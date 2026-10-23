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Fernandes chỉ trích HLV Carrick nhưng không bị phạt, Rooney công kích đội trưởng MU

Sự kiện: Premier League 2026-27 Bruno Fernandes Manchester United

Nhiều người yêu cầu đưa ra án kỷ luật sau những lời chỉ trích của Fernandes dành cho HLV Carrik sau thất bại 1-4 của MU trước Como tại Cúp C1

   

Fernandes không bị MU phạt

Tuy nhiên, theo tờ Manchester Evening News, MU sẽ không trừng phạt Fernandes bằng cách tước băng đội trưởng, sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích Michael Carrick.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Fernandes đặt dấu hỏi về cách tiếp cận chiến thuật của HLV trưởng MU cùng ban huấn luyện. Anh cho rằng đội bóng đã quyết định không tổ chức áp sát đối phương theo phương thức 1 kèm 1 trong trận đấu này.

Carrick và Fernandes đang ở trạng thái "cơm không lành, canh chẳng ngọt"

Carrick và Fernandes đang ở trạng thái "cơm không lành, canh chẳng ngọt"

Đội trưởng MU kêu gọi ban huấn luyện cần dũng cảm hơn khi chịu sức ép, chấp nhận rủi ro bằng cách đẩy cao đội hình và gây áp lực lên đối thủ. Fernandes tin rằng MU đã giúp Como thi đấu tự tin hơn khi để lộ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, đồng thời tạo điều kiện cho đội chủ nhà khai thác những khu vực rộng ở hai biên.

 Fernandes sẽ không phải nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào, nhưng sóng gió trong phòng thay đồ "Quỷ đỏ" vẫn còn. Theo những thông tin được tiết lộ, một số thành viên trong nội bộ CLB không hài lòng với phát biểu của tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Rooney công kích Fernandes

Trong khi Fernandes chỉ trích HLV Carrick, Lisandro Martinez trước đó chê bai khâu chuyển nhượng của đội nhà. Điều đó làm cựu danh thủ MU - Wayne Rooney nóng mắt. 

Phát biểu trên podcast United Stand, Rooney nói: “Đó là khởi đầu. Giờ chúng ta đã chứng kiến điều tương tự với Fernandes, và sẽ còn nhiều cầu thủ khác lên tiếng theo cách ấy, bởi họ không muốn nhận trách nhiệm.

Các bạn có thể tranh luận Fernandes đúng hay sai khi nói những điều đó, nhưng các cầu thủ phải chịu trách nhiệm trên sân. Cả tập thể phải có trách nhiệm với màn trình diễn của mình.

Những cầu thủ này thật ích kỷ. Họ không quan tâm đến đồng đội, không quan tâm đến HLV, ban huấn luyện hay người hâm mộ. Họ chỉ nghĩ đến bản thân. Khi không đạt được điều mình mong muốn, họ cư xử như những đứa trẻ, giận dỗi, làm ầm ĩ rồi đổ lỗi cho bất kỳ ai khác thay vì tự nhìn nhận những thiếu sót của chính mình”.

Rooney nói thêm: “Nếu tự nhìn mình trong gương, nếu Martinez và tất cả những cầu thủ đó chịu nhìn lại bản thân, họ sẽ nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là họ. Và những gì họ đang thể hiện rõ ràng là không đủ tốt”.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/fernandes-chi-trich-hlv-carrick-nhung-khong...

-23/10/2026 08:42 AM (GMT+7)
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