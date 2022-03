Nếu Quang Hải chia tay Hà Nội FC?

Phía Quang Hải yêu cầu gần 30 tỷ đồng/3 năm

Thực tế từ đầu tháng 2, Hà Nội FC đã khẩn trương xúc tiến việc giữ chân Quang Hải, viên ngọc quý giá nhất mà đội bóng Thủ đô đã mài giũa được trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, quá trình đàm phán này đi vào ngõ cụt khi không ai chịu nhường ai trên bàn đàm phán. Với Hà Nội FC, họ đưa ra đề nghị là 4,5 tỷ đồng tiền lót tay/năm và khoảng 80 triệu đồng tiền lương/tháng. Nhưng phía Quang Hải không muốn hợp đồng 3 năm tới của chàng trai sinh năm 1997 này chỉ dừng lại ở đó. Đại diện của Hải “con” muốn mức lương 400 triệu đồng/tháng cộng thêm số tiền lót tay phải lớn hơn 500 triệu đồng so với mức mà đội bóng Thủ đô đề nghị. Đó là 5 tỷ đồng/năm.

Hà Nội FC có nguy cơ “mất” Quang Hải sau 1 tháng nữa.

Nhẩm tính, mức đề nghị mà Hà Nội FC đưa ra với Quang Hải sẽ tiêu tốn của đội bóng Thủ đô khoảng 16,5 tỷ đồng/ 3 năm. Nhưng với yêu sách từ phía Quang Hải, đội bóng Thủ đô sẽ phải trả gần 30 tỷ đồng cho 3 năm nếu muốn cầu thủ này ở lại sân Hàng Đẫy. Ngoài việc con số quá vênh giữa đề nghị từ đôi bên, cả hai đều có những lý lẽ riêng của mình để đưa ra đề nghị như vậy. Với Hà Nội FC, đội bóng Thủ đô rất ít khi đưa ra một đề nghị trên 2 tỷ đồng tiền lót tay/năm hợp đồng và 60 triệu đồng tiền lương trong một tháng. Không phải vì Hà Nội FC thiếu tiền.

Nhưng họ không muốn hệ luỵ xảy ra nếu phá vỡ khung lương và lót tay vốn đã được định hình trong nhiều năm. Đặc biệt với những cầu thủ do chính Hà Nội FC tạo ra, con số lót tay mà đội bóng Thủ đô đề nghị luôn ở mức thấp. Đỗ Hùng Dũng từng ký hợp đồng với lót tay chỉ 1 tỷ đồng/năm. Trần Đình Trọng trước khi sang Bình Định nhận được một đề nghị chỉ 1,5 tỷ đồng/năm lót tay từ đội bóng đã đào tạo ra mình. Nói như thế để thấy rằng, việc Hà Nội FC đưa ra lót tay lên đến 4,5 tỷ đồng/năm cùng mức lương 80 triệu đồng/tháng cho Quang Hải đã là một điều hiếm thấy trong lịch sử gia hạn của đội bóng Thủ đô.

Cả hai có đều cần nhau?

Tất nhiên đấy là phía Hà Nội FC. Còn Quang Hải, anh cũng có lý khi đưa ra một đề nghị chưa từng có trong lịch sử V.League như vậy. Thứ nhất, mức lương mà Quang Hải đưa ra gần ngang ngửa với ngoại binh top đầu V.League và gấp tới 4-5 lần so với thu nhập của một nội binh hạng sang tại giải đấu này. Nếu đưa Quang Hải lên bàn cân so sánh với các nội binh này, đương nhiên chúng ta sẽ thấy một đề nghị khá điên rồ từ phía đại diện của Hải “con”. Nhưng nếu đưa Quang Hải so sánh với thu nhập của các ngoại binh mà chính những đội bóng giàu có như Viettel, Bình Định, Hà Nội FC chi ra hàng tháng đến hàng năm thì đó lại là một con số có sự tương đồng.

Nghiêm túc mà nói, với trình độ và sự đột biến của mình, những đóng góp của Quang Hải có thể xem là ngang, thậm chí là hơn so với mặt bằng chung của ngoại binh hiện tại. Vậy nên, việc phía Quang Hải đưa ra một đề nghị như thế cũng cho thấy họ ý thức được giá trị mà cầu thủ sinh năm 1997 này tạo ra cũng như vị thế của anh ở bóng đá Việt Nam là cao như thế nào.

