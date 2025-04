Quang Hải nguy cơ không được đấu MU cùng “Các ngôi sao Đông Nam Á”

Tối ngày 18/4, CLB Công an Hà Nội có cuộc tiếp đón CLB TP.HCM trong khuôn khổ vòng 19 của V-League 2024/25. Do vắng nhiều trụ cột vì lý do sức khỏe, đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Alexandre Polking đã không thể tìm được đường vào khung thành của đội khách TP.HCM.

Quang Hải thi đấu ở hiệp hai trận đấu giữa Công an Hà Nội và TP.HCM tối 18/4.

Không những bị TP.HCM cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội còn thiệt quân khi lần lượt Nguyễn Văn Đức và Hồ Ngọc Thắng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ngoài ra, cầu thủ Lê Văn Đô của đội chủ sân Hàng Đẫy dính chấn thương nặng và phải lên xe đi viện ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra.

Với việc không thể giành trọn 3 điểm trước TP.HCM, thầy trò HLV Polking gặp khó khi Công an Hà Nội có thể bị các đối thủ ở tốp đầu bỏ lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2024/25 (kém đội đầu bảng Nam Định 6 điểm và đá nhiều hơn 1 trận). Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, ông Polking cho rằng đội Công an Hà Nội đã có phần thiếu may mắn trong cuộc đối đầu với TP.HCM, đội bóng mà nhà cầm quân gốc Brazil từng dẫn dắt.

“Chúng tôi mở đầu trận đấu rất tốt. Sau đó Lê Văn Đô chấn thương phải rời sân khiến chúng tôi rơi vào thế khó khăn. Tôi nghĩ CLB Công an Hà Nội áp đặt được thế trận, CLB TP.HCM chỉ co cụm phòng ngự và chờ phản công.

Chúng tôi đã thiếu may mắn ở trận này và thiếu vắng nhiều chân sút trên hàng công để giải quyết tốt trận đấu này. Toàn đội sẽ nghỉ ngơi, hồi phục thật tốt để chuẩn bị cho các trận tiếp theo. Lê Văn Đô đi kiểm tra kỹ lưỡng vết trách trên mặt và có thể bị chấn động ở đầu”, HLV Polking nói sau trận đấu.

HLV Polking muốn giữ chân Quang Hải cho chặng nước rút của CLB Công an Hà Nội tại V-League 2024/25.

Ở trận đấu giữa Công an Hà Nội và TP.HCM, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chỉ được HLV Polking đưa vào sân ở hiệp hai. HLV gốc Brazil cho biết Quang Hải đang gặp vấn đề với sức khỏe và cần phải dưỡng thương.

HLV trưởng CLB Công an Hà Nội chia sẻ về Quang Hải rằng: “Các bạn hãy tin tôi, tôi không muốn Quang Hải chơi trận đấu này.

Tôi muốn cậu ấy được nghỉ ngơi hoàn toàn, giữ cho trận đấu tiếp theo. Nhưng tôi tin tưởng cầu thủ của mình. Quang Hải đã nói với tôi rằng cậu ấy có thể thi đấu 25 phút cuối trận. Tôi cũng tin cậu ấy sẽ tạo được sự đột biến cho đội. Dù vậy, đội đang có nhiều ca chấn thương của Đình Bắc, Văn Thanh, Alan, Leo Artur và mới nhất Lê Văn Đô nên đã không thể thi đấu như ý”.

Mới đây, Quang Hải đã được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lựa chọn vào đội hình “Các ngôi sao Đông Nam Á” (ASEAN All-Stars), chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Manchester United trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) vào ngày 28/5, cùng với 2 đồng đội ở ĐT Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Duy Mạnh.

Tuy vậy, HLV Mano Polking cho biết ông không hề muốn Quang Hải tham dự trận đấu với MU bởi: “Ban huấn luyện sẽ phải tính toán lại phương án lực lượng cho giai đoạn quan trọng sắp tới của CLB Công an Hà Nội. Tôi sẽ xem xét tình hình chấn thương của Quang Hải.

Nếu mọi thứ không khả quan, có lẽ CLB Công an Hà Nội sẽ phải can thiệp vào việc Quang Hải được lựa chọn vào đội tuyển “Các ngôi sao Đông Nam Á” thi đấu giao hữu với Man United”.