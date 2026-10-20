Lịch trực tiếp bóng đá và link xem trực tiếp hôm nay: Xem Cúp C1 châu Âu kênh nào?

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Cúp C1 châu Âu - UEFA Champions League 2026/27 - vòng bảng 20/10 23:45 Fenerbahce Slavia Prague On Football 20/10 23:45 Sabah Baku Dortmund TV360 21/10 02:00 AS Roma Slovan Bratislava ON Golf 21/10 02:00 FC Porto PSV On Sports News 21/10 02:00 Liverpool Villarreal TV360 21/10 02:00 Manchester City AEK Athens TV360, On Football 21/10 02:00 Napoli Bodo/Glimt On Sports+ 21/10 02:00 PSG Barcelona TV360 21/10 02:00 Stuttgart Atletico Madrid On Sports VĐQG Saudi Arabia - vòng 10 20/10 22:00 Al Diriyah Al Riyadh 20/10 22:10 Al Taawoun Al Qadsiah 21/10 01:00 Al Ettifaq Al Ittihad 21/10 01:00 Al Nassr Neom SC World Cup bóng đá nữ U17 thế giới 2026 - vòng bảng 20/10 22:00 U17 Nữ Argentina U17 Nữ New Zealand 20/10 22:00 U17 Nữ Triều Tiên U17 Nữ Ba Lan 21/10 01:00 U17 Nữ Morocco U17 Nữ Đức 21/10 01:00 U17 Nữ Nigeria U17 Nữ Puerto Rico 21/10 22:00 U17 Nữ Canada U17 Nữ Na Uy 21/10 22:00 U17 Nữ Nhật Bản U17 Nữ Pháp 22/10 01:00 U17 Nữ Ghana U17 Nữ Brazil 22/10 01:00 U17 Nữ Venezuela U17 Nữ Zambia

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