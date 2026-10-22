Trực tiếp bóng đá Juventus - Rennes: "Bà đầm già" sẵn sàng trút giận (Europa League)
(23h45, 22/10, Vòng phân hạng) Juventus cần một chiến thắng trước Rennes để xua tan sức ép sau thất bại nặng nề ở Serie A. Tuy nhiên, đại diện nước Pháp cũng có lý do để tự tin khi đang duy trì thành tích bất bại tại Europa League mùa này.
Europa League | 23h45, 22/10 | Allianz Stadium
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Vicario
Kalulu
Bremer
Lucumi
Celik
Douglas Luiz
Sarr
N.Gonzalez
McKennie
Alajbegovic
Kolo Muani
Điểm
Samba
Reynolds
Cresswell
Rouault
Frankowski
Szymanski
Cisse
Thomasson
Blas
Lepaul
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Juventus lấy Europa League làm điểm tựa
Juventus bước vào trận đấu với Rennes sau thất bại 0-3 trước Lazio, trận thua thứ hai trong 7 trận gần nhất, khiến HLV Luciano Spalletti chịu sức ép lớn.
Dù vậy, đội bóng Italia vừa ngược dòng thắng Celta Vigo 2-1 tại Europa League, sau khi đè bẹp NEC Nijmegen 5-0 ở trận mở màn. Juventus cũng đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà tại các giải đấu châu Âu, thành tích tốt nhất kể từ tháng 12/2021.
Rennes bất ổn, thành tích sân khách đáng lo
Rennes duy trì thành tích bất bại tại Europa League sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước OFI Crete. Đội bóng Pháp gây ấn tượng nhờ hàng thủ chắc chắn, với chỉ số bàn thua kỳ vọng 0,79 và mới phải đối mặt với 13 cú sút.
Tuy nhiên, thất bại 3-4 trước Paris FC cuối tuần qua cho thấy sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề đáng ngại. Rennes cũng không thắng trong 3 chuyến làm khách gần nhất, đồng thời tịt ngòi ở 2 trận.
(Vòng League Phase, Europa League) Celta Vigo đã khiến Juventus trải qua một trận đấu mướt mồ hôi.