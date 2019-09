Ronaldo đón quà đặc biệt xoa dịu nỗi đau thua Messi giải "The Best"

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 01:17 AM (GMT+7)

Cristiano Ronaldo vừa bị Lionel Messi rút ngắn khoảng cách về số danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA" (The Best) mà họ sở hữu. Siêu sao người Bồ Đào Nha của Juventus dù không đến Gala trao giải ở Milan nhưng vẫn biết cách khiến dư luận cực kỳ chú ý.

Video Lionel Messi nhận giải "FIFA The Best 2019" ở Milan:

Như đã biết, rạng sáng 24/9 (giờ Việt Nam), Lionel Messi đã ẵm danh hiệu "The Best" dành cho "Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm nay của FIFA" ở Gala trao giải sự kiện này tại Milan (Italia) khi chiến thắng hai đối thủ trong top 3 là Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi và Megan Rapinoe đoạt giải "The Best" dành cho Cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất 2019 của FIFA

Dù không thắng danh hiệu cá nhân cao quý này năm nay như năm ngoái nhưng Ronaldo vẫn có tên trong đội hình xuất sắc nhất năm 2019 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA FIFPRO WORLD XI 2019). Dẫu vậy, tiền đạo 34 tuổi của Juventus đã chọn cách ngồi nhà... đọc sách thay vì đến dự sự kiện mà theo nhiều người, CR7 đoán trước rằng mình có khả năng cao sẽ thua Messi hoặc Van Dijk (Cầu thủ xuất sắc nhất 2019 của UEFA).

Ảnh chế Messi đoạt giải "The Best 2019" trong nỗi oán hờn của Van Dijk và Ronaldo

10 phút sau khi lễ trao giải kết thúc, Ronaldo đã đăng một bức hình anh đang chăm chú đọc sách và phía xa là cậu con trai cả Cristiano Jr. đang học bài mà chẳng quan tâm gì đến diễn biến Gala "FIFA The Best".

Ronaldo đã ẵm giải "The Best" 2 lần liên tiếp (2016 & 2017) nhưng 2 năm gần nhất, anh đã lần lượt thất bại trong các cuộc bầu chọn trước đồng đội cũ Luka Modric (2018) và đại kình địch Lionel Messi (2018).

CR7 mới đây cũng đã nhận được "món quà tinh thần" từ quê nhà động viên sau thất bại cay đắng trước M10 trong cuộc bầu chọn "The Best" vừa qua.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter chính thức của mình, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã đăng tải bức hình Ronaldo mặc áo trắng của ĐT Bồ Đào Nha khi vô địch UEFA Nations League 2018/19 khi anh đang quay lưng và đứng vỗ tay kèm dòng thông điệp "The Best Ever" (Người xuất sắc nhất chưa từng có).

LĐBĐ Bồ Đào Nha đăng thông điệp an ủi "đứa con cưng của dân tộc" Cristiano Ronaldo

Sau khi thua đau Messi ở gala trao giải "The Best 2019", một tin không vui nữa đã đến với Ronaldo khi anh vừa bị HLV Maurizio Sarri gạch tên trong danh sách cầu thủ Juventus làm khách của Brescia (đội bóng của Mario Balottelli) vào 2h00 rạng sáng 25/9 (giờ Việt Nam) ở vòng 6 Serie A.

Báo chí Italia tiết lộ Ronaldo đã dính chấn thương háng khi tập luyện nhưng không quá nghiêm trọng, trong khi HLV Sarri chia sẻ rằng cậu học trò người Bồ Đào Nha có dấu hiệu mệt mỏi và ông muốn CR7 nghỉ ngơi sau khi liên tục thi đấu với dấu hiệu quá tải ở thời gian vừa qua.

Đội hình đăng ký của Juventus làm khách của Brescia không có tên Ronaldo