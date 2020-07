V.League và những cuộc chuyển nhượng bất thường

Thứ Tư, ngày 29/07/2020 06:55 AM (GMT+7)

V.League đang bước vào giai đoạn căng thẳng ở giai đoạn 1, kèm theo cả những cuộc chuyển nhượng bất ngờ xen lẫn bất thường.

Sau khi đánh bại SLNA ở vòng 11 V.League 2020, Than Quảng Ninh đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, cùng được 19 điểm với đội đứng thứ 2 là Viettel. Nhóm này chỉ cách đội đầu bảng là Sài Gòn 4 điểm. Như vậy có nghĩa là Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2 trong nhóm 8 đội dẫn đầu. Xét theo lẽ thông thường, Than Quảng Ninh sẽ phải tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng giai đoạn 2, nhưng không, họ lại chia tay với những trụ cột.

Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân sẽ chuyển sang thi đấu cho Câu lạc bộ Hải Phòng. Ảnh: FBNV

Cụ thể, bộ 3 Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Fagan sẽ chuyển đến khoác áo Hải Phòng ở giai đoạn 2 V.League 2020. Đây đều là những cầu thủ trụ cột đang chơi tốt trong màu áo Than Quảng Ninh, thế nên cuộc chia tay này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự bất thường. Nhưng nhìn vào vị trí của Hải Phòng đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng với vị trí 13, ngấp nghé vị trí xuống hạng thì tất cả phần nào đã hiểu ra vấn đề. Than Quảng Ninh đang “chi viện” lực lượng để giúp Hải Phòng trụ hạng.

Câu hỏi được đặt ra, lãnh đạo Than Quảng Ninh đang toan tính gì trong thương vụ này? Có hay không quan hệ móc nối giữa người đứng đầu các đội bóng vì những mục đích khác? Khi chia tay những trụ cột, có phải Than Quảng Ninh đã không còn đặt tham vọng vô địch V.League 2020? Rõ ràng, điều này khó có thể khiến các cổ động viên Than Quảng Ninh hài lòng khi đội bóng của họ cũng chỉ “đá cho vui”. Đó là sự thiếu tôn trọng cho những khán giả trung thành đã sát cánh với đội bóng suốt một thời gian dài với phong trào nhiệt huyết.

Trước đó, Hà Nội cũng thực hiện một thương vụ đầy bất ngờ khi chiêu mộ Tấn Tài sau khi tiền vệ này chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hồi đầu mùa giải 2020, Tấn Tài gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dưới dự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức. Anh được cho là thủ lĩnh cả trên sân và phòng thay đồ của Hà Tĩnh, được trao tấm băng đội trưởng. Dù ở tuổi 36 nhưng Tấn Tài vẫn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao. Anh là người mà nhiều đội bóng V.League muốn có. Thế nhưng, khi giai đoạn 1 V.League chuẩn bị kết thúc, Tấn Tài bất ngờ chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và không lâu sau đó đã gia nhập Hà Nội.

Đây là mùa giải mà Hà Nội bị khủng hoảng lực lượng khi các trụ cột liên tiếp gặp chấn thương. Điều này khiến cho đội bóng Thủ đô đã không có thành tích tốt ở giai đoạn 1 V.League. Hà Nội không thể bổ sung ngoại binh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, do đó mà sự lựa chọn các chân sút trong nước được tính đến. Và việc Tấn Tài gia nhập Hà Nội chính là nằm trong những kế hoạch đó. Và cuộc chuyển nhượng này cũng khiến nhiều người hâm mộ đặt ra nghi vấn, phải chăng là một sự “chi viện” ngược của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho Hà Nội để giúp đội bóng này vượt khó. Bởi lẽ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính là đội Hà Nội B chuyển giao, vì thế sẽ không tránh khỏi các yếu tố “quan hệ”.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Hà Nội đang thiếu vắng nhiều cầu thủ, nhất là ở hàng tiền vệ. Khi Tấn Tài về, kinh nghiệm thi đấu và chuyên môn của cậu ấy là yếu tố mà tôi rất cần. Tôi cần Tấn Tài dìu dắt và chỉ bảo những cầu thủ trẻ. Có thể cậu ta sẽ không thi đấu trọn vẹn 90 phút. Nhưng khi có mặt trên sân, chắc chắn Tấn Tài sẽ rất nguy hiểm” .

Với một cầu thủ vẫn còn được đánh giá tốt về chuyên môn như vậy, chắc chắn sẽ không phải ngẫu nhiên mà chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một đội bóng mới lên hạng và cần những người kinh nghiệm.

