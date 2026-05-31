Trực tiếp Arsenal rước cúp vô địch Ngoại hạng Anh: Rice tuyên bố năm sau sẽ lại rước cúp

Diễn biến Diễn biến chính 23h Declan Rice tuyên bố Arsenal sẽ lại diễu hành cúp năm sau Declan Rice, với tinh thần luôn luôn tiến về phía trước, đã dõng dạc tuyên bố Arsenal năm sau sẽ lại diễu hành rước cúp. "Chúng tôi muốn nhiều hơn thế nữa, năm sau sẽ như vậy", Rice nói. 22h Toàn đội chuẩn bị quay lại Emirates Chiếc xe buýt sắp rẽ vào đường Upper Street để bắt đầu hành trình trở về sân Emirates. Đồng Chủ tịch Arsenal, Josh Kroenke đang ở trên xe buýt và ăn mừng cùng toàn đội. Trong khi đó, các ngôi sao như Ben White, Hincapie, Declan Rice đang say sưa hát tặng người hâm mộ. 21h50 Declan Rice đáp trả anti-fan, sao Arsenal tri ân "người cũ" Chia sẻ trên The Guardian, tiền vệ Declan Rice đã thẳng thừng đáp trả những ý kiến chỉ trích anh và toàn đội: “Họ chỉ trỏ vào tôi và cười cợt, nhưng giờ họ không còn cười được nữa. Tôi yêu đội bóng này, tôi yêu huấn luyện viên, năm sau chúng tôi sẽ trở lại". Trong khi đó, Odegaard và Havertz hăng say hô vang khẩu hiệu "Arsenal, Arsenal". Đáng chú ý, bộ đôi ngôi sao còn nhắc tới Oleksandr Zinchenko, cựu cầu thủ Arsenal hiện khoác áo Ajax nhưng đang nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng chéo trước. 21h30 Dàn sao Arsenal "cháy" hết mình Trên xe buýt, một vài cầu thủ Arsenal đang dụi mắt vì khói đỏ quá dày đặc. Dù vậy, họ vẫn hò reo náo nhiệt. Tiền vệ Mikel Merino chia sẻ: “Tôi vô cùng tự hào. Tôi rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh đội bóng và cùng nhau ăn mừng. Tôi nghĩ đây là một mùa giải thực sự khó khăn với nhiều thăng trầm". Tiền đạo Gabriel Martinelli cho hay: “Thật tuyệt vời khi được chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ. 21h20 Các tuyến đường ở London tắc nghẽn nghiêm trọng Các tuyến đường xung quanh sân vận động Emirates sẽ không được mở cửa cho đến 20h (giờ địa phương, 4h sáng ngày 1/6 giờ Việt Nam). Theo truyền thông Anh, khu vực Bắc London sẽ bị tắc nghẽn nghiêm trọng, thậm chí có thể kéo dài đến tận khuya. 21h 800.000 fan xem tân vương Arsenal rước cúp Theo The Guardian, số lượng người hâm mộ có mặt trên các đường phố London đã lên tới 800.000 người. 20h50 Fan bắn pháo sáng, "nhuộm đỏ" London Pháo sáng được các cổ động viên bắn lên khi xe buýt chở đội Arsenal đi ngang qua tạo nên khung cảnh cực kì ấn tượng trên đường phố London. 20h40 Dàn sao nhảy múa, HLV Arteta và đội trưởng Odegaard tri ân fan Trên xe buýt, dàn sao Arsenal nhảy múa tưng bừng trên nền nhạc của DJ, hậu vệ Christhian Mosquera là người "lĩnh xướng". Trong khi đó, HLV Arteta và đội trưởng Odegaard đang giao lưu với người hâm mộ. Trên lưng áo mỗi thành viên đội bóng đều có dòng chữ “Champions 26”. Sao Arsenal tiếc vì không thể hoàn tất cú đúp vô địch Trước khi lên xe buýt, hậu vệ Myles Lewis-Skelly đã bày tỏ sự tiếc nuối trên kênh Sky Sports khi Arsenal không thể vô địch Champions League: “Thật đáng thất vọng vì khi bạn ở rất gần giấc mơ, bạn cảm thấy mình vẫn còn thiếu một chút. Nhưng như HLV Arteta đã nói, điều đó chỉ càng tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Tất nhiên, chức vô địch Ngoại hạng Anh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và việc được chia sẻ khoảnh khắc này với những người thân yêu luôn khiến tôi xúc động. 2 tuần vừa qua thật sự tuyệt vời. Tôi cảm thấy như đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới". 20h30 HLV Mikel Arteta Odegaard và dàn sao phấn khích "khoe" thành quả với người hâm mộ. 20h15 Dàn sao Arsenal chính thức xuất hiện Dàn sao Arsenal, dẫn đầu là đội trưởng Martin Odegaard mang theo cúp vô địch Ngoại hạng Anh lên xe buýt để chuẩn bị cho buổi diễu hành. Không khí sôi động ở London trước lễ rước cúp

