Vì sao thầy Park tin tưởng các trợ lý Hàn Quốc?

VFF sẽ bán vé online xem đội tuyển Việt Nam Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, quyền khai thác thương mại, bán quảng cáo các trận đấu thuộc AFC. VFF chỉ được quyền khai thác bán vé các trận đấu. Đó là nguồn thu chính của VFF để chi phí các vấn đề liên quan như thuê sân Mỹ Đình, an ninh, điện, nước... Về khung giá thuê sân mà Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đưa ra để tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là từ 350 đến 500 triệu đồng/trận, VFF sẽ phải có những đàm phán cụ thể. Cho đến thời điểm này, cả hai bên chưa ký hợp đồng và chưa chốt mức giá thuê sân chính thức. Tuy nhiên, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc khai thác từ nguồn bán vé sẽ bị hạn chế rất nhiều. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên trên sân nhà gặp Australia ngày 7-9. VFF đang xin phép các cơ quan chức năng cho bán từ 10-30% trong tổng số sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi ở Mỹ Đình. Điều này tuỳ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh. Trong trường hợp các trận đấu mở cửa đón người hâm mộ thì khán giả vào sân phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt như đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian quy định. Tất nhiên vẫn phải đảm bảo khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang trong suốt thời gian theo dõi trận đấu. Theo Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu, hình thức bán vé về cơ bản sẽ không thay đổi so với vòng loại thứ 2, đó là phát hành online. Việc số lượng vé có hạn cũng có thể sẽ diễn ra một cơn sốt vé, tuy nhiên, đây là điều mà các khán giả Việt Nam cần chia sẻ trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch COVID-19.