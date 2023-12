VAR đã hỗ trợ trọng tài ở V.League ra sao?

Đề nghị xử lý nghiêm CĐV gây rối trận Bình Định – Thanh Hoá Công ty VPF và Ban tổ chức V.League sẽ tổng hợp tư liệu, hình ảnh để gửi đến Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhằm kịp thời xử lý nghiêm cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc hỗn loạn trên sân vận động Quy Nhơn. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng Ban tổ chức các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023-2024 cho biết: "Sau khi theo dõi diễn biến trận đấu và tiếp nhận các báo cáo chi tiết từ giám sát trận đấu, chúng tôi đánh giá những sự cố xảy ra trong và sau trận đấu tại sân Quy Nhơn là những hành vi không đúng chuẩn mực, đi ngược lại tinh thần thể thao, gây nguy cơ mất an ninh, an toàn cho các thành viên tham dự giải. Ngay sau trận đấu, Ban tổ chức giải đã tổng hợp các tư liệu và sẽ gửi hồ sơ chi tiết sang Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đề nghị có những án phạt nghiêm khắc tới từng cá nhân, tập thể để xảy ra hình ảnh xấu xí này". Ngày 11/12, các hồ sơ về những vụ việc nổi cộm sau vòng 5 Night Wolf V.League 2023-2024 sẽ được chuyển sang Ban Kỷ luật. Sau khi nhận hồ sơ, Ban kỷ luật VFF sẽ họp và ra quyết định kỷ luật trước khi vòng đấu tiếp theo diễn ra, chắc chắn sẽ có những án phạt nghiêm khắc được đưa ra. Theo khoản 1, Điều 67, Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: “Câu lạc bộ tổ chức trận đấu bị phạt từ 15 đến 70 triệu đồng nếu xảy ra tình trạng làm mất an ninh, an toàn; ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đơn vị tổ chức giải”. Câu lạc bộ Bình Định sẽ đối diện với án phạt tiền, thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc thi đấu trên sân trung lập nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. H.H