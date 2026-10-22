Trực tiếp bóng đá Juventus - Rennes: "Bà đầm già" sẵn sàng trút giận (Europa League)

Europa League | 23h45, 22/10 | Allianz Stadium Juventus 0 - 0 Rennes (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Juventus vs Rennes Rennes Điểm Vicario Kalulu Bremer Lucumi Celik Douglas Luiz Sarr N.Gonzalez McKennie Alajbegovic Kolo Muani Điểm Samba Reynolds Cresswell Rouault Frankowski Szymanski Cisse Thomasson Blas Lepaul Soumare Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Juventus Juventus Rennes Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik, Douglas Luiz, Sarr, N.Gonzalez, McKennie, Alajbegovic, Kolo Muani Samba, Reynolds, Cresswell, Rouault, Frankowski, Szymanski, Cisse, Thomasson, Blas, Lepaul, Soumare

Juventus lấy Europa League làm điểm tựa

Juventus bước vào trận đấu với Rennes sau thất bại 0-3 trước Lazio, trận thua thứ hai trong 7 trận gần nhất, khiến HLV Luciano Spalletti chịu sức ép lớn.

Dù vậy, đội bóng Italia vừa ngược dòng thắng Celta Vigo 2-1 tại Europa League, sau khi đè bẹp NEC Nijmegen 5-0 ở trận mở màn. Juventus cũng đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà tại các giải đấu châu Âu, thành tích tốt nhất kể từ tháng 12/2021.

Rennes bất ổn, thành tích sân khách đáng lo

Rennes duy trì thành tích bất bại tại Europa League sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước OFI Crete. Đội bóng Pháp gây ấn tượng nhờ hàng thủ chắc chắn, với chỉ số bàn thua kỳ vọng 0,79 và mới phải đối mặt với 13 cú sút.

Tuy nhiên, thất bại 3-4 trước Paris FC cuối tuần qua cho thấy sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề đáng ngại. Rennes cũng không thắng trong 3 chuyến làm khách gần nhất, đồng thời tịt ngòi ở 2 trận.