HLV trưởng U17 Việt Nam tuyên bố đanh thép trước thềm U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước khi tranh tài tại FIFA U17 World Cup 2026. Với HLV trưởng Cristiano Roland, đây là thử thách lớn hơn rất nhiều so với những gì đội bóng đã trải qua, đòi hỏi các cầu thủ phải nỗ lực hoàn thiện bản thân cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

HLV Cristiano Roland trả lời phỏng vấn chiều ngày 15/10.

Chiều ngày 15/10, chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển U17 Việt Nam, nhà cầm quân người Brazil cho biết ban huấn luyện đã dành hai tuần đầu tiên để cải thiện nền tảng thể lực, đặc biệt là sức mạnh và sức bền. Sau đó, đội bắt đầu triển khai các trận đấu giao hữu nhằm nâng cao chất lượng chiến thuật.

“Tôi nghĩ giai đoạn chuẩn bị vừa qua là một trong những bước tiến đầu tiên rất quan trọng trong hành trình hướng tới giải đấu chính thức. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tham gia các giải đấu giao hữu ở nước ngoài. Tôi tin rằng đội sẽ có trạng thái tốt nhất khi bước vào U17 World Cup”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

🔥 HLV Cristiano Roland xác định rõ thử thách tại World Cup

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ Bỉ, Mali và New Zealand. Đây đều là những thử thách đáng kể đối với thầy trò HLV Cristiano Roland khi đội tuyển bước ra sân chơi lớn nhất thế giới ở cấp độ U17. Đánh giá về bảng đấu, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh sự khắc nghiệt của giải đấu và cho rằng mọi đối thủ đều có năng lực đáng gờm.

“World Cup là đấu trường rất lớn và tất cả các đối thủ đều mạnh. Trận đấu đầu tiên của chúng tôi sẽ là cuộc đối đầu với Bỉ. Ban huấn luyện đã tiến hành phân tích cả ba đối thủ, tập trung vào những điểm yếu của họ. Chắc chắn, chúng tôi sẽ cố gắng nhận diện và khai thác những điểm yếu đó”, ông Roland cho biết.

Thay vì đặt trọng tâm vào một trận đấu cụ thể để tìm kiếm điểm số, nhà cầm quân người Brazil khẳng định U17 Việt Nam sẽ tiếp cận giải đấu theo từng trận. “Về tinh thần toàn đội, chúng tôi luôn tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu từ trận đầu tiên”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Đội tuyển U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

⚽ U17 Việt Nam tăng tốc chuẩn bị, quyết tạo sự khác biệt

Để giúp các học trò đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu, ban huấn luyện U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tận dụng các trận đấu giao hữu quốc tế. Theo HLV Cristiano Roland, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Nhà cầm quân người Brazil cho biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện để đội tuyển U17 Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát tại Hàn Quốc, UAE và Qatar. Việc liên tục thi đấu với những đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, đồng thời làm quen với cường độ thi đấu cao.

“Từ thời điểm này, các đối thủ mà chúng tôi gặp đều sẽ rất mạnh, với cường độ thi đấu rất cao. Bên cạnh đó, đội cũng được đầu tư về chế độ ăn uống, dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung. Ban huấn luyện đồng thời chuẩn bị thêm thông tin về đối thủ cũng như các phương án chiến thuật”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

💪 HLV Cristiano Roland nhấn mạnh tinh thần chiến đấu

Bên cạnh yêu cầu về thể lực và chiến thuật, HLV Cristiano Roland đặc biệt đề cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ. Theo ông, để tạo ra sự khác biệt tại U17 World Cup, toàn đội phải duy trì sự nỗ lực trong từng buổi tập cũng như mỗi trận đấu. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng các cầu thủ đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những thành tích vừa qua.

“Trong suốt quá trình chuẩn bị vừa qua và cả thời điểm hiện tại, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra sự khác biệt. Để làm được điều đó, tôi nghĩ các cầu thủ phải duy trì tinh thần chiến đấu, không chỉ trong những ngày tập luyện mà còn ở các trận đấu chính thức và giao hữu. Toàn đội cần luôn nỗ lực để vượt qua khó khăn”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Trước sự quan tâm ngày càng lớn của người hâm mộ dành cho U17 Việt Nam, HLV Roland muốn các học trò có thể mang lại niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam: “Tôi rất mong rằng sau mỗi chuyến thi đấu, khi trở về nước và được người hâm mộ đón nhận như những lần trước, các cầu thủ sẽ cảm thấy tự hào vì đã chiến đấu cho Việt Nam, đồng thời mang lại niềm tự hào cho người dân cả nước”.

Với quá trình chuẩn bị đang được đẩy mạnh, U17 Việt Nam hướng tới U17 World Cup 2026 bằng quyết tâm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thể hiện hình ảnh tích cực trước những đối thủ hàng đầu thế giới. Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11, U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.