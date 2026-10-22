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Trực tiếp bóng đá Juventus - Rennes: "Bà đầm già" sẵn sàng trút giận (Europa League)

Sự kiện: Juventus F.C Europa League 2026-27

(23h45, 22/10, Vòng phân hạng) Juventus cần một chiến thắng trước Rennes để xua tan sức ép sau thất bại nặng nề ở Serie A. Tuy nhiên, đại diện nước Pháp cũng có lý do để tự tin khi đang duy trì thành tích bất bại tại Europa League mùa này.

Europa League | 23h45, 22/10 | Allianz Stadium

Juventus
Trực tiếp bóng đá Juventus - Rennes: "Bà đầm già" sẵn sàng trút giận (Europa League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Juventus - Rennes: "Bà đầm già" sẵn sàng trút giận (Europa League) - 1
Rennes
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Juventus - Rennes: "Bà đầm già" sẵn sàng trút giận (Europa League) - 1
Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik, Douglas Luiz, Sarr, N.Gonzalez, McKennie, Alajbegovic, Kolo Muani
Trực tiếp bóng đá Juventus - Rennes: "Bà đầm già" sẵn sàng trút giận (Europa League) - 1
Samba, Reynolds, Cresswell, Rouault, Frankowski, Szymanski, Cisse, Thomasson, Blas, Lepaul, Soumare

Juventus lấy Europa League làm điểm tựa

Juventus bước vào trận đấu với Rennes sau thất bại 0-3 trước Lazio, trận thua thứ hai trong 7 trận gần nhất, khiến HLV Luciano Spalletti chịu sức ép lớn.

Dù vậy, đội bóng Italia vừa ngược dòng thắng Celta Vigo 2-1 tại Europa League, sau khi đè bẹp NEC Nijmegen 5-0 ở trận mở màn. Juventus cũng đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà tại các giải đấu châu Âu, thành tích tốt nhất kể từ tháng 12/2021.

Rennes bất ổn, thành tích sân khách đáng lo

Rennes duy trì thành tích bất bại tại Europa League sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước OFI Crete. Đội bóng Pháp gây ấn tượng nhờ hàng thủ chắc chắn, với chỉ số bàn thua kỳ vọng 0,79 và mới phải đối mặt với 13 cú sút.

Tuy nhiên, thất bại 3-4 trước Paris FC cuối tuần qua cho thấy sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề đáng ngại. Rennes cũng không thắng trong 3 chuyến làm khách gần nhất, đồng thời tịt ngòi ở 2 trận.

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Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Video bóng đá Celta Vigo - Juventus: Ngược dòng hiệp 2 (Europa League)
Video bóng đá Celta Vigo - Juventus: Ngược dòng hiệp 2 (Europa League)

(Vòng League Phase, Europa League) Celta Vigo đã khiến Juventus trải qua một trận đấu mướt mồ hôi.

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-juventus-rennes-ba-dam-gi...

-22/10/2026 16:23 PM (GMT+7)
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