V-League nóng bỏng và gió xoay chiều về Nam Định

Ban tổ chức sân Quy Nhơn sẽ bị phạt nặng Các nhà tổ chức V-League đang thu thập chứng cứ, báo cáo của giám sát trận đấu trên sân Quy Nhơn về sự cố khán giả nổi loạn. Đội khách Thanh Hóa dẫn trước 3-0 nhưng sau đó chủ nhà Bình Định rút ngắn 2-3. Những màn câu giờ của Thanh Hóa làm khó chịu các cổ động viên đội bóng đất võ. Đỉnh điểm là pha đánh nguội của người cũ Rimario khiến trung vệ Marlon của Bình Định đổ máu. Chân sút từng khoác áo Bình Định Rimario còn có hành vi khiêu khích làm khán giả chủ nhà giận dữ. Họ liên tục ném “vật lạ” xuống sân để phản đối, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. Chưa hết, xe buýt chở đội Thanh Hóa bị bao vây và thầy trò HLV Popov còn bị chửi rủa khi về đến khách sạn. Dù sao ban tổ chức sân Quy Nhơn cũng sẽ bị trừng phạt nặng khi để mất an ninh, an toàn cho đội khách và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của V-League. TT