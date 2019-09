Đêm nay trao giải The Best 2019: Báo chí ủng hộ Messi, có thắng Ronaldo - Van Dijk?

Những điều cần biết về The Best 2019 - Lễ trao giải FIFA The Best 2019 sẽ được tổ chức tại nhà hát La Scala, Milan (Italia). - The Best đánh giá thành tích để bình chọn trong khoảng thời gian từ 3/7/2018 đến 15/7/2019 - Có 10 hạng mục bình chọn: Cầu thủ nam xuất sắc sắc nhất; Cầu thủ nữ xuất sắc nhất; HLV nam xuất sắc nhất; HLV nữ xuất sắc nhất; Thủ môn nam xuất sắc nhất; Thủ môn nữ xuất sắc nhất; Bàn thắng đẹp nhất (Giải Puskas); giải Cổ động viên của năm; Đội hình nam tiêu biểu năm; Đội hình nữ tiêu biểu năm. - Thể thức: 25% bình chọn của người hâm mộ; 25% bình chọn các nhà báo trên khắp thế giới; 25% bình chọn từ HLV ĐTQG; 25% bình chọn từ thủ quân ĐTQG (chỉ các quốc gia thành viên FIFA).