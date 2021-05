Ông Park và canh bạc thủ môn

Phong độ thủ môn và sự phù hợp Hai thủ môn Tuấn Linh (HA Gia Lai), Nguyên Mạnh (Viettel) dẫn đầu và nhì bảng đều để thua chín bàn, ít nhất V-League, chứng tỏ phong độ của họ không tồi. So với bốn cái tên ở tuyển, họ không kém. Cả hai từng có lần lên tuyển nhưng đều không trụ lại và thời điểm này không phải là chọn lựa của thầy Park, đơn giản là không phù hợp. Ông Park cần sự an toàn với người cũ, từng am hiểu và vận hành nhuần nhuyễn lối chơi chung hoặc đầu tư cho tương lai. Nó tương tự với trường hợp của cầu thủ xuất sắc nhất V-League, quả bóng vàng Việt Nam 2020 là tiền đạo Văn Quyết từng đeo băng đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2018 vẫn không có cửa trở lại vì không phù hợp. TT