôi rồi hãy nói"

Yamal đáp trả những chỉ trích, nói về cột mốc 100 trận ở tuổi 17

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Inter Milan (2h, 1/5), Lamine Yamal là người đại diện đội chủ nhà trả lời truyền thông. Chân sút 17 tuổi cũng thể hiện phong thái tự tin bằng những câu trả lời cực "chất".

Khi được hỏi lí do thường xuyên nhuộm tóc và thay đổi diện mạo, Yamal cho biết: "Để giết thời gian cho đến ngày thi đấu, tôi làm vậy chắc vì thấy quá buồn chán khi ở nhà, thế thôi".

Yamal tự tin trước cột mốc 100 trận cho Barca

Bên cạnh đó, anh thẳng thừng đáp trả khi bị hỏi về việc một số cổ động viên Real Madrid cho rằng mình có phần kiêu ngạo: "Miễn là tôi còn thắng, họ không thể nói gì được. Khi họ thắng tôi, lúc đó họ mới có quyền nói".

Đánh giá về trận bán kết gặp Inter Milan, Yamal bày tỏ sự háo hức và khẳng định sẽ thi đấu hết mình: "Tôi rất háo hức, tôi muốn chứng minh chúng tôi có thể làm được gì. Inter rất mạnh ở khâu phòng ngự. Họ phản công rất giỏi. Nhưng chúng tôi cũng là tập thể chất lượng. Đây là trận bán kết Champions League, ai cũng sẽ chơi hết mình để vào chung kết. Phong độ ở giải quốc nội không có ý nghĩa trong trận này”.

Nếu ra sân vào đêm mai, Yamal sẽ cán mốc 100 trận cho Barcelona, thành tích đáng ngưỡng mộ với một cầu thủ 17 tuổi. Dù vậy, "sao mai" này tuyên bố anh không chịu áp lực quá nhiều: “Tôi không thấy sợ, chỉ có cảm giác hứng khởi và hồi hộp. Ở tuổi tôi, không nhiều người đã chơi nhiều trận cho Barcelona đến vậy. Không phải ai cũng làm được điều đó. Khi 17 tuổi, việc được ra sân ở cấp độ này là điều tôi thực sự trân trọng”.

Tôi không gọi đó là áp lực. Bầu không khí như trận chung kết Cúp Nhà Vua là để tận hưởng. Tôi không cảm thấy áp lực, tôi chỉ tận hưởng trận đấu. Tôi muốn lặp lại cảm giác đó”.

Anh cũng không cho rằng tuổi tác chỉ là con số: "Trong bóng đá không có khái niệm tuổi tác, mà là chất lượng và tư duy. Nếu bạn đã sẵn sàng thì tức là bạn đủ khả năng. Tuổi tác không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, chúng tôi đang chứng minh điều đó. Chúng tôi là một tập thể rất trẻ, nhưng tuổi chỉ là một con số".

Trước những so sánh với Lionel Messi hay lời ca ngợi "đây là thời đại của Yamal", Yamal tỏ ra khiêm tốn: “Tôi không so sánh mình với ai cả, đặc biệt với Messi. Tôi xin dành điều đó cho báo chí. Tôi chỉ cố gắng là chính mình và đi con đường riêng. Tôi ngưỡng mộ Messi vì anh ấy là người giỏi nhất lịch sử, nhưng tôi không so sánh với anh ấy.

Nếu đúng là thời đại của tôi thì cũng phải là thời đại của Barcelona, điều đó có nghĩa cả hai bên đều thành công”.

Hansi Flick không xem nhẹ Inter Milan

Cũng trong buổi họp báo, HLV Hansi Flick dành nhiều lời khen ngợi cho Inter Milan, bất chấp đại diện Serie A vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp: “Inter là đối thủ rất khó chịu, sở hữu một trong những hàng phòng ngự tốt nhất châu Âu. Họ có hàng tiền vệ chất lượng và hàng công mạnh mẽ. Những pha chuyển trạng thái của họ rất nguy hiểm. Đây sẽ là trận đấu khó khăn và chúng tôi phải sẵn sàng.

Champions League là cơ hội lớn cho mọi đội bóng, vì vậy tất cả đều sẽ thi đấu hết mình. Những thất bại quá khứ không còn quan trọng”.

HLV Flick thận trọng trước Inter

Nhà cầm quân người Đức cũng tự tin khẳng định, Barcelona sẵn sàng thể hiện phong độ tốt nhất ở trận này: “Chúng tôi đang ở rất gần giấc mơ Champions League. Chúng tôi đã họp lại, phân tích trận đấu với Real để rút kinh nghiệm. Cả đội đã sẵn sàng để thể hiện phiên bản tốt nhất của mình”.

Trước câu hỏi về chiến thuật đối phó với Inter, Flick nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nói về những điều cần thay đổi, về cách che chắn và bảo vệ không gian. Cần kiểm soát bóng, giảm thiểu sai lầm và phòng ngự tốt”.

Về vấn đề nhân sự, ông cho biết thủ môn Szczesny sẽ bắt chính tại Champions League, trong khi khả năng ra sân của Ter Stegen ở La Liga vẫn để ngỏ.

Bên cạnh đó, Flick cũng cam kết tương lai tại Barcelona: "Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục dẫn dắt đội mùa tới. Tôi còn hợp đồng đến 2026 và cảm thấy rất hạnh phúc ở đây. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung tối đa cho trận đấu với Inter”.