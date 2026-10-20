Lịch trực tiếp bóng đá và link xem trực tiếp hôm nay: Xem Cúp C1 châu Âu kênh nào?
Trân trọng gửi tới quý độc giả lịch trực tiếp bóng đá hôm nay, lịch truyền hình trực tiếp những trận đấu, và link trực tiếp diễn biến trận đấu diễn ra trong ngày.
Thời gian Trận đấu Trực tiếp Cúp C1 châu Âu - UEFA Champions League 2026/27 - vòng bảng 20/10 23:45 Fenerbahce Slavia Prague 20/10 23:45 Sabah Baku Dortmund 21/10 02:00 AS Roma Slovan Bratislava 21/10 02:00 FC Porto PSV 21/10 02:00 Liverpool Villarreal 21/10 02:00 Manchester City AEK Athens 21/10 02:00 Napoli Bodo/Glimt 21/10 02:00 PSG Barcelona 21/10 02:00 Stuttgart Atletico Madrid VĐQG Saudi Arabia - vòng 10 20/10 22:00 Al Diriyah Al Riyadh 20/10 22:10 Al Taawoun Al Qadsiah 21/10 01:00 Al Ettifaq Al Ittihad 21/10 01:00 Al Nassr Neom SC World Cup bóng đá nữ U17 thế giới 2026 - vòng bảng 20/10 22:00 U17 Nữ Argentina U17 Nữ New Zealand 20/10 22:00 U17 Nữ Triều Tiên U17 Nữ Ba Lan 21/10 01:00 U17 Nữ Morocco U17 Nữ Đức 21/10 01:00 U17 Nữ Nigeria U17 Nữ Puerto Rico 21/10 22:00 U17 Nữ Canada U17 Nữ Na Uy 21/10 22:00 U17 Nữ Nhật Bản U17 Nữ Pháp 22/10 01:00 U17 Nữ Ghana U17 Nữ Brazil 22/10 01:00 U17 Nữ Venezuela U17 Nữ Zambia
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Thời gian
Trận đấu
Trực tiếp
Cúp C1 châu Âu - UEFA Champions League 2026/27 - vòng bảng
20/10
23:45
Fenerbahce
Slavia Prague
20/10
23:45
Sabah Baku
Dortmund
21/10
02:00
AS Roma
Slovan Bratislava
21/10
02:00
FC Porto
PSV
21/10
02:00
Liverpool
Villarreal
21/10
02:00
Manchester City
AEK Athens
21/10
02:00
Napoli
Bodo/Glimt
21/10
02:00
PSG
Barcelona
21/10
02:00
Stuttgart
Atletico Madrid
VĐQG Saudi Arabia - vòng 10
20/10
22:00
Al Diriyah
Al Riyadh
20/10
22:10
Al Taawoun
Al Qadsiah
21/10
01:00
Al Ettifaq
Al Ittihad
21/10
01:00
Al Nassr
Neom SC
World Cup bóng đá nữ U17 thế giới 2026 - vòng bảng
20/10
22:00
U17 Nữ Argentina
U17 Nữ New Zealand
20/10
22:00
U17 Nữ Triều Tiên
U17 Nữ Ba Lan
21/10
01:00
U17 Nữ Morocco
U17 Nữ Đức
21/10
01:00
U17 Nữ Nigeria
U17 Nữ Puerto Rico
21/10
22:00
U17 Nữ Canada
U17 Nữ Na Uy
21/10
22:00
U17 Nữ Nhật Bản
U17 Nữ Pháp
22/10
01:00
U17 Nữ Ghana
U17 Nữ Brazil
22/10
01:00
U17 Nữ Venezuela
U17 Nữ Zambia
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/10/2026 18:38 PM (GMT+7)