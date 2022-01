Thầy Park đã chốt danh sách ĐT Việt Nam đấu Australia: 8 sao ở nhà gồm những ai?

ĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước trận đấu với Australia vào ngày 27/1 tại vòng loại World Cup 2022. Đây là trận đấu mà HLV Park Hang Seo gặp cực nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Những cầu thủ chấn thương dài hạn như Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Lâm vẫn chưa thể thi đấu trong khi đó Quế Ngọc Hải bị treo giò còn Tuấn Anh, Đức Chinh mới dính chấn thương.

HLV Park Hang Seo đau đầu vì vấn đề nhân sự trước trận đấu với Australia

HLV Park Hang Seo đã gọi lên một số gương mặt mới như Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Hồ Thanh Minh (CLB bóng đá Huế), Lê Văn Đô (PVF), hay Nguyễn Trọng Long (TP Hồ Chí Minh), Hữu Tuấn (HAGL) để lấp vào chỗ trống.

Theo thông tin mới nhất từ liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông thầy người Hàn Quốc đã chốt danh sách 24 cầu thủ Việt Nam sang Australia thi đấu. Đáng chú ý là bộ đôi tiền đạo Văn Toàn và Tiến Linh không có tên trong danh sách này. Nguyên nhân là bởi hai cầu thủ này mới thực hiện xong cách ly do nhiễm Covid-19 nên không kịp hoàn thành thủ tục visa.

Hai trường hợp khác cũng bị loại vì lý do không hoàn thành visa là Phi Sơn và Văn Đại. Hiện tại, Australia đang siết chặt nhập cảnh do tình hình Covid-19 khá phức tạp. Trong khi đó, trường hợp của Văn Đô, Trọng Long hay Quang Vinh ở nhà là do chưa đủ kinh nghiệm.

Với sự thiếu vắng của Văn Toàn và Tiến Linh, ĐT Việt Nam sẽ chỉ có 3 tiền đạo trong trận đấu với Australia là Tuấn Hải, Công Phượng và Hồ Thanh Minh. Ở hàng hậu vệ, HLV Park Hang Seo có những gương mặt rất mới và đầy triển vọng như Hữu Tuấn, Đức Chiến.

Ở hàng tiền vệ, Hùng Dũng đã trở lại và sẽ là đội trưởng của ĐT Việt Nam trong trận đấu này. Nguyễn Hoàng Đức cũng có tên trong danh sách dù cũng nhiễm Covid-19 trước đó. Trong khi đó, Tô Văn Vũ nhiều khả năng có lần đầu tiên được ra sân tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang Australia:

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel)

- Hậu vệ (10): Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Tuấn, Vũ Văn Thanh (HAGL), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

- Tiền vệ (8): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA), Tô Văn Vũ (Bình Dương)

- Tiền đạo (3): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hồ Thanh Minh (CLB bóng đá Huế).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/thay-park-da-chot-danh-sach-dt-viet-nam-dau-australia-8-sao-o-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/thay-park-da-chot-danh-sach-dt-viet-nam-dau-australia-8-sao-o-nha-gom-nhung-ai-c28a24190.html