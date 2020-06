Thái tử Ả Rập mua Coutinho 120 triệu euro, mở hàng triều đại mới ở Newcastle

Thứ Tư, ngày 10/06/2020 13:10 PM (GMT+7)

Theo nguồn tin uy tín đến từ France Football, Philippe Coutinho sẽ là "bom tấn" mở đường cho triều đại mới của Thái tử Ả Rập tại Newcastle.

Philippe Coutinho là thương vụ lịch sử đầu năm 2018 của bóng đá thế giới. Khi ấy, đội bóng xứ Catalunya đã chi 160 triệu euro để đưa "phù thủy" người Brazil về từ Liverpool. Đây là mức giá cao kỷ lục thứ 3 thế giới (chỉ sau Neymar & Mbappe).

Thế nhưng, Coutinho không thi đấu thành công ở Nou Camp, khiến đội bóng giàu truyền thống của xứ sở bò tót quyết định đẩy anh sang Bayern Munich theo dạng cho mượn để giảm thiểu quỹ lương.

Khi ký hợp đồng mượn Coutinho, Bayern Munich có “thòng” điều khoản ưu tiên mua đứt tiền vệ 27 tuổi này với giá 120 triệu euro. Tuy nhiên, đội bóng xứ Bavaria của nước Đức mới đây đã tuyên bố không kích hoạt điều khoản mua đứt Coutinho. Do vậy, đội bóng xứ Catalunya buộc phải gấp rút tìm cách bán tống bán tháo ngôi sao người Brazil.

Hiện tại đang có rất nhiều tin đồn về việc Coutinho trở lại Premier League thi đấu. Nhưng theo nguồn tin France Football, không phải một trong những đội bóng "Big Six" sẽ sở hữu tiền vệ người Brazil mà là đội bóng sắp "sang tên đổi chủ" cho Thái tử Ả Rập Mohammed Bin Salman - Newcastle United.

Newcastle hiện đã chính thức đàm phán với Barcelona về khả năng đưa tiền vệ người Brazil về sân St. James' Park trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Do mức giá mong muốn của đội bóng Tây Ban Nha là 120 triệu euro nên chỉ có duy nhất Newcastle đáp ứng được số tiền trên.

Trước đó đã xuất hiện thông tin 2 đội bóng London là Chelsea và Tottenham đều dành sự quan tâm đặc biệt đến Coutinho. Nhưng do tình hình tài chính gặp vấn đề do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, họ đều sớm bỏ cuộc. Do vậy, Newcastle với sự hậu thuẫn tài chính của ông chủ Ả Rập giàu có dự kiến sẽ đưa về "bom tấn" Coutinho để tiên phong cho công cuộc hình thành và phát triển đội bóng trong tương lai.

Nguồn tin trên khẳng định, cuộc đàm phán “sặc mùi kim tiền” giữa 2 bên đang diễn ra khá suôn sẻ. Không loại trừ khả năng Coutinho sẽ cập bến St James's Park ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020.

Vừa qua người đại diện Kia Joorabchian cũng luôn khẳng định rằng, mong muốn của Coutinho là được trở lại Premier League thi đấu. “Tôi luôn khẳng định Coutinho thích cảm giác được chơi bóng ở Premier League. Cậu ấy đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp với bóng đá Anh khi còn khoác áo Liverpool. Nếu có cơ hội, chắc chắn Philippe sẽ lập tức nắm bắt để được quay trở lại Premier League”. Joorabchian trả lời phỏng vấn trên talkSPORT.

Coutinho từng được xem là một trong những ngôi sao sáng giá nhất tại Premier League khi còn thi đấu cho Liverpool. Anh đã ghi 54 bàn thắng và đóng góp 45 đường kiến tạo trong màu áo đội bóng thành phố cảng nước Anh trước khi chuyển sang đầu quân cho Barcelona.

Nhưng khi đến Nou Camp, Coutinho đã không thể thích nghi với lối chơi của Barca. Anh tỏ ra lạc lõng trên hàng công của đội bóng xứ Catalunya, dù cũng đã ghi được 21 bàn thắng sau 76 trận ra sân.

Thái tử Ả Rập không từ bỏ hy vọng tiếp quản Newcastle Trong suốt thời gian qua, thương vụ Thái tử của Saudi Arabia - Mohammed bin Salman mua lại 80% cổ phần của CLB Newcastle với giá 300 triệu bảng được cho là sắp hoàn tất. Thế nhưng, mọi thứ lại có nguy cơ đổ bể sau khi một số đội bóng Premier League tìm cách ngăn cản. Nhưng bất chấp tất cả, bộ sậu của Thái tử Ả Rập vẫn đang nỗ lực đàm phán để chờ tín hiệu “đèn xanh” của giải đấu. Theo nguồn tin The Sun, thương vụ "sang tên đổi chủ" Newcastle vẫn sẽ là vấn đề riêng của Ban tổ chức Ngoại hạng Anh và các bên liên quan. Trong khi thương vụ mua bán chưa thành công, Newcastle sẽ phải tiếp tục thi đấu ở Ngoại hạng Anh khi ngày trở lại của mùa giải đang đến rất gần. Theo lịch thi đấu, Newcastle sẽ gặp Sheffield United trong trận đấu đầu tiên sau dịch Covid-19 (20h, 21/6).