1 triệu fan chờ tân vương Arsenal rước cúp

Dù vừa nhận thất bại trước PSG ở chung kết Champions League tại Budapest (Hungary), toàn đội Arsenal vẫn sẽ trở lại London để tham dự lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh - danh hiệu VĐQG đầu tiên của "Pháo thủ" sau 22 năm chờ đợi.

Dự kiến, lễ diễu hành sẽ diễn ra từ 2h chiều giờ BST (20h giờ Việt Nam), Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Hội Cổ động viên Arsenal (AST) cho biết, có khoảng 500.000 cổ động viên đứng dọc theo tuyến đường dài 9km, và có khả năng tổng cộng sẽ có hơn 1 triệu người tham gia. Cảnh sát London cũng triển khai hơn 500 sĩ quan để đảm bảo an ninh cho cuộc diễu hành.

Lễ diễu hành diễn ra trong 2 tiếng

Hành trình rước cúp bắt đầu đường Holloway Road, sau đó đi dọc đường Seven Sisters Road và đường Blackstock Road trước khi rẽ vào các đường Mount Grove Road, Green Lanes, Petherton Road, Beresford Road, Newington Green Road và Essex Road.

Sau đó, xe buýt rẽ vào đường Upper Street. Sẽ không có lễ nâng cúp và xe buýt sẽ không dừng lại. Để đảm bảo người hâm mộ phân bổ đều dọc theo tuyến đường vì lý do an toàn, cửa hàng của câu lạc bộ sẽ đóng cửa cùng với Sân vận động Emirates, Drayton Park và các tuyến đường xung quanh.

Cuộc diễu hành, dự kiến ​​kéo dài khoảng 2h, diễn ra vào Chủ nhật vì nhiều ngôi sao của Arsenal phải hội quân cùng đội tuyển quốc gia vào thứ Hai để chuẩn bị cho World Cup.

4 xe buýt mui trần chờ những người hùng

Có tổng cộng 4 xe buýt mui trần, bao gồm 1 xe tải dẫn đầu mang tên "Nhà vô địch" với các DJ. Dàn sao Arsenal ngồi trên xe buýt dẫn đầu, tiếp theo là ban huấn luyện của đội nam trên xe thứ hai, cuối cùng là một xe khác chở đội nữ Arsenal, những người sẽ diễu hành chiếc cúp FIFA Women's Champions Cup.

Chuyến xe buýt thứ 4 sẽ chở các cổ động viên từ chương trình Arsenal trong cộng đồng, cùng với các nhân viên khác của Arsenal được đề cử vì những đóng góp xuất sắc cho câu lạc bộ.

“Tất cả các xe buýt sẽ di chuyển liên tục dọc theo tuyến đường,” Arsenal cho biết. “Dù bạn chọn đứng ở đâu, bạn cũng sẽ có trải nghiệm tương tự như những người khác trên toàn tuyến. Chúng tôi khuyến khích người hâm mộ tản ra dọc theo toàn bộ tuyến đường để mọi người có thể tận hưởng lễ hội một cách an toàn.”

Thời gian bắt đầu cuộc diễu hành đồng nghĩa với việc nhiều người hâm mộ có mặt ở Budapest để xem trận chung kết Champions League có thể bỏ lỡ, trừ khi họ đã đặt được vé máy bay khứ hồi sớm để kịp trở về London đúng giờ.