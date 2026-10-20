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Lịch trực tiếp bóng đá và link xem trực tiếp hôm nay: Xem Cúp C1 châu Âu kênh nào?

Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá

Trân trọng gửi tới quý độc giả lịch trực tiếp bóng đá hôm nay, lịch truyền hình trực tiếp những trận đấu, và link trực tiếp diễn biến trận đấu diễn ra trong ngày.

     

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Cúp C1 châu Âu - UEFA Champions League 2026/27 - vòng bảng

20/10

23:45

Fenerbahce

Slavia Prague

 On Football

20/10

23:45

Sabah Baku

Dortmund

 TV360

21/10

02:00

AS Roma

Slovan Bratislava

 ON Golf

21/10

02:00

FC Porto

PSV

 On Sports News

21/10

02:00

Liverpool

Villarreal

 TV360

21/10

02:00

Manchester City

AEK Athens

 TV360, On Football

21/10

02:00

Napoli

Bodo/Glimt

 On Sports+

21/10

02:00

PSG

Barcelona

 TV360

21/10

02:00

Stuttgart

Atletico Madrid

 On Sports

VĐQG Saudi Arabia - vòng 10

20/10

22:00

Al Diriyah

Al Riyadh

20/10

22:10

Al Taawoun

Al Qadsiah

21/10

01:00

Al Ettifaq

Al Ittihad

21/10

01:00

Al Nassr

Neom SC

World Cup bóng đá nữ U17 thế giới 2026 - vòng bảng

20/10

22:00

U17 Nữ Argentina

U17 Nữ New Zealand

20/10

22:00

U17 Nữ Triều Tiên

U17 Nữ Ba Lan

21/10

01:00

U17 Nữ Morocco

U17 Nữ Đức

21/10

01:00

U17 Nữ Nigeria

U17 Nữ Puerto Rico

21/10

22:00

U17 Nữ Canada

U17 Nữ Na Uy

21/10

22:00

U17 Nữ Nhật Bản

U17 Nữ Pháp

22/10

01:00

U17 Nữ Ghana

U17 Nữ Brazil

22/10

01:00

U17 Nữ Venezuela

U17 Nữ Zambia

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LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng Champions League, Saudi Arabia
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng Champions League, Saudi Arabia

Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

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Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2026 18:38 PM (GMT+7)
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