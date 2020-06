Lopez, Mihail và bi kịch của các HLV ở Thanh Hóa

Vì sao bầu Đệ thích "làm thay" HLV trưởng? Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ lấn sân sang bóng đá vào năm 2011, khi đội bóng tỉnh nhà luôn nằm ở nhóm ngấp nghé xuống hạng. Ông kêu gọi được một nhóm gồm 6 doanh nghiệp đứng ra cam kết tài trợ vực dậy CLB Thanh Hóa. Chỉ trong 1 tháng, có 4 DN tuyên bố rời cuộc chơi. Người duy nhất còn đồng hành cùng bầu Đệ nói ông sẵn sàng cấp tiền, nhưng bận công việc nên không thể đồng hành cùng CLB hết ngày này qua ngày khác. Kể từ đó, bầu Đệ sát cánh với bóng đá xứ Thanh. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, bầu Đệ mất chưa đầy 3 năm để nâng tầm Thanh Hóa thành một CLB đủ khả năng cạnh tranh huy chương. Thành công sớm với bóng đá Thanh Hóa nên bầu Đệ có quan niệm độc nhất về mối quan hệ giữa chủ đội bóng và HLV. Ông quan niệm số ông bầu bóng đá chỉ đếm trên đầu ngón tay còn HLV có rất nhiều nên ông bầu quan trọng hơn. Đội bóng có thể bỏ HLV nên không thể bỏ ông bầu, nên chủ đội bóng có quyền can thiệp, quản lý và giám sát HLV. "Nếu các ông bầu đều bỏ thì bóng đá Việt Nam chết", bầu Đệ nói. Công tác chuyển nhượng của Thanh Hóa dưới thời bầu Đệ cũng diễn ra vô cùng ngặt nghèo. Việc cấp tiền cho HLV mua sắm nâng cấp đội hình được bầu Đệ ví như "mua pháo cho trẻ con đốt" nên không thể phung phí chi tiêu bừa bãi. Lúc làm thuyền trưởng Thanh Hóa, HLV Nguyễn Đức Thắng từng nhận thử việc một số cầu thủ trẻ nhưng bầu Đệ gạt phắt đi với lý do phải dùng cầu thủ địa phương để mang lại bản sắc cho CLB. Cuối cùng Đức Thắng ra đi vì yêu cầu "muốn toàn quyền lãnh đạo" không được chấp nhận. Trong 2 nhiệm kỳ bầu Đệ làm người đứng đầu ở CLB Thanh Hóa, những người gặp mâu thuẫn với ông đều phải ra đi trong cảnh chẳng được đền bù một xu như HLV Fabio Lopez. Tuy nhiên ông thầy người Italia còn gặp may bởi không phải đền tiền như HLV Lê Thụy Hải. Bầu Đệ rất tự hào nói lúc bị sa thải, ông Hải "lơ" phải đền cho CLB 500 triệu. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng, và Vượng buộc phải giải nghệ sớm vì không muốn bị bầu Đệ kiện ra tòa đòi tiền.