Phía Hà Nội FC có cái lý của mình. Phía Quang Hải cũng có những quan điểm để đưa ra một mức giá như thế. Vấn đề ở chỗ, giống như chuyện dê trắng và dê đen qua cầu, cả hai nếu như không nhường nhau thì thương vụ này xem như đổ bể. Thời gian từ nay cho đến khi hợp đồng của Quang Hải với Hà Nội FC hết hạn chỉ còn đúng 1 tháng nữa. Và nếu như đôi bên vẫn không thể tìm được tiếng nói chung như hiện tại, chuyện Quang Hải rời Hà Nội FC là điều tất lẽ dĩ ngẫu xảy ra.

Câu hỏi tiếp theo được đặt ra rằng, sẽ thế nào nếu Quang Hải và Hà Nội FC đường ai nấy đi? Về phía Hà Nội FC, với lực lượng đủ dày dạn và tính kế thừa cao, việc đội bóng này tìm được một cầu thủ giỏi thay Quang Hải là không khó. Nhưng cũng cần phải nhấn mạnh rằng, sự khoả lấp ấy chỉ có thể đảm bảo chất lượng tầm một 7 và một 10. Bởi 3 phần còn lại chính là giá trị đột biến trong những trận đấu lớn mà Quang Hải đã nhiều lần tạo ra và khẳng định đẳng cấp của mình.

Trong khi đó, Quang Hải sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới mà nhiều khả năng trong đó là xuất ngoại. Bởi rất khó một CLB nào ở Việt Nam có thể sẵn sàng trả cho anh cả lương lẫn lót tay ngót nghét gần 1 tỷ đồng/tháng ở thời điểm này như thế. Xét ở góc độ tích cực, điều đó sẽ thúc đẩy “bản năng sinh tồn” của Quang Hải khi ra nước ngoài chơi bóng. Và đấy cũng có thể xem là cơ hội để người ta thấy rõ hơn bản lĩnh của Quang Hải được thể hiện ra sao trong một môi trường mới đầy tính thử thách như vậy.

Hà Nội FC từng hụt vụ “phá két” với Công Vinh Năm 2011, hợp đồng kéo dài 3 năm giữa Công Vinh và Hà Nội FC hết hạn. Bầu Hiển cho mời Công Vinh đến nhà để thảo luận về việc gia hạn. Bầu Hiển đưa ra đề nghị lót tay lên đến 10 tỷ đồng trong 3 năm cùng 60 triệu tiền lương/tháng. Công Vinh chưa hài lòng. Anh muốn mình là cầu thủ nhận lương cao nhất Việt Nam. 80 triệu đồng/tháng là đề nghị về lương của tiền đạo Nghệ An. Bầu Hiển đồng ý. Tuy nhiên, màn phá két hiếm hoi của Hà Nội FC không thành hiện thực khi sau đó, Công Vinh đã “quay xe” để đến Hà Nội ACB. Lý do “quay đầu” của Công Vinh được anh kể lại trong tự truyện. Khi đó, bầu Hiển nói với anh rằng: “Vinh này. Chú quên nói là nếu ở lại với chú, con phải cân nhắc lại quan hệ yêu đương với Thủy Tiên. Chú quý con, chú muốn mày lấy một người vợ giống vợ chú, ở nhà lo việc nhà, làm hậu phương cho mình”. Nhưng Công Vinh đã không thể đồng ý với lời đề nghị ấy bởi Vinh yêu Thủy Tiên thật lòng và không muốn rời xa người con gái mà sau đó anh đã quyết định lấy làm vợ. Đúng lúc ấy, một ông bầu khác cũng nổi tiếng không kém bầu Hiển là bầu Kiên ngỏ lời muốn mời Vinh về thi đấu cho Hà Nội ACB. Số tiền lót tay mà bầu Kiên đưa ra cho Công Vinh thậm chí còn choáng hơn bầu Hiển: 14 tỉ đồng trong vòng 3 năm thi đấu cho Hà Nội ACB. Và đây có thể mới là điểm mấu chốt, bầu Kiên nói với Vinh: “Mày muốn yêu ba, bốn Thủy Tiên cũng được”.