Một cuộc chuyển nhượng khác cũng khiến tất cả bất ngờ là việc Anh Đức gia nhập HAGL. Trước đó, tiền đạo này đã tuyên bố chia tay bóng đá cuối năm 2019, thế nhưng sau nửa năm nghỉ ngơi lại quyết định tái xuất ở tuổi 35. Anh Đức đầu quân cho đội bóng của bầu Đức chứ không phải bất kỳ đội bóng nào khác ở V.League. Với HAGL, Anh Đức chắn chắn không chỉ đến vì yếu tố chuyên môn thông thường, mà có thể vì những yếu tố bên ngoài sân cỏ. Lời mời của bầu Đức chính là một trong những hấp lực.

Trong khi đó, bầu Đức cũng đang khiến tất cả bất ngờ khi chiêu mộ Anh Đức, một tiền đạo đã 35 tuổi, trong khi đó lại cho TP Hồ Chí Minh mượn Công Phượng hết mùa giải. Điều này vô tình đi ngược lại triết lý của bầu Đức là ưu tiên các cầu thủ trẻ, do HAGL đào tạo ra.

Thế nhưng, nếu như nhìn rộng ra có thể thấy rằng, Anh Đức là cầu thủ vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo ở ĐT Việt Nam. Việc anh trở lại khoác áo HAGL cũng là tìm đường lên tuyển khi có phong độ tốt. Và việc HAGL dang tay với Anh Đức thời điểm này giống như một mũi tên bắn trúng 2 đích của bầu Đức. Do đó mà cuộc chuyển nhượng của Anh Đức về HAGL cũng có nhiều mục đích.

V.League đang hấp dẫn với thể thức mới và ngày càng quyết liệt trong từng trận đấu. Thế nhưng, ở thời điểm mà các cuộc chuyển nhượng trong nước diễn ra liên tục cũng cho thấy những vấn đề hậu trường, những mối quan hệ giữa các đội bóng hiện hữu rõ rệt. Thế nên, không có cuộc chuyển nhượng nào là bất bình thường.

Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh kiến nghị cách chức Trưởng Ban trọng tài VFF Sau trận thua Hà Nội 0-3, trang thông tin chính thức của CLB TP Hồ Chí Minh đăng tải thông báo: “Ngày hôm nay, toàn đội TP Hồ Chí Minh đã thi đấu hết sức mình. Tuy nhiên, trận đấu tâm điểm tối 24/7 với nhiều pha bóng nảy lửa đã diễn ra không trọn vẹn vì tổ trọng tài đã có những phán quyết không chuẩn xác, đặc biệt là pha bóng để chạm tay cầu thủ câu lạc Hà Nội vào phút thứ 45 của trận đấu. Ngay sau trận đấu, qua trao đổi ban đầu giữa lãnh đạo câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh và VFF, lãnh đạo VFF thừa nhận đã có sai lầm trong các phán quyết của tổ trọng tài, làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Với quyết tâm chung sức xây dựng nền bóng đá Việt Nam ngày một phát triển và minh bạch, vào sáng thứ hai ngày 27/7, câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh sẽ gửi văn bản chính thức đến VFF nhằm phản ánh công tác tổ trọng tài trong trận đấu nêu trên và kiến nghị thay đổi Trưởng Ban trọng tài”. Trả lời báo chí sau trận đấu, huấn luyện viên Chung Hae-seong bày tỏ sự bức xúc về công tác trọng tài: “Tôi muốn hỏi, các trọng tài trong sân có làm việc không? Đó là những tình huống rất rõ ràng nhưng trọng tài không cắt còi. Khi thất bại, huấn luyện viên và các cầu thủ cần phải xem lại, vậy các trọng tài có tự xem lại và sửa chữa hay không?”. Trước đó, CLB Nam Định cũng bức xúc với công tác trọng tài và yêu cầu ông Dương Văn Hiền từ chức. Trong trận đấu giữa Nam Định và Bình Dương ở vòng 11 V.League 2020, các cổ động viên đã căng băng rôn, khẩu hiệu, cũng như có hành động quay lưng phản đối trọng tài. (H.H)

Nguồn: http://cand.com.vn/The-thao/V-League-va-nhung-cuoc-chuyen-nhuong-bat-thuong-604332/Nguồn: http://cand.com.vn/The-thao/V-League-va-nhung-cuoc-chuyen-nhuong-bat-thuong-604332/