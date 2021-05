Vì sao HLV Lê Thụy Hải có biệt danh là Hải ‘lơ’?

Hồ sơ HLV Lê Thụy Hải Năm sinh: 1946 Nơi sinh: Hà Đông (Hà Nội) CLB thi đấu: Đường Sắt CLB dẫn dắt: Quảng Ngãi, Bình Dương, Hùng Vương An Giang, Nữ Than Quảng Ninh, Bình Dương, Thanh Hóa, LG Hà Nội ACB, SHB Đà Nẵng, Thể Công Viettel, Xi măng The Vissai Ninh Bình, Hải Phòng Thành tích: Vô địch V-League với Bình Dương (2007, 2008, 2014), Á quân cúp quốc gia (2008, 2014), Á quân V-League với Đà Nẵng (2005), Á quân V-League với Bình Dương (2006)