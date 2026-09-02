Mourinho áp dụng chế tài phạt mới hà khắc: Đi tập muộn sẽ bị đuổi không thương tiếc

Mourinho sẵn sàng loại bỏ cầu thủ tập muộn

Trang Defensa Central tiết lộ Mourinho đã xóa bỏ hệ thống kỷ luật cũ của Real Madrid, vốn chỉ phạt từ 85 đến 250 bảng đối với những trường hợp đi muộn. Con số này không thấm vào đâu so với mức lương hiện tại mà dàn sao "Los Blancos" đang nhận. Ông thay bằng những hình phạt có thể đánh thẳng vào điều mà các cầu thủ quan tâm nhất: vị trí của họ trong đội hình.

Mourinho siết kỷ luật tại Real Madrid

Mourinho đã coi việc đúng giờ, tập luyện, hồi phục và chế độ dinh dưỡng là những yếu tố then chốt trong chế độ kỷ luật mới của mình. Những cầu thủ đến sân tập muộn ngoài khung thời gian được phép được cho là sẽ bị yêu cầu xuống phòng gym thay vì tham gia buổi tập chính cùng toàn đội, đồng thời phải vắng mặt ở trận đấu kế tiếp.

Việc Mourinho đặt kỷ luật lên hàng đầu không phải điều quá bất ngờ, đặc biệt khi nhìn vào đối thủ Barcelona mà ông đang phải cạnh tranh.

Mourinho được cho là đã lấy cảm hứng từ người hiện là đối thủ của ông, Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức từng áp dụng quy định nghiêm khắc về việc đi muộn khi tới Barcelona 2 năm trước. Ban đầu, Flick chỉ đẩy những cầu thủ đến muộn lên ghế dự bị ở trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, đến tháng 2, chiến lược gia người Đức đã thay đổi chính sách này, thay hình phạt ngồi dự bị bằng những khoản tiền phạt rất nặng đối với các cầu thủ đến muộn vào ngày thi đấu.

Học hỏi đồng nghiệp Hansi Flick

Cách tiếp cận nghiêm khắc của Flick đã góp phần thay đổi đáng kể tâm lý và tinh thần của Barcelona, giúp gã khổng lồ xứ Catalunya vô địch La Liga trong cả 2 mùa giải gần nhất.

Nhưng cuộc cách mạng mới nhất của Mourinho không chỉ dừng lại ở đó. HLV trưởng Real Madrid cũng siết chặt các quy định dành cho những cầu thủ chấn thương, yêu cầu mọi công tác hồi phục phải được thực hiện tại Valdebebas, trung tâm huấn luyện của CLB.

Mourinho cũng được cho là đã kiểm soát chặt chẽ hơn thói quen ăn uống của toàn đội. Các cầu thủ được yêu cầu tuân thủ hướng dẫn dinh dưỡng của CLB, thay vì đơn giản lựa chọn bất cứ món ăn nào theo sở thích cá nhân. Quy định này gợi nhớ đến cách tiếp cận mà Arsene Wenger từng áp dụng trong quãng thời gian dẫn dắt Arsenal.

Real Madrid đã thua 6 trong 7 trận El Clasico gần nhất trên mọi đấu trường, nhận tổng cộng 22 bàn thua trong chuỗi trận đó. Mourinho chắc chắn hy vọng sẽ đảo ngược xu hướng này, nhưng trước tiên ông phải giải quyết những vấn đề ngay trong nội bộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.