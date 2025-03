Siêu máy tính dự đoán Cúp C1, soi cửa tiến xa của Barcelona, Real, Arsenal

Barcelona đang là đội bóng Tây Ban Nha có khả năng tiến xa nhất ở Cúp C1 theo dự đoán của siêu máy tính Opta. Họ có đến 74% khả năng vượt qua Benfica để tiến tới tứ kết, 57,3% vào bán kết, 31,7% vào chung kết và 14,8% cơ hội để vô địch sân chơi này.

Xét đến tỷ lệ vô địch Cúp C1, Barcelona chỉ xếp sau Liverpool, đội bóng được đánh giá cao nhất giải hiện tại. Cụ thể, siêu máy tính Opta phân tích "The Kop" có 19,2% cơ hội chinh phục ngôi vương Cúp C1 lần thứ 7 trong lịch sử.

Trong khi đó, tỷ lệ vào chung kết Cúp C1 của Liverpool lại thấp hơn Barcelona (30,9% so với 31,7%). Lý do bởi Liverpool ở nhánh đấu khó hơn so với Barcelona, khi đoàn quân HLV Slot chung nhánh với các "ông lớn" như Arsenal, Real Madrid hay Atletico Madrid. Điều này đồng nghĩa Liverpool có thể gặp họ nếu vượt qua PSG ở vòng 1/8.

Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội tiến sâu của các đội Cúp C1

Nhìn sang Barcelona, nếu vượt qua vòng 1/8, họ có thể chỉ phải đối đầu Dortmund hoặc Lille tại tứ kết. Trong trường hợp đoàn quân HLV Flick qua được vòng tứ kết, đối thủ khó chơi nhất mà họ có thể phải đương đầu ở bán kết sẽ là Bayern Munich.

Màn đối đầu tâm điểm của vòng 1/8 Cúp C1 chính là trận cầu giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Siêu máy tính Opta dự đoán "Los Blancos" có 57,6% cơ hội vượt qua đội bóng cùng thành phố để tiến tới tứ kết.

Kể từ sau vòng 1/8 Cúp C1, tỷ lệ đi tiếp của Real Madrid giảm đáng kể. Cụ thể, siêu máy tính Opta dự đoán đoàn quân HLV Ancelotti đạt 32,1% vào cơ hội bán kết, 17,1% vào chung kết và chỉ 9,8% để giành cúp tại Munich.

Arsenal trong nhiều năm qua vốn không được đánh giá cao về cơ hội tiến sâu ở Cúp C1. Tuy nhiên họ vẫn có tỷ lệ vô địch giải đấu này cao hơn Real Madrid (11,6% so với 9,8%).

Tuy nhiên, mọi con số chỉ mang tính tham khảo, bởi bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Đừng quên có lần Real Madrid chỉ được dự đoán có 1% cơ hội vào chung kết ở mùa giải 2022/23. Nhưng rốt cuộc họ vẫn lên ngôi đầy kịch tính ở mùa bóng đó.