VCK Asian Cup 2027 không hoãn có tác động thế nào với ĐT Việt Nam?

Asian Cup 2027 diễn ra đúng kế hoạch là tốt hay không với ĐT Việt Nam?

Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông thời gian gần đây đã khiến tương lai của VCK Asian Cup 2027 trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt. Giải đấu dự kiến diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, nhưng tình hình an ninh bất ổn làm xuất hiện khả năng ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á phải lùi thời điểm tổ chức.

Tuy nhiên, ngày hôm nay (16/10), Ban tổ chức của Asian Cup 2027 khẳng định công tác chuẩn bị vẫn đang diễn ra theo đúng tiến độ, từ sân vận động, cơ sở vật chất cho đến các dịch vụ hậu cần. Đây là tín hiệu cho thấy Ả Rập Xê Út vẫn quyết tâm tổ chức giải đấu theo lịch đã công bố, dù LĐBĐ châu Á (AFC) chưa đưa ra quyết định cuối cùng loại trừ khả năng hoãn giải.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra đúng lịch trình mang đến tín hiệu tốt cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Lê Hiếu

Với ĐT Việt Nam, thông tin này có ý nghĩa rất quan trọng. Sau khi xác định được các đối thủ tại vòng bảng, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã có cơ sở xây dựng lộ trình chuẩn bị về nhân sự, chiến thuật và thể lực nhằm hướng tới giải đấu châu lục.

Theo kế hoạch được truyền thông trong nước công bố, ĐT Việt Nam dự kiến hội quân trong tháng 11, thi đấu giao hữu với ĐT Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11/11 và ĐT Kyrgyzstan vào ngày 15/11. Sang tháng 12, ĐT Việt Nam có thể tiếp tục thi đấu giao hữu với ĐT Nhật Bản cùng một đối thủ khác trước khi sang Ả Rập Xê Út vào đầu năm 2027.

Nếu VCK Asian Cup 2027 diễn ra đúng lịch, toàn bộ quá trình chuẩn bị này có thể được duy trì mà không cần những điều chỉnh lớn. HLV Kim Sang-sik sẽ có điều kiện phân bổ hợp lý khối lượng tập luyện, kiểm tra phong độ các tuyển thủ và hoàn thiện đội hình trước ngày ra quân.

Ngược lại, nếu giải đấu bị hoãn sang năm 2028, những tính toán về điểm rơi phong độ sẽ phải thay đổi gần như hoàn toàn. Các cầu thủ đang đạt trạng thái tốt có thể không duy trì được phong độ trong thời gian dài, trong khi những phương án chiến thuật được chuẩn bị cho một giải đấu cụ thể cũng cần được đánh giá lại.

Đó là chưa kể việc lùi lịch thi đấu có thể làm đảo lộn kế hoạch của V.League và các CLB đang đóng góp nhiều tuyển thủ cho ĐT Việt Nam. Vì vậy, việc VCK Asian Cup 2027 giữ nguyên thời điểm tổ chức sẽ giúp HLV Kim Sang-sik tránh được một bài toán phức tạp về quản lý nhân sự và chu kỳ huấn luyện.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Kim Sang-sik trước VCK Asian Cup 2027 là lựa chọn lực lượng đủ sức cạnh tranh với những đối thủ có trình độ cao hơn. ĐT Việt Nam đã trải qua nhiều giải đấu trong năm 2026. Việc các trụ cột phải liên tục thi đấu ở cấp CLB và đội tuyển đặt ra thách thức không nhỏ về thể lực, nguy cơ chấn thương cũng như khả năng duy trì phong độ.

HLV Kim Sang-sik sẽ không bị lỡ kế hoạch về việc chuẩn bị cùng ĐT Việt Nam cho VCK Asian Cup 2027. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh ấy, khoảng thời gian từ nay đến tháng 1/2027 là giai đoạn cần thiết để ban huấn luyện rà soát tình trạng của từng cầu thủ. Những trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe cần được đánh giá thận trọng, trong khi các tuyển thủ ít thi đấu phải chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Đặc biệt, nếu những trận giao hữu dự kiến diễn ra đúng kế hoạch, HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội kiểm nghiệm các phương án nhân sự trước những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau. ĐT Kyrgyzstan có thể đem đến những thử thách về thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Trong khi đó, nếu trận giao hữu với ĐT Nhật Bản được xác nhận, đây sẽ là cơ hội quý giá để ĐT Việt Nam kiểm tra khả năng tổ chức phòng ngự, duy trì cự ly đội hình và chuyển đổi trạng thái trước một đối thủ hàng đầu châu Á.

Quan trọng hơn, việc không phải thay đổi thời điểm VCK Asian Cup 2027 giúp ban huấn luyện chủ động đưa các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất vào đúng giai đoạn diễn ra giải đấu, thay vì phải xây dựng lại toàn bộ chu kỳ chuẩn bị.

Theo kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam nằm ở bảng E cùng ĐT Hàn Quốc, ĐT UAE và ĐT Yemen. Với lịch thi đấu đã công bố, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu ĐT UAE ngày 10/1/2027, ĐT Hàn Quốc ngày 15/1/2027 và ĐT Yemen ngày 20/1/2027.